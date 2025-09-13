Venezuela llegó a la final del Mundial de desayunos de Ibia Llanos. (Imagen generada con IA: Perplexity Pro)
Venezuela llegó a la final del Mundial de desayunos de Ibia Llanos. (Imagen generada con IA: Perplexity Pro)
Redacción EC
Redacción EC

El Mundial de desayunos de llegó a su final y, tras una reñida batalla entre Perú y Venezuela, el creador de contenidos español anunció que fue el país del chicharrón y los tamales el gran vencedor.

MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo

En sus cuentas oficiales de TikTok, Instagram y YouTube, el ‘streamer’ de 30 años dio a conocer, pasado el mediodía de este sábado 13 de septiembre, el conteo de votos. Este versus logró un récord con más de 12 millones de ‘likes’ para cada país. Estos fueron los resultados de la final:

Newsletter Provecho

Pierina Denegri
PaísVotos en TikTokVotos en InstagramVotos en YouTubeTOTAL
Perú6 500 0004 900 0001 400 00012 800 000
Venezuela6 300 0004 900 0001 300 00012 600 000

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos inició el 18 de agosto del 2025 con 16 países propuestos por el ‘influencer’. Siguiendo el concepto de eliminatorias de un torneo de fútbol, distribuyó a los países en 8 grupos que avanzaron a las siguientes etapas de la competencia por el voto popular.

Desde los octavos de final, Perú se destacó por la gran cantidad de votos que logró. Sin embargo, en las finales, la batalla se puso más reñida con un empate técnico entre Perú y Venezuela el día previo al cierre de votaciones.

Estos fueron los resultados en las anteriores etapas del Mundial de desayunos:

PaísVotos en octavosVotos en cuartosVotos en semifinal
Perú2,1 millones de votos 8.161.000 millones de votos 9.837.000 de votos
Venezuela658 mil votos 2.757.000 millones de votos 5.531.000 millones

En el Mundial de desayunos, Perú estuvo representado por dos desayunos clásicos: el pan con chicharrón y los tamales. Mientras tanto, Venezuela compitió con las arepas en dos versiones: la reina pepiada y la rellena de carne mechada.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC