Isabela Merced, la actriz de origen peruano, será una de las nuevas estrellas de “The Last of Us”, la exitosa serie de HBO que estrenará su segunda temporada este domingo 13 de abril.

Durante el avant premiere, realizado en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, la artista respondió preguntas sobre su personaje, pero también sobre sus aficiones y gustos. Es así que reveló cuál es su plato favorito de la comida peruana.

En diálogo con la cuenta oficial de Max, la plataforma de streaming de HBO, la artista de 23 años contó que su comida casera favorita es la que hace su madre, de nacionalidad peruana, y que su plato favorito es el estofado.

“Amamos las papas en el Perú. El plato tiene papas, zanahoria, arvejas, pollo, arroz. Eso es lo curioso de la comida peruana, tomamos ingredientes simples y hacemos algo delicioso”, contó la artista.

En “The Last of Us 2″, Isabela Merced le dará vida a Dina, el nuevo interés amoroso de Ellie (Bella Ramsey) y quien la ayudará en los dilemas que se presentan en la trama.

Además de “The Last of Us”, Merced será Hawkgirl en la nueva película de “Superman” de DC, que contará con David Corenswet como el Hombre de Acero; Rachel Brosnahan como Lois Lane; Nicholas Hoult (Lex Luthor); Nathan Fillion (Linterna Verde); Anthony Carrigan (Metamorpho); y Edi Gathegi (Mister Terrific).