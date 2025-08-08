La Calor, el nuevo bar en Miraflores que se especializa en ron y te transporta al Caribe y a la selva en un solo sorbo

Escucha la noticia
La Calor, el nuevo bar en Miraflores que se especializa en ron y te transporta al Caribe y a la selva en un solo sorboResumen generado por Inteligencia Artificial
La Calor es un espacio que nos enseña cómo se puede disfrutar con una coctelería tropical que alegra más que solo el gusto. Esta propuesta combina el uso de rones de distintas partes del mundo, insumos locales y prácticas sostenibles para demostrarle a los visitantes locales y extranjeros la riqueza que hay en el mundo de los bares limeños. Conoce más sobre esta novedosa alternativa en esta nota.