El agua es un nutriente esencial para que nuestro cuerpo funcione de una manera eficiente. No hidratarnos correctamente nos puede traer problemas de salud en el futuro. Además, que a corto plazo nos genera síntomas como dolor de cabeza, cansancio, fatiga, entre otros. Es por ello, que compartimos una lista de bebidas que puedes tomar si no te gusta el agua pura.

El cuerpo humano está compuesto por agua, en un 55% a 70%. Esto depende de la edad, sexo y composición corporal. El agua está en cada una de nuestras células y tiene múltiples funciones vitales. Existen fórmulas y recomendaciones de cuánta agua debemos beber. Algunas organizaciones sugieren al menos 2 litros de agua, otras que multipliquemos nuestro por 35 ml de agua y otras que dividamos nuestro peso entre 7 y el resultado es la cantidad de vasos (de 250 ml) que debemos tomar. Sea la fórmula que utilices, queda muy claro que debemos tomar agua.

Nada reemplaza al agua pura. Es lo mejor para nuestra salud, sin embargo, sabemos qué puede ser complejo iniciar un nuevo hábito como el beber 8 vasos de agua al día. Por ello, te damos una lista de opciones con las que puedes ayudar a completar tu requerimiento de agua, y por qué no, poco a poco, empezar con la buena costumbre de beber agua sola.

1. Agua frutada

El agua frutada es una magnífica opción para empezar a tomar agua. No es agua sola, ya que suele tener un sabor ligero y es mucho más fácil de tomar, y como no es un jugo de fruta, no tiene azúcar.

Para hacerlas, solo necesitas rodajas de tu fruta favorita en 2 litros de agua. La combinación de frutos rojos y cítricos suaves como las naranjas o limas va muy bien. Además, puedes agregar hojitas de menta, hierba buena o hierba luisa. Si deseas endulzar tu agua frutada puedes usar estevia y fruto del monje. Recuerda que debido a las altas temperaturas que actualmente tenemos, es mejor mantener en refrigeración tu agua frutada. Sé creativo y prueba con las frutas y hierbas que te gusten.

Agua frutada, mezcla las frutas y verduras que quieras para darle sabor a tu agua.

2. Limonada

La limonada es un clásico, y en realidad es una gran alternativa. Esta bebida nos aporta una pequeña pero necesaria vitamina C, que la obtenemos a través del limón. Al ser tan fácil de preparar y económica se convierte en un buen aliado para combatir la sed.

Lo negativo de esta tradicional y famosa bebida es que en muchos lugares se le agrega demasiada azúcar. Lo ideal es que la limonada no esté endulzada. Sabemos que al inicio, será complicado, pero luego uno se acostumbra a tomarla sin azúcar. En caso quieras endulzarla, puedes usar estevia o fruto del monje, dos endulzantes que no tienen calorías y que no harán que suba su glucosa en sangre.

Limonada. Prepárala sin azúcar. Puedes usar estevia o fruto del monje. / Francesca Hotchin en Unsplash

3. Infusiones

Las infusiones son una gran herramienta para mantenernos hidratados. Existen tantas variedades que podemos tomar todos los días una distinta. Puedes prepararte un té helado, con abundante hielo para combatir el calor del verano, y en invierno, puedes tomarlo como una bebida caliente para combatir el frío. ¡Son una maravilla!

Entre las infusiones más comunes encontramos: anís, manzanilla, té negro, té rojo, té verde, cedrón, hierba buena, hierba luisa, té de frutos rojos, té de menta, entre otros. Tómalos como agua de tiempo con hielo e hídrate.

Toma infusiones frías o calientes. (Foto: ThinkStock)

4. Bebidas vegetales

Las bebidas vegetales también son una opción para mantenernos hidratados. De hecho, algunas tienen más vitaminas y minerales así como electrolitos naturales. Por ejemplo, la bebida de coco es una opción genial para proporcional potasio, un electrolito que se pierde durante el ejercicio o el sudor.

Recuerda que al comprar tu bebida vegetal esta no debe tener azúcar añadida ni octógonos, de lo contrario, deja de ser una opción saludable para añadir de forma diaria a tu alimentación. En el mercado, existen muchas marcas sin azúcar. Solo debes leer la etiqueta. También está la opción de prepararlas en casa. Suelen durar entre 3 a 4 días en refrigeración, y también te ahorras mucho dinero al hacerlas tú mismo.

"Por el momento, se recomienda identificarlas como "bebidas" vegetales para evitar controversias", indica la nutricionista Mariel Vera. (Foto: Cortesía/ Flora y Fauna)

5. Matcha

El matcha es un variante del té verde que está llena de antioxidantes, estos ayudan a estabilizar los radicales libres dañinos, que son compuestos que pueden alterar las células y causar enfermedades crónicas.

Este polvo de color verde puedes mezclarlo con bebida vegetal o con agua. Puedes tomarlo frío, con mucho hielo, o caliente. Eso sí, se recomienda no consumir más de 4 tazas al día, considerando que cada taza aporta alrededor de 35g de cafeína.

El matcha es muy saludable, sin embargo, las personas que tienen contraindicada la cafeína, no deberían consumirlo.

6. Kombucha

La kombucha, una bebida probiótica que se obtiene a través del té (negro, rojo o verde), es un buen reemplazo para quienes toman mucha gaseosa al día. Tiene beneficios para el bienestar de la microbiota intestinal y como antioxidante, debido al té que se utiliza. Sin embargo, también hay estudios que sugieren que es mejor no consumirla en casos particulares como en el embarazo o cuando se tiene alguna enfermedad autoinmune.

Actualmente, existen muchas marcas que ofrecen kombuchas en el Perú. Son distintas entre sí, algunas están saborizadas con frutas, otras tienen un sabor fuerte, otras son más ligeras. Las hay para todos los gustos y precios. La cantidad de kombucha se que recomienda tomar es de un vaso al día es decir solo 250 ml.

Kombucha. (Crédito: Getty Images)

Ahora qué sabes con qué otras bebidas saludables y naturales puedes beber, no hay excusa para estar deshidratado.