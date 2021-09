Conforme a los criterios de Saber más

Usualmente, cuando alguien me dice que almorzó una sopa, no me la creo. Me explico, las sopas y cremas pueden ser poco contundentes, pero existe unas cuantas preparaciones que, en lo personal, sí califican como una comida, no solo como una entrada. Dos de las favoritas de muchos son el menestrón y la sopa criolla y me incluyo por completo. Por eso, en Provecho ponemos a prueba ambas sopas en este versus culinario y te contamos todo sobre la experiencia de disfrutarlas por delivery.

En un lado del ring tenemos al menestrón, la versión peruanizada del minestrone, una especialidad de la cocina italiana. Del otro lado, está una sabrosa sopa que hace homenaje a la cocina criolla con una gran similitud a los chupes. Para esta reñida batalla pudimos probar la sazón de El Bodegón, un restaurante reconocido por su apuesta por los sabores clásicos en un formato de taberna limeña. Su carta incluye entradas como papa a la huancaína, cebiche y pastel de choclo; sopas como el aguadito verde; platos de fondo como el locro de zapallo, el pollo al horno con canutos en su tuco y el arroz con chancho a la antigua; y postres como el icónico combinado y los deliciosos guargüeros.

(Fotos: El Bodegón)

Menestrón

Delivery y presentación

La entrega de la sopa se hizo de forma correcta, siguiendo todos los protocolos de seguridad necesarios debido a la pandemia. El paquete se entregó en una bolsa de papel correctamente cerrada y sellada. Además, el recipiente en el que vino era de cartón y es un punto más si pensamos en el cuidado del ambiente. Eso sí, vino sellada con cinta plástica, para evitar cualquier tipo de derrame. La temperatura fue más que correcta, parecía recién salida. Debo de admitir que de todos los versus culinarios, esta comida fue la que llegó con la mayor temperatura.

Puntaje: 🥣🥣🥣🥣🥣

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

El menestrón es una de mis sopas preferidas precisamente por el suave sabor que otorga la albahaca, o al menos así lo preparan en casa. Y esta versión no decepcionó, me recordó por completo al menestrón que hace mi mamá, solo que de textura más espesa y agradable. La cantidad de sal estuvo perfecta y el sabor del guiso base no opacó a los otros ingredientes. Aquí encontramos verduras como zanahoria, zapallo macre, apio, pallar verde, frejolito verde, papa, choclo desgranado y nabo. Además de llevar fideos canuto, encontramos unos deliciosos trozos de punta de pecho, que se parten con la cuchara de lo suave que están. Al ser espesada con papa, resulta un poco más espesa de lo que esperaba, lo que se acentúa con el tiempo, así que recomiendo comerla al momento.

Puntaje: 🥣🥣🥣🥣🥣

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

Si hablamos de sopas contundentes, esta es la estrella sin lugar a duda. No solo por la cantidad abundante de ingredientes que lleva, sino por la porción que ofrecen en el restaurante. Si una persona se atreve a tomar una de estas, tranquilamente es un plato de fondo, de lo contrario, recomiendo compartirla entre dos o tres personas como una entrada o un gustito para abrigarse.

Puntaje: 🥣🥣🥣🥣🥣

Puntaje total: 15/15

(Foto: Pierina Denegri)

Sopa criolla

Delivery y presentación

Al igual que su contrincante, la entrega de este plato fue bajo todos los cuidados necesarios. Se entregó en la misma bolsa de papel y vino en el mismo recipiente de cartón. Un plus es que las tapas de estos recipientes vienen con pequeños orificios que permiten que el calor escape de forma adecuada. También llegó sellada con cinta plástica. En este caso contamos con un agradable acompañante: una rodaja de pan frito que vino envuelta en papel. La temperatura fue muy adecuada, lista para servir y, encima, tuvimos que soplar un poco para no quemarnos, así que aguantó el viaje a la perfección.

Puntaje: 🥣🥣🥣🥣🥣

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

Usualmente esta sopa es mucho menos cremosa de lo que la sirvieron, porque la espesaron con papa amarilla. Fuera de eso, el sabor fue increíble. Además del clásico aderezo criollo de ajo, cebolla y ají panca, los trozos de carne y el orégano, esta versión lleva trozos de salchicha de huacho de gran calidad, se notaba la carne bien condimentada. Me sorprendió que el fideo cabello de ángel no estuviera sobre cocido en lo absoluto y el huevo pochado llegó con la yema todavía algo líquida y perfecta. El toquecito de leche evaporada se notó y se agradeció porque permite equilibrar los sabores. El complemento fue una rodaja de pan frita con aceite, que quedó perfecto porque lo crocante duró lo suficiente como para disfrutarlo bien.

Puntaje: 🥣🥣🥣🥣🥣

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

Debo admitir que esta sopa es menos contundente que el menestrón, pero no por mucho. Si bien no lleva tanta cantidad de verduras, la porción de fideo y de carne son perfectas. Algo que me agrada de este tipo de sopas es que la carne ya viene cortada en trozos pequeños, por lo que compartirla resulta más sencillo. Al igual que en el caso anterior, recomiendo compartirla entre dos personas para poder disfrutarla como una entrada.

Puntaje: 🥣🥣🥣🥣1/2

Puntaje total: 14.5/15





Conoce más sobre el restaurante

El Bodegón cuenta con dos locales en Miraflores (Av. Tarapacá 197) y La Victoria (Av. Carlos Villarán 500). Cuentan con atención en el local, delivery o recojo. Para conocer más sobre los pedidos, puede visitar pedidos.elbodegon.com.pe. Visite su cuenta de Instagram (@elbodegonlima) para saber más sobre su carta.

