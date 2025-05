Es importante entender que la gripe no se “cura” con medicamentos; es un proceso viral que sigue su curso natural. Sin embargo, una alimentación adecuada puede ayudar a aliviar los síntomas y fortalecer el sistema inmunológico para una recuperación más rápida.

“La alimentación es la primera medida que siempre debemos tomar ante enfermedades no agresivas, como la gripe. En todas las enfermedades hay una alta demanda de tasa metabólica. Es decir, el cuerpo empieza a consumir más recursos para tratar de contrarrestar la enfermedad. Entonces, lo que va a suplir esa demanda es una alimentación balanceada, no medicamentos o suplementos”, explica el Dr. Gino Felandro, especialista en medicina interna de la Clínica Ricardo Palma.

Una alimentación balanceada es vital para mantener un sistema inmunológico fuerte, según nos explica la nutricionista Patricia Castañeda. Consumiendo proteínas, carbohidratos, fibra y grasas saludables, se obtiene una comida ideal. / Canva

Este conjunto de alimentos y bebidas no busca sustituir una cita médica ni el uso de medicamentos recetados por un profesional. Se trata de insumos sencillos que probablemente tenemos en nuestra cocina o podemos conseguir fácilmente, y que acompañan la recuperación de la mejor manera.

Por su parte, la nutricionista Patricia Castañeda explica que “la nutrición tiene un importante peso en la prevención de enfermedades y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. El 80% de las células que nos protegen de los resfríos, de las enfermedades en general, está en nuestro intestino, por eso la alimentación cumple un rol muy importante. Se recomienda una alimentación balanceada, sin que sea restrictiva. Que se consuman proteínas, carbohidratos, grasas saludables, fibra, entre otros”.

Caldos y sopas: el abrazo caliente que no falla

Cuando estamos con gripe, el cuerpo necesita calor, hidratación y nutrientes fáciles de digerir. Los caldos y sopas son perfectos para esto: reconfortan, ayudan a despejar la nariz gracias al vapor, y además hidratan mientras aportan energía y minerales. No es casualidad que el caldo de gallina sea un clásico en los hogares peruanos cuando alguien está enfermo: tiene proteínas, grasa saludable y mucho sabor. También se disfruta la infaltable sopa de pollo, sopa a la minuta, a la criolla y, en algunos casos, un sancochado contundente parece ser la respuesta a todo mal.

Opciones como el aguadito de pollo o pescado son excelentes para incluir arroz, culantro fresco, verduras y proteínas ligeras. También hay alternativas vegetarianas muy eficaces, como la sopa de quinua con verduras, que aporta nutrientes esenciales y fibra. Las sopas, cremas o caldos también ayudan a que comamos sin necesidad de forzar el cuerpo, especialmente si no tenemos mucho apetito.

Una sopa puede ser muy útil para rehidratarse durante el proceso de recuperación de una gripe.

Infusiones: sorbos que alivian y reconfortan

El doctor Felandro comenta que existen varios mecanismos por los cuales se puede perder líquidos. El principal es la fiebre, que sí, es una respuesta normal del cuerpo en algunos casos de enfermedad respiratoria. Debido a esto, quien tiene gripe puede deshidratarse. Se debe cuidar con mayor atención a niños y personas de la tercera edad, ya que pueden presentar casos más extremos.

Las infusiones no solo son bebidas recomendadas por ser reconfortantes, sino también porque favorecen la hidratación y, en algunos casos, las hierbas puedes tener propiedades medicinales. / Eiliv Aceron en Unsplash

Otro mecanismo es el hecho de estar produciendo una mayor cantidad de mucosidad, que se expulsa a través de la tos o estornudos. “Para reponer esta pérdida, lo mejor es la hidratación vía oral, además que presenta otros beneficios como humidificar un poco las secreciones y ser una especie de lubricante para el sistema respiratorio al evitar la resequedad de las mucosas, que ocasionan mayor molestia”, explica el especialista en medicina interna.

La hidratación es clave en todo proceso viral, y cuando el agua sola no provoca, las infusiones son grandes aliadas. En el Perú, existen hierbas que tradicionalmente se han usado por sus propiedades medicinales. Por ejemplo, la muña, el eucalipto, la menta y el matico se preparan en infusiones populares por sus efectos descongestionantes, digestivos y calmantes. Estas infusiones se pueden tomar solas o combinadas, con un poco de miel, limón o kión. En particular, este último tiene conocidas propiedades antiinflamatorias. El querido y clásico emoliente de desayuno también es una buena alternativa si se combina con cítricos u otros de los alimentos mencionados.

El eucalitp es una planta medicinal usada como remedio popular para el resfriado, la gripe y otras afecciones respiratorias. (Foto: Beyzaa Yurtkuran / Pexels)

Vitamina C: el refuerzo que tu cuerpo agradecerá

Aunque la vitamina C no cura la gripe, sí es un nutriente esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, sobre todo en el caso de una persona con gripe o un problema respiratorio. Frutas como la naranja, mandarina, el limón, kiwi y el camu camu (una bomba de vitamina C) no pueden faltar en este kit.

Los cítricos, gracias a la vitamina C que presentan, son vitales para fortalecer el sistema inmunológico, comprometido cuando una persona tiene gripe. / Bruna Branco en Unsplash

Además, estas frutas son refrescantes, fáciles de consumir y perfectas para incluir en jugos, ensaladas o infusiones. Una limonada caliente con kion y miel, por ejemplo, es casi una receta mágica cuando hay resfriado. Lo importante es consumir estos alimentos con frecuencia para ayudar al cuerpo.

Proteínas: aliadas para recuperar fuerzas

“Cuando estamos enfermos, muchas veces se nos quita el apetito no queremos comer nada, incluso puede que nos cueste comer por la inflamación de las vías respiratorias. No quiero decir que no sea importante alguno de los macronutrientes, pero si tuviéramos que priorizar algo, sería la proteína de todas maneras”, comenta Castañeda.

Se pueden hacer purés de menestras, mazamorras con bebidas de leche de vaca o vegetales. Si bien se debe priorizar, no se deben dejar de lado los carbohidratos, que son la fuente principal de energía del cuerpo y la grasa, que ayudará a que las hormonas estén saludables, según explica la nutricionista.

El consumo de proteínas es importante para fortalecer el sistema inmunológico, encargado de combatir enfermedades como la gripe. Existen opciones de origen animal y vegetal. / Canva

Las proteínas pueden ser dependiendo de la dieta que tenga cada quien, ya sean de origen animal o vegetal. Las fuentes más comunes incluyen pollo, pescado, carne magra y huevo, todos alimentos fáciles de preparar y digerir.

También hay excelentes opciones para quienes llevan una alimentación vegetal. La quinua, las lentejas, los garbanzos, el tofu y los frijoles son ricos en proteínas vegetales y aportan fibra, hierro y otros nutrientes importantes. Incluir una buena fuente de proteína en cada comida (aunque sea en pequeñas porciones) puede hacer una gran diferencia en el proceso de recuperación.

Un día con gripe ¿Qué comer en el desayuno, almuerzo y cena? La nutricionista Patricia Castañeda nos brinda un ejemplo de alimentación que se puede seguir. Consideramos un desayuno, almuerzo y cena. Desayuno: La avena caliente es una elección predilecta con este clima. La nutricionista recomienda combinarla con bebida vegetal, frutas como manzana, que combina muy bien con la canela. Si no toleran frutas duras, pueden incorporar la manzana cocida. También se puede agregar mantequilla de maní o consumir dos huevos duros, para la cuota de proteína.

La avena caliente es una elección predilecta con este clima. La nutricionista recomienda combinarla con bebida vegetal, frutas como manzana, que combina muy bien con la canela. Si no toleran frutas duras, pueden incorporar la manzana cocida. También se puede agregar mantequilla de maní o consumir dos huevos duros, para la cuota de proteína. Almuerzo: Una sopa de verduras es ideal. El pollo es la proteína elegida por algunos, mientras que otros pueden optar por tofu si siguen una dieta basada en plantas. Por lo menos 150 gr. De este ingrediente a base de soya. Se puede agregar fideos, papa o arroz, para hacerla más contundente. Si se desea algo sólido un buen plato de menestras es ideal. Tienen proteína, fibra y hierro. Además, son fáciles de preparar y guardar congeladas.

Una sopa de verduras es ideal. El pollo es la proteína elegida por algunos, mientras que otros pueden optar por tofu si siguen una dieta basada en plantas. Por lo menos 150 gr. De este ingrediente a base de soya. Se puede agregar fideos, papa o arroz, para hacerla más contundente. Si se desea algo sólido un buen plato de menestras es ideal. Tienen proteína, fibra y hierro. Además, son fáciles de preparar y guardar congeladas. Cena: Se puede cenar un puré de espinaca, de menestras o quizás hummus con verduras. Recomienda las cremas de verduras, como la de zapallo, zanahoria o espinaca. Se pueden servir con tofu o huevo.

Se puede cenar un puré de espinaca, de menestras o quizás hummus con verduras. Recomienda las cremas de verduras, como la de zapallo, zanahoria o espinaca. Se pueden servir con tofu o huevo. Durante el día: tomar infusiones constantemente es un consejo que repiten ambos especialistas. Las limonadas calientes, con cúrcuma y pimienta, son una buena idea, al incluir un antiinflamatorio natural.

¿Y si no tengo hambre?

Es totalmente normal que durante una gripe o resfrío el apetito disminuya. El cuerpo está enfocado en combatir el virus y puede que no tenga energía para procesar comidas grandes. Sin embargo, alimentarse bien sigue siendo esencial para que el sistema inmunológico tenga los recursos necesarios para hacer su trabajo.

“Uno de los errores es no comer”, afirma la nutricionista Patricia Castañeda. Algunos pueden pensar que, como el cuerpo necesita sanar, se debe descansar y hacer reposo gástrico, es decir, no comer nada o tomar solo té y galletas.

Por otro lado, si bien es importante hidratarse con líquidos, no deberían ser lo único que se consuma. “Hay que buscar que, en la medida de lo posible, nuestro plato tenga: una proteína de origen animal o vegetal, un carbohidrato y fibra. Si hace frío y no tolera las ensaladas frescas, siempre está la opción de tomar un caldo de verduras. También se puede saltear o cocer al vapor o al horno”, menciona Castañeda.