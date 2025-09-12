Como si se tratara de una final de fútbol, este sábado 13 de septiembre el anuncio del ganador del Mundial de desayunos de Ibai Llanos se vivirá en pantalla gigante en Miraflores. La municipalidad del distrito ha organizado un evento para alentar votos hasta el último minuto y disfrutar la contienda en comunidad, entre amigos, familiares y vecinos.

“Lanzaremos una súper campaña en las últimas horas para votar por nuestro pan con chicharrón”, anunció la comuna en sus redes sociales. Para facilitar el proceso se instalarán códigos QR y, además, se contará con la participación de ‘foodies’ e ‘influencers’ que se sumarán a la convocatoria, cuyo momento cumbre será la transmisión del anuncio del país ganador en pantalla grande.

Y como el pan con chicharrón será la estrella de la jornada, diversas chicharronerías miraflorinas ofrecerán este popular potaje. El evento arrancará a las 9 a.m. en el pasaje Porta, a pocos metros de las tiendas Ripley y Mi Store de Xiaomi.

El Mundial de desayunos es una dinámica creada por el ‘streamer’ español Ibai Llanos, quien a través de sus plataformas en Instagram, TikTok y YouTube anunció las votaciones en línea para elegir al mejor plato matutino del mundo. Con millones de seguidores, sus iniciativas logran gran alcance y despiertan la curiosidad por distintas tradiciones gastronómicas.

En el caso peruano, el pan con chicharrón es el representante elegido. Este clásico desayuno combina pan francés con carne de cerdo frita, camote dorado y salsa criolla, y suele disfrutarse especialmente los domingos, en familia o tras una celebración.