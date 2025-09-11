La final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos será de infarto. Y es que Perú, que empezó con un amplio margen de diferencia en las votaciones en esta etapa de la competencia, está a muy poco de ser superado por su contrincante: Venezuela.
Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
La mañana del jueves 11 de septiembre, el creador de contenidos español anunció en sus principales plataformas que este sábado cerrará las votaciones al mediodía (hora de Perú) y comenzará el conteo para determinar al ganador. ¿Qué país resultará campeón? A estas alturas del concurso, resulta muy difícil vaticinarlo.
“No puede estar más igualado”, dijo el ‘influencer’, señalando que, al mediodía del jueves, el margen de diferencia de votos entre Perú y Venezuela era de apenas 300 mil ‘likes’ en TikTok a favor del país de donde es oriundo el pan con chicharrón.
En las otras dos plataformas de Ibai Llanos, Instagram y YouTube, ambos países estaban completamente empatados.
Al cierre de esta nota, la noche del 11 de septiembre, son apenas 100 mil votos de diferencia, con Perú promediando 5,5 millones de ‘me gusta’ y Venezuela con 5,4 millones de ‘likes’.
Además, el video oficial para la votación ya supera las 108 mil reproducciones en TikTok, siendo el segundo video más visto de toda la contienda. Solo es superado por el versus entre Ecuador y Perú, que promedió 137 mil visualizaciones.
