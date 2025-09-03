Perú avanzó a las semifinales del Mundial de desayunos de Ibai Llanos tras imponerse en votaciones a México y Ecuador. Ahora deberá medirse con Chile para seguir en esta competencia gastronómica, lanzada a mediados de agosto por el popular creador de contenidos español.

El torneo comenzó con 16 países elegidos según el criterio de Llanos. Cada uno presentó un desayuno típico que debía enfrentarse al voto de los seguidores del ‘streamer’ para continuar en carrera. Así, los cuatro semifinalistas son: Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

De cara a la gran final, que no ofrece un premio específico más allá de la visibilidad y el entusiasmo de los fans, los internautas peruanos deberán decidir entre su desayuno y el de Chile, representado por dos preparaciones muy tradicionales. Aquí te contamos cuáles son.

Desayuno chileno

Estos son los desayunos que representan a Chile en el Mundial de Ibai Llanos:

Marraqueta con palta

La marraqueta es uno de los panes más consumidos en Chile y se caracteriza por su corteza crujiente y su interior suave. En el desayuno, suele servirse con palta molida, una combinación sencilla pero nutritiva que acompaña el café o el té matutino. Esta preparación es tan habitual que forma parte de la canasta básica de muchos hogares chilenos y es símbolo de un desayuno rápido y lleno de sabor.

Sopaipilla con pebre

Las sopaipillas son unas masas fritas elaboradas con harina, zapallo y manteca, que resultan esponjosas por dentro y doradas por fuera. Aunque se consumen en distintos momentos del día, en el desayuno suelen acompañarse con pebre, una salsa fresca hecha con tomate, cebolla, ají, ajo, culantro y jugo de limón. Esta mezcla aporta un contraste entre lo crujiente y lo picante-ácido, convirtiendo a la sopaipilla con pebre en una de las preparaciones más queridas y representativas de las mesas chilenas.

¿Cómo votar por Perú?

Perú compite en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos con dos desayunos muy populares en la capital peruana: el pan con chicharrón y los tamales.

Para votar por Perú, debes ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos en TikTok y darle ‘like’ a su comentario (desde una cuenta verificada con check azul) que dice Perú:

@ibaillanos CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

De imponerse en este versus, Perú se enfrentará al ganador del Venezuela vs. Bolivia.