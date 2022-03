El ruso blanco, el vesper martini o el banana daiquiri fueron cocteles que llegaron a convertirse en tragos icónicos para la cultura popular gracias al cine.

En esta nota recordamos películas como James Bond, Cocktail, El Padrino II, Con faldas a lo loco y El gran Lebowski cuyos personajes principales suelen pedir o prepararse especiales bebidas que configuran parte de su personalidad.

1. Vesper Martini

Se prepara con ginebra, vodka, vermut seco con una rodaja de piel de limón. Es el icónico coctel que bebe el agente encubierto británico James Bond, personaje principal de la saga de Ian Fleming que nació en 1953 y cuyas adaptaciones cinematográficas siempre son un éxito de taquilla. El coctel fue creado por el mismo Fleming en su primer libro, “Casino Royale”.

“—Martini seco —ordenó—. Uno. En una copa de champán alta.

—Sí, señor.

—Un momento: tres partes de Gordon’s, una de vodka, media de Kina Lillet. Agítelo muy bien hasta que esté bien frío y entonces añada una corteza larga y delgada de limón, ¿entendido?”. Es la receta de la boca de James Bond en el libro “Casino Royal”. Lleva por nombre Vesper en honor a la mujer con la que conversó en un bar, Vesper Lynd.

James Bond ha sido interpretado en la pantalla grande por actores como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y en las cinco más recientes, Daniel Craig.

2. Red Eye

Protagonizada por un joven Tom Cruise, en la película “Cocktail” de 1988 se prepara el célebre Red Eye (Ojo rojo en español), un coctel extravagante por decir lo menos. En la película se prepara en un vaso alto con cerveza, se coloca jugo de tomate, vodka, huevo y un par de aspirinas, aunque en la vida real se prepara sin pastillas y solo lleva jugo de tomate y cerveza, también limón. “Cocktail” fue dirigida por Roger Donaldson y, además de popularizar el coctel Red Eye, ayudó a producir una imagen del bartender como malabarista en la barra.

3. Banana Daiquiri

En El Padrino II (1974), dirigida por Francis Ford Coppola, Fredo Corleone (John Cazale) y Michael Corleone (Al Pacino) se encuentran en La Habana y se dirigen a un café al aire libre para conversar. Fredo llama al mozo pero no sabe cómo se dice en español Banana Daiquiri, a lo que Fredo le responde: Banana Daiquiri. Esta escena un poco cómica, con el coctel de plátano y ron cubano sobre la mesa, esconde una noticia escabrosa y trascendental para la historia. La receta del Banana Daiquiri que tomó Fredo Corleone contiene ron cubano, triple seco, jugo de lima, sirope de azúcar y plátano maduro, es muy popular.

John Cazale intepretó a Fredo Corleone en El Padrino. En esta escena de El Padrino II tiene su banana daiquiri.

4. Manhattan

Marylin Monroe (Sugar Kane) armó la fiesta dentro del tren rumbo a Florida preparando este coctel de manera improvisada y con vasitos descartables. En Some Like It Hot o Con faldas a lo loco (1959), su personaje Sugar Kane improvisa la preparación del coctel Manhattan con whisky, vermut y marrasquinos, conocido en aquella época, pero que se popularizó muchísimo más después de esta cómica escena con muchas mujeres empijamadas listas para pedir su coctel.

Marilyn Monroe improvisa la preparación de cocteles Manhattan en Con faldas a lo loco (1959). / Captura - Adam Jaime (Unsplash)

5. El gran Lebowski

Si se habla de cocteles cinematográficos, el ruso blanco es uno de los más destacados en la pantalla grande gracias a El gran Lebowski (1998) de los hermanos Coen. A lo largo del filme se ve al actor Jeff Bridge, con su personaje El Nota, preparándose varios ruso blanco. Esta película de culto inmortalizó este coctel clásico con vodka, licor de café, leche y hielo.

El protagonista de El Gran Lebowski prepara este sencillo coctel a lo largo de toda la película. / Captura