El Mundial de desayunos de Ibai Llanos llegó a su final y, tras una reñida batalla entre Perú y Venezuela, el creador de contenidos español anunció que fue el país del chicharrón y los tamales el gran vencedor.
MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
En sus cuentas oficiales de TikTok, Instagram y YouTube, el ‘streamer’ de 30 años dio a conocer, pasado el mediodía de este sábado 13 de septiembre, el conteo de votos. Este versus logró un récord con más de 12 millones de ‘likes’ para cada país. Estos fueron los resultados de la final:
Newsletter Provecho
|País
|Votos en TikTok
|Votos en Instagram
|Votos en YouTube
|TOTAL
|Perú
|6 500 000
|4 900 000
|1 400 000
|12 800 000
|Venezuela
|6 300 000
|4 900 000
|1 300 000
|12 600 000
El Mundial de desayunos de Ibai Llanos inició el 18 de agosto del 2025 con 16 países propuestos por el ‘influencer’. Siguiendo el concepto de eliminatorias de un torneo de fútbol, distribuyó a los países en 8 grupos que avanzaron a las siguientes etapas de la competencia por el voto popular.
Desde los octavos de final, Perú se destacó por la gran cantidad de votos que logró. Sin embargo, en las finales, la batalla se puso más reñida con un empate técnico entre Perú y Venezuela el día previo al cierre de votaciones.
Estos fueron los resultados en las anteriores etapas del Mundial de desayunos:
|País
|Votos en octavos
|Votos en cuartos
|Votos en semifinal
|Perú
|2,1 millones de votos
|8.161.000 millones de votos
|9.837.000 de votos
|Venezuela
|658 mil votos
|2.757.000 millones de votos
|5.531.000 millones
En el Mundial de desayunos, Perú estuvo representado por dos desayunos clásicos: el pan con chicharrón y los tamales. Mientras tanto, Venezuela compitió con las arepas en dos versiones: la reina pepiada y la rellena de carne mechada.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC