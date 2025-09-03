El creador de contenidos español Ibai Llanos ha puesto a toda América Latina a hablar de desayunos. Su mundial gastronómico no solo ha despertado curiosidad por los platos típicos de la región para empezar el día, sino que también ha generado millones de visualizaciones en redes sociales, especialmente en su cuenta de TikTok.

Desde el inicio de la competencia virtual, el 18 de agosto de este año, hasta el cierre de los cuartos de final, la cuenta de TikTok del ‘influencer’ ha registrado más de 500 millones de visualizaciones únicamente con los videos de su Mundial de desayunos.

En total, los 16 videos del Mundial de desayunos publicados por Ibai Llanos en su cuenta oficial de TikTok suman 576,5 millones de visualizaciones hasta el cierre de esta nota.

El video con mayor reproducciones involucra a Perú. El versus de la ‘blanquirroja’ frente a Ecuador registró más de 130 millones de reproducciones.

Este es el total de reproducciones de los videos publicados por Ibai Llanos en el Mundial de desayunos:

Videos más vistos en octavos de final:

Perú/ México: 44,9 millones

44,9 millones Guatemala/ Ecuador: 37,9 millones

37,9 millones Estados Unidos/ Bolivia: 23,4 millones

23,4 millones República Dominicana/ Venezuela: 22,7 millones

22,7 millones Colombia/ Costa Rica: 19,3 millones

19,3 millones Japón/ Chile: 17,9 millones

17,9 millones Francia/ España: 17,6 millones

17,6 millones Reino Unido/ Argentina: 13,3 millones

Videos más vistos en cuartos de final:

Ecuador/ Perú: 133 millones

133 millones Colombia/ Venezuela: 49,2 millones

49,2 millones Argentina/ Bolivia: 40 millones

40 millones España/ Chile: 35,5 millones

Videos más vistos de anuncios del Mundial de desayunos:

Anuncio de clasificados a semifinales: 41,8 millones

Comentario sobre Perú/Ecuador: 38,5 millones

Aclaración de la imagen de chilaquiles en el México/ Perú: 27,2 millones

Anuncio del Mundial de desayunos: 14,3 millones

¿Cuánto gana un creador de contenidos en TikTok?

Aunque las cifras pueden variar por región y por los cambios en las tasas de programas para creadores de contenido de TikTok, se estima que los creadores con contenido de alta calidad y buena retención de audiencia de TikTok ganan entre $0,40 y $1,00 por cada mil vistas, lo que equivale a $400–$1,000 por cada millón de vistas.

De esta manera, considerando la cifra más baja, hasta la fecha, el Mundial de desayunos habría sumado 230.600 de dólares. Y con el rango de pago más alto, un total de 576.500 dólares.