“La que se ha liado entre Perú y Ecuador en el Mundial de desayunos yo no lo he visto en mi vida”, dijo Ibai Llanos en un video publicado en su cuenta de TikTok a propósito del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en los cuartos de final del Mundial de desayunos, competencia virtual que inició el ‘streamer’ el 18 de agosto y que ha tenido particular resonancia en los países mencionados.

Llanos afirmó que en los varios años que lleva como creador de contenidos no había visto un impacto como el que ha tenido este enfrentamiento digital.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

“Esta locura ha llegado a otro nivel, ha llegado a los gobiernos”, contó el español, citando como ejemplos los mensajes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y el alcalde de Lima Rafael López Aliaga.

El ‘streamer’ también invitó a sus fans a tomarse el Mundial de desayunos de manera sana y convertirlo en una excusa para conocer más de otros países. “Espero que lo estés pasando bien, espero que estés descubriendo gastronomía, cultura y comidas nuevas”, afirmó Llanos, quien puso fecha al final de la contienda.

De esta manera, el lunes 1 de septiembre, en horario no anunciado, se darán a conocer los ganadores de este versus.

Al cierre de esta nota, Perú sumaba 4,5 millones de ‘likes’ y Ecuador 4,2 millones de ‘me gusta’.