La escritora argentina cuenta con una trayectoria de más de 30 telenovelas y series bajo su autoría, las cuales han sido emitidas en más de 50 países, alcanzando una amplia audiencia tanto en televisión como en teatros internacionales. Además, Citterio es la fundadora de The Orlando Books , una editorial cuyo propósito es transformar historias literarias en proyectos audiovisuales, fusionando su pasión por la escritura con el mundo del entretenimiento visual.

Ahora, con “Nina de Azúcar”, no solo ha creado una historia que ha cautivado al público peruano, sino que también ha dado un paso más allá al transformar la ficción en algo tangible con el lanzamiento del recetario “¡Dulcifícate!”.

Provecho conversó con Marcela, quien nos comentó sobre este nuevo reto en su trabajo como escritora:

- Has escrito más de 30 novelas y series que han sido emitidas en más de 50 países. ¿Cómo ha sido este camino en la industria televisiva?

Ha sido un camino increíble. Desde el inicio, mi pasión ha sido contar historias que conectan con la audiencia. A lo largo de los años, he tenido la suerte de trabajar en proyectos que han viajado por todo el mundo y han sido recibidos con mucho cariño. Para mí, la clave siempre ha sido la autenticidad de los personajes y la fidelidad a la historia, generar esa conexión única entre los personajes y el público.

- “Nina de Azúcar” ha sido un gran éxito en el Perú. ¿Qué crees que hace tan especial a su audiencia?

Creo que el público peruano es muy fiel. Una vez que se encariñan con un personaje, lo siguen hasta el final. No están esperando siempre grandes giros de trama, sino que los personajes se mantienen coherentes con su historia. Eso es lo lindo de esta audiencia, que una vez que te quiere, te apoya en todo momento y se engancha mucho. He recibido mucho cariño de los peruanos por medio de redes sociales. Se siente muy lindo.

- ¿Cómo fue el proceso de escritura y guionización de “Nina de Azúcar”?

Escribí la novela junto a un equipo, porque el trabajo del autor de telenovelas no es solitario. Somos solo tres personas, un número muy reducido para una producción diaria y tan grande como lo es “Nina de Azúcar”, lo que significa que le dedicamos mucho amor y muchas horas. Trabajo con Carolina Parmo y con Chiara Francia Citterio, que además es mi hija y ha escrito mucho. Es un proceso lleno de emociones diarias, en el que cada detalle cuenta, pero sobre todo el trabajo en conjunto.

- ¿Cómo nace la idea de convertir la historia de “Nina de Azúcar” en un recetario?

Desde el inicio, cada capítulo de la serie venía acompañado de una receta y una frase significativa. Un día, Michelle Alexander me llamó y me dijo: “¿Y si hacemos un libro con esto? Pero tenemos poco tiempo”. Y yo dije: “¡Dale!”. Entonces me reuní con Carolina y armamos “¡Dulcifícate!”, lo que terminó siendo un diario de recetas y de amor. Ha sido hermoso ver la respuesta de la gente.

- ¿Cada postre tiene un significado dentro de la historia?

Sí, totalmente. Nos parecía que solo poner la receta no era suficiente. “¡Dulcifícate!” está pensado para que cada postre te recuerde un momento específico de la novela. La comida tiene esa magia, como los olores, que te transportan a momentos importantes. Por ejemplo, cuando los protagonistas se vieron por primera vez y probaron el macaron, o la “Choconina” inspirada en la tradicional chocotorta argentina. Cada receta tiene una historia detrás.

- ¿Te entristece que la novela esté llegando a su fin?

Sí, muchísimo. La novela ha sido parte de mi vida todos los días y me ha desafiado a seguir creando y cada vez darle más contenido. Me gusta que el público sienta que hay un amor por el que vale la pena luchar. Termino de escribir cada episodio con esperanza y con una sonrisa porque sé que les gustará lo que escribimos.

- ¿Crees que podría haber una segunda edición del libro con más recetas?

¡Ojalá! Quedaron muchas recetas fuera, muchas historias que no se pudieron incluir. No está el nacimiento de la hija, no está el casamiento... Es como un sueño, porque la presencia diaria de la serie hace que la gente tenga más ganas de tener el libro. Sin la novela, quizás quede solo en eso, en un sueño.