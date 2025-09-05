“Los peruanos me obligaron a hacer este video”. Se titula el más reciente contenido en YouTube de Ibai Llanos, quien, en el marco del Mundial de desayunos, visitó un conocido restaurante peruano en Barcelona para probar los sabores de la gastronomía nacional.

El restaurante elegido por el ‘streamer’ fue Yakumanka, cebichería de propiedad de Gastón Acurio que abrió en la capital de Cataluña en el 2017.

Siendo la especialidad de la casa la comida marina, entre los platos que le ofrecieron a Ibai Llanos se destacaron el cebiche y el tiradito, este último fue uno de los que más sorprendieron al creador de contenidos y lo calificó como una “locura”.

El artífice de éxitos como “La velada del año” también probó la causa limeña, el lomo saltado y algunos platos que fusionaban sabores españoles con clásicos peruanos, como las croquetas (típicas del país europeo) rellenas de lomo saltado y un pescado al ajillo servido con arroz chaufa.

“Esto es una p... barbaridad. ¡Es un plato para competir por el mejor del día", dijo Ibai tras probar el plato que llevaba por nombre Alfonsiño.

“Gastón, lo que tienes aquí en Barcelona con Yakumanka es una auténtica barbaridad. Me ha encantado todo”, dijo el ‘streamer’, que también probó postres como el Tres leches. Otras alternativas dulces que degustó Llanos fueron un cheesecake de maracuyá y un mouse de chocolate con lúcuma.

“Lo de Perú hay que dárselo, es un p..to escándalo. ¡Qué disfrute, macho! ¡Vaya vicio", dijo Llanos tras probar los postres.

“Ahora entiendo por qué Perú, gastronómicamente, es uno de los mejores países del mundo probablemente (...) La gastronomía peruana es una barbaridad (...) No estoy en Perú, pero creo que estoy en un gran restaurante peruano, creo que es una prueba de lo que sería comer en Lima y me está pareciendo absolutamente impresionante”, afirmó Llanos.

Al cierre de su video, Ibai hizo un top 5 de sus platos favoritos, entre los que se destacó el tiradito y el pescado con arroz chaufa.

(Captura de pantalla)

Al cierre de su video, Ibai Llanos dijo que su conclusión no podía ser otra: “Qué viva Perú”.