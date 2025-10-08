Kafi Wasi, la cafetería de especialidad que transforma la cultura arequipeña desde la taza

El resultado de esa misión ha sido un éxito rotundo. Hoy, Kafi Wasi no solo cuenta con una clientela fiel que los visita desde su primer día, sino que también fue nominada entre las 100 mejores cafeterías de Latinoamérica, un reconocimiento que celebra años de constancia, investigación y pasión.

La investigación es uno de los pilares en Kafi Wasi. / Gabriela Delgado

Una carta que se transforma con el tiempo

Cada seis meses, el equipo de Kafi Wasi renueva su carta tras realizar viajes por distintas regiones del Perú para identificar nuevas tendencias y sabores. “Nos interesa ofrecer algo fresco, innovador y conectado con el territorio”, explica Diego. Así, su menú combina cafés de Cajamarca, Villarrica y otras zonas productoras con postres de autor, panes elaborados en casa y bebidas que rompen con lo tradicional.

En la barra, el equipo trabaja únicamente con cafés peruanos 100% arábica, provenientes de caficultores como Consuelo Rubio (Cajamarca), Gino Marín Ciriaco (Villarrica) y Daniela Marín, con trazabilidad completa desde la finca hasta la taza. Los baristas, todos certificados por la Specialty Coffee Association (SCA), explican al cliente cada detalle: altura, proceso, notas sensoriales y métodos de extracción. “Queremos que el cliente sepa quién está detrás de su café y que viva una experiencia completa”, señala Diego.

El cliente conoce qué café está tomando, cómo lo va a tomar e inclusive desde dónde viene. / Gabriela Delgado

En esa misma línea, Kafi Wasi ha procurado innovar y ofrece propuestas más llamativas entre las que destacan sus Cold Brews infusionados, una alternativa refrescante y sofisticada. “Queremos que el café mantenga su protagonismo, sin que se pierda entre azúcar y chantilly”, comenta. Los Nitro, preparados con gasificación en sifón, son el punto más experimental del menú. Con reducciones de cedrón y lavanda, manzana con canela, o flor de jamaica con cacao, estas bebidas sorprenden por su cremosidad.

La experiencia de llevar al café a otro nivel

El público, compuesto tanto por arequipeños curiosos como por turistas más convencidos, se deja guiar por los baristas, quienes explican los perfiles de sabor y preparan los cafés directamente en la mesa. “El cliente puede ver cómo se hace el café, o incluso prepararlo él mismo; la idea es que se lleve una experiencia sensorial completa”, dice Diego.

Kafi Wasi no busca expandirse con nuevas sedes, sino profundizar su conexión con el café desde el origen. “No queremos abrir otra cafetería, queremos tener una finca propia, sembrar nuestro café y cerrar el círculo desde la planta hasta la taza”, afirma Diego.

Una propuesta innovadora para conquistar los paladares extranjeros y también los arequipeños. / Gabriela Delgado

Esa visión coherente y comprometida con la calidad ha convertido a la cafetería en un referente no solo en Arequipa, sino en toda la escena del café peruano. En cada taza hay técnica, respeto por el productor y la historia de una pareja que sueña con llevar al café peruano a la escena mundial.