El Mundial de desayunos de Ibai Llanos llegó a su final y, tras una reñida batalla entre Perú y Venezuela, el creador de contenidos español anunció que fue el país del chicharrón y los tamales el gran vencedor.

En sus cuentas oficiales de TikTok, Instagram y YouTube, el ‘streamer’ de 30 años dio a conocer, pasado el mediodía de este sábado 13 de septiembre, el conteo de votos. Este versus logró un récord con más de 12 millones de ‘likes’ para cada país. Estos fueron los resultados de la final:

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

País Votos en TikTok Votos en Instagram Votos en YouTube TOTAL Perú 6 500 000 4 900 000 1 400 000 12 800 000 Venezuela 6 300 000 4 900 000 1 300 000 12 600 000

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos inició el 18 de agosto del 2025 con 16 países propuestos por el ‘influencer’. Siguiendo el concepto de eliminatorias de un torneo de fútbol, distribuyó a los países en 8 grupos que avanzaron a las siguientes etapas de la competencia por el voto popular.

Desde los octavos de final, Perú se destacó por la gran cantidad de votos que logró. Sin embargo, en las finales, la batalla se puso más reñida con un empate técnico entre Perú y Venezuela el día previo al cierre de votaciones.

Estos fueron los resultados en las anteriores etapas del Mundial de desayunos:

País Votos en octavos Votos en cuartos Votos en semifinal Perú 2,1 millones de votos 8.161.000 millones de votos 9.837.000 de votos Venezuela 658 mil votos 2.757.000 millones de votos 5.531.000 millones

En el Mundial de desayunos, Perú estuvo representado por dos desayunos clásicos: el pan con chicharrón y los tamales. Mientras tanto, Venezuela compitió con las arepas en dos versiones: la reina pepiada y la rellena de carne mechada.