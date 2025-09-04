El desayuno peruano es un verdadero festín de sabores que combina tradición, ingenio y mucha diversidad. En el Perú las mañanas se celebran con platos capaces de reconfortar y llenar de energía. Gracias al Mundial de desayunos de Ibai Llanos, dos de nuestras preparaciones emblemáticas han ganado visibilidad internacional: el pan con chicharrón y los tamales, que en la competencia han conquistado la atención de millones de votantes en redes sociales.

Pero el repertorio va mucho más allá. En Provecho, la página especializada en gastronomía de “El Comercio”, decidimos preguntar a nuestros lectores cuáles son sus desayunos favoritos y recibimos un abanico de opciones que confirma la riqueza culinaria del país.

Diez de esas elecciones destacan por su popularidad y tradición- Aquí se las presentamos para que todos puedan conocer —y antojarse— de lo que en el Perú también se considera un desayuno de campeonato.

¿Cuáles son los mejores desayunos peruanos?

Estos son los 10 desayunos peruanos elegidos por los lectores de Provecho a través de una encuesta en Instagram:

Pan con pejerrey

Clásico de la costa, con pescado frito crujiente, popular en veranos playeros. Y si se pide en el Callao, mejor.

(Foto: Foursquare.com)

Frito piurano

Una buena presa de cerdo en chicharrón o frita con ajíes norteños, infaltable en la mesa los domingos.

Salchicha huachana

Embutido artesanal de Huacho, picante y sabroso, muy presente en los desayunos.

Pan con lomo al jugo

Carne de res jugosa en pan francés, tradición limeña ideal para toda temporada.

Adobo arequipeño

Cerdo adobado en chicha y especias, desayuno festivo de domingos arequipeños. Se suele comer con el clásico pan de tres puntas. Y de beber: té piteado.

El adobo es un tradicional desayuno de Arequipa. (Foto: GEC) / SYSTEM

Butifarra

Pan con jamón del país y salsa criolla, clásico limeño, considerado entre los mejores sánguches peruanos.

Calentado

Reciclaje sabroso de arroz, frejoles y guiso del día anterior, prueba de la creatividad peruana.

Mixto tumbesino

Plato bandera en Tumbes, lleno de contrastes de sabores, contundente para empezar la mañana.

Pan con queso

Queso fresco, mantecoso o del gusto del comensal en pan caliente, típico de desayunos andinos.

Pan con torreja

Torreja en pan francés, suele ir acompañada de un refresco nutritivo: quinua con piña.