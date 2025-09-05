El Mundial de desayunos de Ibai Llanos se acerca a su final. Y con ese propósito, desde el 3 de septiembre los cuatro países actualmente en competencia buscan sumar la mayor cantidad de votos para demostrar cuál de todos ellos tiene la mejor propuesta gastronómica para iniciar el día.

En las semifinales del torneo virtual del ‘streamer’ español actualmente quedan: Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

Mientras Perú se enfrenta a Chile, Venezuela busca superar en votos a Bolivia. La ronda en la que participa la ‘blanquirroja’ es una de las más seguidas (con más de 66 millones de visualizaciones en TikTok), aunque Perú lleva poco más de un millón de ‘likes’ de diferencia.

Sin embargo, la batalla entre Venezuela y Colombia, que cuenta con más de 36 millones de visualizaciones en TikTok, se presenta más reñida.

Hasta el cierre de esta nota, así va el conteo de votos:

País Plato elegido Número de votos Bolivia Salteñas

Pastel boliviano 2 millones de votos Venezuela Arepas

Empanadas 2,3 millones de votos

Para votar en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, debes:

Ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos en Tiktok.

Buscar el post del Venezuela vs. Bolivia (o dar clic aquí)

@ibaillanos VENEZUELA vs BOLIVIA | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Buscar el comentario del país que apoyes (Venezuela o Bolivia) realizado desde la cuenta oficial de Ibai Llanos y darle ‘like’.

De momento, no hay fecha anunciada para el cierre de votaciones.