La gastronomía peruana volvió a convertirse en uno de los grandes imanes culturales del país en 2025. A lo largo del año, celebridades del cine, la música, la realeza y el mundo digital llegaron al Perú por trabajo, vacaciones o giras, y casi todas coincidieron en lo mismo: dejarse seducir por sus sabores. Desde platos emblemáticos como el cebiche y el lomo saltado hasta experiencias de alta cocina reconocidas a nivel mundial, la mesa peruana fue una parada obligatoria.

Uno de los primeros en rendirse fue el actor canadiense Simu Liu, quien inició el año recibiendo el 2025 en Cusco junto a su pareja, Allison Hsu. En la ciudad imperial, el protagonista de “Shang-Chi” probó clásicos como el cebiche y el suspiro a la limeña, y no dudó en declararle su amor al lomo saltado con una frase que se viralizó en redes: “Vine por las montañas, me quedé por el lomo saltado”. En febrero y luego en noviembre, Shakira también tuvo su propio acercamiento culinario. En su retorno al país, además de recorrer la Huaca Pucllana con sus hijos, la artista colombiana disfrutó del tradicional pan con chicharrón del hotel Marriott, agradeciendo públicamente al Perú por su hospitalidad.

Shakira en la Huaca Pucllana.

Marzo fue el mes de una verdadera ruta gastronómica de alto nivel. El presentador argentino Marcelo Tinelli, acompañado de Milett Figueroa, recorrió algunos de los restaurantes más prestigiosos del país. Maido, Central y Astrid & Gastón formaron parte de su agenda culinaria, que calificó como una experiencia “mágica” y “soñada”. Tinelli incluso se animó a definir a Maido como “el mejor restaurante del mundo”. En abril, la princesa Leonor de Borbón también se sumó a esta lista ilustre, visitando en dos ocasiones Isolina, en Barranco, donde degustó cebiche, ají de gallina, arroz tapado y chaufa de carne.

Ese mismo mes, la música internacional también tuvo sabor peruano. Los integrantes de System of a Down, liderados por Serj Tankian, recorrieron Lima antes de su esperado concierto y se detuvieron en Artidoro Café, en Miraflores, para conocer la diversidad de cafés peruanos. En mayo, el reencuentro de Erreway trajo a Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, quienes aprovecharon sus días en Lima para visitar locales como Kimo, Muchachos y el clásico Canta Rana. A ellos se les sumaron los actores Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg del elenco de “Margarita”. Ese mismo mes, Joaquina, joven estrella venezolana y ganadora del Latin Grammy, quien probó en Barracones una variedad de platos marinos y criollos.

El segundo semestre continuó con visitas igual de mediáticas. En noviembre, el streamer español Ibai Llanos llegó decidido a comprobar la fama culinaria peruana: comenzó con el pan con chicharrón de El Chinito y luego grabó un video en El Señorío de Sulco, donde degustó platos emblemáticos preparados por reconocidos chefs. El español también visitó Maido para un contenido especial en sus plataformas sociales. Ese mismo mes, Dua Lipa recorrió Miraflores, Barranco y San Isidro junto a sus hermanos y compartió imágenes de su paso por Maido. Finalmente, en diciembre, Jeff Bezos y Lauren Sánchez cerraron el año con un tour gastronómico que incluyó Central, Maido, Mayta y una cata de vinos y piscos en la Bodega Murga.

Dua Lipa en Barranco.

Más allá de los nombres y las fotografías compartidas en redes, estas visitas confirman algo que el Perú sabe desde hace tiempo: su cocina no solo alimenta, también cuenta historias, conecta culturas y despierta admiración global. En 2025, una vez más, la gastronomía peruana demostró que es un lenguaje universal capaz de conquistar desde artistas pop hasta miembros de la realeza y magnates internacionales.

Los restaurantes elegidos



Esta es la lista de los restaurantes más visitados en el Perú por las estrellas internacionales este 2025:

Maido (Calle San Martín 399, Miraflores)

Central (Av. Pedro de Osma 301, Barranco)

Isolina (Av. San Martín 101, Barranco)

Astrid & Gastón (Av. Paz Soldán 290, San Isidro)

Mayta (Mariscal La Mar 1285, Miraflores)

Otros restaurantes visitados por los famosos internacionales: