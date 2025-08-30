Ibai Llanos anunció que los resultados de cuartos de final se anunciarán el lunes 1 de septiembre. (Foto: Captura de pantalla)
Ibai Llanos anunció que los resultados de cuartos de final se anunciarán el lunes 1 de septiembre. (Foto: Captura de pantalla)
Redacción EC
Redacción EC

“La que se ha liado entre Perú y Ecuador en el yo no lo he visto en mi vida”, dijo en un video publicado en su cuenta de TikTok a propósito del enfrentamiento entre Perú y Ecuador en los cuartos de final del Mundial de desayunos, competencia virtual que inició el ‘streamer’ el 18 de agosto y que ha tenido particular resonancia en los países mencionados.

MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo

Llanos afirmó que en los varios años que lleva como creador de contenidos no había visto un impacto como el que ha tenido este enfrentamiento digital.

Newsletter Provecho

Pierina Denegri

“Esta locura ha llegado a otro nivel, ha llegado a los gobiernos”, contó el español, citando como ejemplos los mensajes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y el alcalde de Lima Rafael López Aliaga.

@ibaillanos

El mundial de desayunos no tiene sentido.

♬ sonido original - Ibai

El ‘streamer’ también invitó a sus fans a tomarse el Mundial de desayunos de manera sana y convertirlo en una excusa para conocer más de otros países. “Espero que lo estés pasando bien, espero que estés descubriendo gastronomía, cultura y comidas nuevas”, afirmó Llanos, quien puso fecha al final de la contienda.

De esta manera, el lunes 1 de septiembre, en horario no anunciado, se darán a conocer los ganadores de este versus.

Al cierre de esta nota, Perú sumaba 4,5 millones de ‘likes’ y Ecuador 4,2 millones de ‘me gusta’.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC