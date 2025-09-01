Ibai Llanos lanzó concurso gastronómico en el que compiten 16 países, entre ellos el Perú. (Foto: Perplexity IA/ Captura de TikTok)
Ibai Llanos lanzó concurso gastronómico en el que compiten 16 países, entre ellos el Perú. (Foto: Perplexity IA/ Captura de TikTok)
Redacción EC
Redacción EC

, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una nueva competencia interactiva que se desarrollará entre agosto y septiembre. Se trata de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentará la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú.

La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", dijo el español sobre la contienda virtual.

Los resultados de los cuartos de final se revelaron el 1 de septiembre del 2025 al mediodía de Perú. Te contamos todos los detalles en esta nota.

Resultados de “El mundial de los desayunos”

Así cerraron las votaciones de los cuartos de final:

  • Perú vs. Ecuador
PaísPlato elegidoVotos
PerúTamal y pan con chicharrón8.161.000 millones de votos
EcuadorBolón mixto y encebollado7.858.000 millones de votos
  • Colombia vs. Venezuela
PaísPlato elegidoVotos
ColombiaArepa de pan y la arepa de maíz con queso1.764.000 millones de votos
VenezuelaArepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín2.757.000 millones de votos
  • España vs. Chile
PaísPlato elegidoNúmero de votos
EspañaTostadas con jamón ibérico1.117.000 millones de votos
ChileMarraqueta con palta2.097.000 millones de votos
  • Argentina vs. Bolivia
PaísPlato elegidoNúmero de votos
ArgentinaMedialunas y facturas1.404.000 millones de votos
BoliviaSalteñas, pastel boliviano y api1.816.000 millones de votos

Estos fueron los votos en octavos de final, hasta el 27 de agosto:

  • Perú vs. México
PaísPlato elegidoNúmero de votos
PerúPan con chicharrón2,1 millones de votos
MéxicoChilaquiles1,1 millones de votos
  • Colombia vs. Costa Rica
PaísPlato elegidoNúmero de votos
ColombiaArepas664 mil votos
Costa RicaGallo pinto285 mil votos
  • Francia vs. España
PaísPlato elegidoNúmero de votos
FranciaCroissant545 mil votos
EspañaTostadas con jamón454 mil votos
  • Argentina vs. Reino Unido
PaísPlato elegidoNúmero de votos
Reino UnidoEnglish Breakfast(sin comentario)
ArgentinaMedialuna613 mil votos
  • Ecuador vs. Guatemala
PaísPlato elegidoNúmero de votos
EcuadorBolón de verde1,9 millones de votos
GuatemalaDesayuno chapín1,8 millones de votos

Chile vs. Japón

PaísPlato elegidoNúmero de votos
ChilePan con palta506 mil votos
JapónTamagoyaki350 mil votos

Venezuela vs. República Dominicana

PaísPlato elegidoNúmero de votos
República DominicanaMangú179 mil votos
VenezuelaArepas658 mil votos

Bolivia vs. Estados Unidos

PaísPlato elegidoNúmero de votos
Estados UnidosPancakes135 mil votos
BoliviaSalteñas1 millón de votos

De esta manera, la contienda seguirá, a partir de este 1 de septiembre, la etapa semifinal.

Clasificados a semifinal

Estos son los países que se enfrentarán en la siguiente ronda:

  • Perú vs. Chile
  • Bolivia vs. Venezuela
@ibaillanos

Estos son los semifinalistas del mundial de desayunos.

♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

De momento, no se ha anunciado cuál será el post en el que se podrá votar por Perú en su duelo frente a Chile. Pero la dinámica, se entiende, será similar. Dar ‘like’ al comentario con el nombre del Perú, una vez que Ibai Llanos haga la publicación correspondiente.

(Foto: Ibai Llanos)
(Foto: Ibai Llanos)

¿Qué países compiten?

Los 16 países que iniciaron la competencia fueron: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se dieron, luego, de esta manera en los octavos de final:

  • Argentina vs. Reino Unido
  • España vs. Francia
  • Estados Unidos vs. Bolivia
  • Japón vs. Chile
  • Ecuador vs. Guatemala
  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • Venezuela vs. República Dominicana
Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.
Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.

Cuéntanos, ¿ya votaste por tu favorito?

