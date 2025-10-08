Kafi Wasi, la cafetería de especialidad que transforma la cultura arequipeña desde la taza

Escucha la noticia
Kafi Wasi, la cafetería de especialidad que transforma la cultura arequipeña desde la tazaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En una ciudad conocida por sus picanterías y su tradición culinaria, Kafi Wasi ha logrado abrir un nuevo capítulo en la historia gastronómica de Arequipa: el del café peruano de especialidad. Desde hace ocho años, el emprendimiento fundado por Diego Cisneros y su esposa se propuso educar al paladar local y demostrar que el café no tiene que ser negro ni amargo para ser bueno. “La gente decía: este café está muy suave, no es tan negro y ahí empezó el reto: enseñar que el café puede tener notas frutales, florales o cítricas”, recuerda el barista.