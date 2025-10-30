Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Escucha la noticia

00:0000:00
Escondido en un local de Miraflores y con cócteles hechos con ingredientes que te sorprenderán: así es Muna, el “laboratorio” que revoluciona la coctelería limeña
Resumen de la noticia por IA
Escondido en un local de Miraflores y con cócteles hechos con ingredientes que te sorprenderán: así es Muna, el “laboratorio” que revoluciona la coctelería limeña

Escondido en un local de Miraflores y con cócteles hechos con ingredientes que te sorprenderán: así es Muna, el “laboratorio” que revoluciona la coctelería limeña

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Encontrar Muna no es tarea fácil. Está escondido dentro de Paco Yonque, en pleno Miraflores, y para llegar hay que atravesar pasillos y dejarse guiar por la curiosidad. Al final del recorrido, un pequeño letrero y la penumbra del ambiente anuncian que se ha llegado a un lugar distinto. Muna abrió sus puertas hace poco más de dos meses y ya se perfila como uno de los espacios más interesantes de la escena coctelera limeña. Por eso, Provecho visitó su acogedor local para descubrir más al respecto.

TAGS