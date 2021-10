“¿Cómo podemos hablar de un boom gastronómico peruano, cuando vivimos en un país con niveles de desnutrición tan altos y zonas donde no existen los conocimientos necesarios sobre cómo alimentarse correctamente... ni los medios para poder hacerlo?”, se pregunta el cocinero José del Castillo, y no está solo en su inquietud. Según cifras del INEI, 12,1% de la población menor de cinco años de edad sufrió desnutrición crónica en el 2020. Tan solo en la Región Cusco, la anemia afecta actualmente al 54% de niños menores de cinco años. Es el área rural donde más casos se presentan y la pandemia no ha ayudado a frenar los índices.

Este 16 de octubre, día mundial de la alimentación, se realizará por primera vez en Urubamba “Munay Mikhuy”, un encuentro gastronómico multidisciplinario que parte de un fin solidario: compartir nuevas herramientas y recetas sencillas y económicas, con el fin de beneficiar a diversas comunidades y sectores en esta parte del país. Clases en vivo, capacitaciones en el campo nutricional, talleres y un almuerzo para 300 niños de los albergues La Cantuta y Munaychay forman parte de la agenda.

“Acepté participar porque en todo lo que podamos aportar los cocineros con información, recetas y mayor exposición de este grave problema (la desnutrición) en nuestro país, así lo haremos”, indica por su parte Marilú Madueño, chef al frente del Restaurant Huaca Pucllana. “Tenemos que generar conciencia de la cantidad enorme de niños que no están bien alimentados en el Perú. La educación acerca de los alimentos es clave para que esto pueda cambiar. Para nosotros también es una experiencia enriquecedora poder conocer a cocineros de Cusco y a las madres de los comedores de esta comunidad ”, continúa Madueño.

A Marilú y a José del Castillo se unen también los cocineros Javier Morante, Gustavo Borja, Ralph Estrada, Ricardo Serrano, José Luján, Dennis Cevallos, Javier Ukuku “El Jacho” y Jorge Muñoz en el programa de cocina en vivo que tendrá lugar este sábado 16 de octubre desde distintos puntos de Urubamba. Todo podrá verse en vivo desde las páginas de Facebook de Perú 21 y la Revista Cosas, desde las 10 a.m.

Hígado anticuchero con papas nativas, receta de Ralph Estrada, chef Ejecutivo del Hotel Aranwa Valle Sagrado.

“Munay Mikhuy” es un evento organizado por la Revista Cosas y la comunidad digital ‘Las Recetas de Yo Madre’, de la comunicadora y cocinera Rocío Oyanguren, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Urubamba. El punto de partida para las demostraciones de cocina en vivo del sábado 16 será el mercado de productores de dicha ciudad; luego se trasladarán en una cocina móvil hacia el comedor popular de Ccotohuincho y terminarán en la plaza de armas de Urubamba. Cada parada podrá verse en vivo a través de redes sociales.

Los protagonistas de este menú son insumos locales de alto valor nutritivo como el chuño, moraya, oca, mashuas, ollucos, maíces y otros productos emblema de esta parte del país. Las vísceras (especialmente el hígado de res) ingrediente fundamental de la cocina peruana, también tienen un lugar especial en este evento culinario. “A pesar de que en el Perú tenemos tanta variedad de alimentos, aún falta entregar educación en alimentación y nutrición, en el valor de los alimentos respecto a cuales sirven más para crecer”, sostiene la nutricionista Milagros Agurto, quien también forma parte del evento.

“No podemos dejar de ver el contexto que lleva a la desnutrición: no se trata solo de alimentos; cuando hablamos de nutrición hablamos de toda una cadena”, finaliza. Garantizar una mujer alimentación para millones de niños en el Perú es una responsabilidad de todos.

Marilú Madueño, chef del Restaurant Huaca Pucallana, junto a Gustavo Borja, chef Ejecutivo de la Cadena Inkaterra.

Munay Mikhuy

Día: Sábado 16 de octubre

Transmisión: Facebook LIVE Perú 21 y Cosas Perú

10 am: José del Castillo, Javier Morante, Gustavo Borja y Marilú Madueño.

José del Castillo, Javier Morante, Gustavo Borja y Marilú Madueño. 12 pm: Ralph Estrada y Ricardo Serrano.

Ralph Estrada y Ricardo Serrano. 5 pm: José Luján, Dennis Cevallos, Javier Ukuku “El Jacho” y Jorge Muñoz.

