La Calor, el nuevo bar en Miraflores que se especializa en ron y te transporta al Caribe y a la selva en un solo sorbo

“Cuando hablamos de La Calor, queremos presentar un espacio cálido, para hacer un viaje con sabor a ron e insumos locales”, explica con orgullo Ricardo Sánchez. Él es parte del equipo de Imagen del grupo IMC, que ofrece coctelería a través de propuestas como El Infusionista, María Mezcal y -más recientemente- el bar La Calor. Desde hace poco, este espacio presenta una nueva carta y propuesta de coctelería tropical intensa, refrescante y que logra transportarte desde el primer sorbo.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

El bar se renovó con una carta presentada por Aaron Díaz y su equipo. / Adriana Li Loo

La propuesta comienza hace casi un año, con la idea inicial de explorar un bar selvático para hablar sobre la Amazonía peruana. En un primer momento, el proyecto parece gustar y le fue bien, pero no llegó a despegar y posicionarse como un favorito. Entonces, cuando ingresa Aarón Díaz al equipo, proponen un nuevo rumbo para este espacio con mucho potencial ubicado en Manuel Bonilla, una conocida calle en el distrito de Miraflores.

“Quisimos ampliar el concepto, para que el paladar del comensal que nos visite pueda explorar más sabores. Encontramos que no hay bares que necesariamente exploren la coctelería caribeña o tropical. Si deciden especializarse en ron, suelen ser bares tiki y esa es una onda diferente a lo que queremos hacer aquí”, explica Sánchez.

La Calor presenta colaboraciones con bares de otros países, como La Factoría (Puerto Rico). / Adriana Li Loo

Por eso, nos explican que ahora se trata de un bar especializado en ron, en el que utilizan etiquetas de distintas partes de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. “Cada ron se expresa de forma diferente y sabemos captar eso y combinarlos con diferentes cocteles. El ron es muy versátil y queremos demostrarlo con nuestra carta. Ofrecer un viaje a través de esta bebida”, comenta Ricardo.

Basil Mojito presenta una combinación de albahaca y sandía en un coctel clásico y refrescante. / Adriana Li Loo

Salud con sabor tropical

“Queremos explorar la coctelería clásica como el reto que es. Todos conocen los cocteles más clásicos y saben qué sabor deben de tener. Entonces, en La Calor quisimos asumir la tarea de, por un lado, presentar opciones de siempre y, por el otro, quisimos mostrar la versatilidad de esas bebidas y cómo se pueden combinar con sabores frutales, herbales y otros especiales”, señala Sánchez.

Así nació “Salita Tropical”, la nueva carta de este acogedor y vibrante bar. En el lado de los clásicos, encontramos opciones como el Daiquiri de limón, el Mojito, la infaltable Piña Colada y el potente Rum Fashioned.

El mango toma protagonismo en "Mango Colada", uno de los cocteles más pedidos de la carta. / Adriana Li Loo

Pero, sin duda, cuando La Calor da su toque a la coctelería, surgen las mejores opciones, de esas que te invitan a volver y convocar a más visitantes a disfrutarlo todo. El Basil Mojito es alternativa para quienes disfrutan los sabores intensos de la albahaca y la sandía. Se acompañan con una decoración de ambos insumos que, si se mastican, le dan un toque extra especial a la bebida.

Por su sabor particular, intenso y refresante a la vez, el Tropical Singapore fue uno de los favoritos de nuestra visita. Aquí, a diferencia de la mayoría de opciones, nos ofrecen una bebida con gin, Tepache, Cherry Brandy, ají charapita y camu camu. Para los amantes del dulce, la Mango Colada hace un hermoso homenaje a una de las frutas que más disfrutamos los peruanos y peruanas. Se mezcla con ron, amaretto, piña y coco.

Ricardo Sánchez es parte del equipo que asumió la renovación de La Calor, la más nueva de las propuestas del grupo IMC, quienes también crearon El Infusionista y María Mezcal. / Adriana Li Loo

Un acierto de la primera etapa de La Calor fueron sus piqueos; contundentes, variados y con el sabor amazónico preciso que no sabíamos que necesitábamos para acompañar los cocteles. El tacacho de la casa combina dos variedades de plátano en bolas servidas con cecina y chorizo regional. Otra gran opción fueron los Patacones con guacamole loretano, servidos con chimichurri y salsa de ají charapita.