Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una nueva competencia interactiva que se desarrollará entre agosto y septiembre. Se trata de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentará la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú.
La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", dijo el español sobre la contienda virtual.
Los resultados de los cuartos de final se revelaron el 1 de septiembre del 2025 al mediodía de Perú. Te contamos todos los detalles en esta nota.
Resultados de “El mundial de los desayunos”
Así cerraron las votaciones de los cuartos de final:
- Perú vs. Ecuador
|País
|Plato elegido
|Votos
|Perú
|Tamal y pan con chicharrón
|8.161.000 millones de votos
|Ecuador
|Bolón mixto y encebollado
|7.858.000 millones de votos
- Colombia vs. Venezuela
|País
|Plato elegido
|Votos
|Colombia
|Arepa de pan y la arepa de maíz con queso
|1.764.000 millones de votos
|Venezuela
|Arepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín
|2.757.000 millones de votos
- España vs. Chile
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|España
|Tostadas con jamón ibérico
|1.117.000 millones de votos
|Chile
|Marraqueta con palta
|2.097.000 millones de votos
- Argentina vs. Bolivia
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Argentina
|Medialunas y facturas
|1.404.000 millones de votos
|Bolivia
|Salteñas, pastel boliviano y api
|1.816.000 millones de votos
Estos fueron los votos en octavos de final, hasta el 27 de agosto:
- Perú vs. México
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Perú
|Pan con chicharrón
|2,1 millones de votos
|México
|Chilaquiles
|1,1 millones de votos
- Colombia vs. Costa Rica
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Colombia
|Arepas
|664 mil votos
|Costa Rica
|Gallo pinto
|285 mil votos
- Francia vs. España
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Francia
|Croissant
|545 mil votos
|España
|Tostadas con jamón
|454 mil votos
- Argentina vs. Reino Unido
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Reino Unido
|English Breakfast
|(sin comentario)
|Argentina
|Medialuna
|613 mil votos
- Ecuador vs. Guatemala
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Ecuador
|Bolón de verde
|1,9 millones de votos
|Guatemala
|Desayuno chapín
|1,8 millones de votos
Chile vs. Japón
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Chile
|Pan con palta
|506 mil votos
|Japón
|Tamagoyaki
|350 mil votos
Venezuela vs. República Dominicana
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|República Dominicana
|Mangú
|179 mil votos
|Venezuela
|Arepas
|658 mil votos
Bolivia vs. Estados Unidos
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Estados Unidos
|Pancakes
|135 mil votos
|Bolivia
|Salteñas
|1 millón de votos
De esta manera, la contienda seguirá, a partir de este 1 de septiembre, la etapa semifinal.
Clasificados a semifinal
Estos son los países que se enfrentarán en la siguiente ronda:
- Perú vs. Chile
- Bolivia vs. Venezuela
¿Cómo votar?
Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.
De momento, no se ha anunciado cuál será el post en el que se podrá votar por Perú en su duelo frente a Chile. Pero la dinámica, se entiende, será similar. Dar ‘like’ al comentario con el nombre del Perú, una vez que Ibai Llanos haga la publicación correspondiente.
¿Qué países compiten?
Los 16 países que iniciaron la competencia fueron: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.
Las rondas de enfrentamientos se dieron, luego, de esta manera en los octavos de final:
- Argentina vs. Reino Unido
- España vs. Francia
- Estados Unidos vs. Bolivia
- Japón vs. Chile
- Ecuador vs. Guatemala
- Perú vs. México
- Colombia vs. Costa Rica
- Venezuela vs. República Dominicana
Cuéntanos, ¿ya votaste por tu favorito?
