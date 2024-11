Por cuarta vez en su carrera, Joseph Ruiz Acosta se alzó con el título de mejor sommelier del Perú. Para él, representa un gran honor pero también una responsabilidad. “No es solo ganar el premio; sino mantenerse y prepararse más. Por ese título las personas te buscarán y preguntarán y hay que saber responderles. Obviamente, es difícil saber todo pero si te preparas con tiempo abarcas mucho”, comenta.

Ruiz fue nombrado mejor sommelier en el marco del Concurso Nacional de Sommeliers Perú 2024.

Esa responsabilidad recaerá en él en los próximos años cuando represente al Perú en los concursos Best Sommelier of Americas 2025 (EE.UU.) y en Best Sommelier of the World 2026 (Portugal). Se dedicará a repasar sobre todo la parte teórica antes de los certámenes para los que se entrena con el mismo rigor y método que un deportista profesional.

“Veo mucho las Olimpiadas y hay deportistas que admiro mucho. Ellos se preparan desde el día uno, lo mismo pasa conmigo. Yo no espero a que se anuncie un campeonato, me preparo todos los días”, explica el sommelier. Él lee al respecto, busca programas de su rubro y en Instagram sigue a marcas de bodegas, enólogos, sommeliers, marcas de aguas, destilados, sakes y más. Se entretiene y aprende. Apunta todo lo que ve y prueba. Es una vida en constante aprendizaje y entrenamiento que se intensifica cuando se acerca la fecha de una competencia.

¿CÓMO CONVERTIRSE EN SOMMELIER?

A lo largo de su carrera, Ruiz Acosta ha trabajado en restaurantes como Central, Don Nico y La Niña. También ha viajado a Austria, España, Portugal, Chile y Argentina, por nombrar algunos países. Y, como ha mencionado, nunca deja de investigar, entrenar y capacitarse. La disciplina en el estudio y leer son dos claves que destaca para convertirse en un gran sommelier. “Leer es la clave ya que eso ayuda a que sea más fluido tu servicio”, indica. Asimismo, recomienda usar el centro de trabajo [por ejemplo, un restaurante] para entrenar la fluidez del lenguaje, otro idioma, saber vender o recomendar, entre otras habilidades.

Actualmente, considera que el nivel en la profesionalización de los sommeliers peruanos ha subido. “Ya no se trata de terminar la carrera -que sigue siendo corta- y ya ‘soy sommelier’. Ahora viajan, se certifican y eso sube el nivel. Atrás quedaron los sommeliers que solo se enfocan en catar. Ahora son más completos”, apunta.

Ruiz considera que tener una disciplina en el estudio y la lectura son claves para un sommelier en formación. (Foto: iStock) / IL21

UNA MIRADA A LOS VINOS PERUANOS

A través de los años -en ferias y concursos como Catemos Perú y Hay más vino- los vinos peruanos han empezado a brillar y demostrar el buen nivel que están alcanzando. Para Joseph Ruiz, cada vez hay un mayor consumo y mejores ejemplares lo que se nota tanto en los concursos como en las cartas de vinos de restaurantes y otros locales. “Siento que el próximo objetivo es darle más fuerza de mejora en los tintos”, apunta.

Por otro lado, destaca la gran diversidad de vinos en el mercado; una característica que también están apreciando los consumidores. “Quieren probar cosas diferentes y poco conocidas y lo ves en los restaurantes. Poco a poco, los clientes buscan muchos vinos de importadores pequeños y que solo encuentran en horeca [hoteles, restaurantes y cafeterías]”, señala.

Además… El 20 y 21 de octubre, la Alianza Peruana de Sommeliers llevó a cabo el Concurso Nacional de Sommeliers Perú 2024 donde se anunció como campeón a Joseph Ruiz Acosta. Se destacó su destreza y habilidades a lo largo de las diversas pruebas realizadas durante el concurso. Hubo 14 participantes que pasaron por 5 pruebas para evaluar su destreza, análisis y desenvolvimiento en situaciones reales del mundo del vino.