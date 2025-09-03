El creador de contenidos español Ibai Llanos ha puesto a toda América Latina a hablar de desayunos. Su mundial gastronómico no solo ha despertado curiosidad por los platos típicos de la región para empezar el día, sino que también ha generado millones de visualizaciones en redes sociales, especialmente en su cuenta de TikTok.
Desde el inicio de la competencia virtual, el 18 de agosto de este año, hasta el cierre de los cuartos de final, la cuenta de TikTok del ‘influencer’ ha registrado más de 500 millones de visualizaciones únicamente con los videos de su Mundial de desayunos.
En total, los 16 videos del Mundial de desayunos publicados por Ibai Llanos en su cuenta oficial de TikTok suman 576,5 millones de visualizaciones hasta el cierre de esta nota.
El video con mayor reproducciones involucra a Perú. El versus de la ‘blanquirroja’ frente a Ecuador registró más de 130 millones de reproducciones.
Este es el total de reproducciones de los videos publicados por Ibai Llanos en el Mundial de desayunos:
Videos más vistos en octavos de final:
- Perú/ México: 44,9 millones
- Guatemala/ Ecuador: 37,9 millones
- Estados Unidos/ Bolivia: 23,4 millones
- República Dominicana/ Venezuela: 22,7 millones
- Colombia/ Costa Rica: 19,3 millones
- Japón/ Chile: 17,9 millones
- Francia/ España: 17,6 millones
- Reino Unido/ Argentina: 13,3 millones
Videos más vistos en cuartos de final:
- Ecuador/ Perú: 133 millones
- Colombia/ Venezuela: 49,2 millones
- Argentina/ Bolivia: 40 millones
- España/ Chile: 35,5 millones
Videos más vistos de anuncios del Mundial de desayunos:
- Anuncio de clasificados a semifinales: 41,8 millones
- Comentario sobre Perú/Ecuador: 38,5 millones
- Aclaración de la imagen de chilaquiles en el México/ Perú: 27,2 millones
- Anuncio del Mundial de desayunos: 14,3 millones
¿Cuánto gana un creador de contenidos en TikTok?
Aunque las cifras pueden variar por región y por los cambios en las tasas de programas para creadores de contenido de TikTok, se estima que los creadores con contenido de alta calidad y buena retención de audiencia de TikTok ganan entre $0,40 y $1,00 por cada mil vistas, lo que equivale a $400–$1,000 por cada millón de vistas.
De esta manera, considerando la cifra más baja, hasta la fecha, el Mundial de desayunos habría sumado 230.600 de dólares. Y con el rango de pago más alto, un total de 576.500 dólares.
