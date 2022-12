Quedan pocos días para la Nochebuena y si eres de los que ya tiene su vale de pavo San Fernando para canjear, pero no sabes dónde, aquí te contamos todos los detalles. Recuerda que tienes la opción de recogerlo de manera presencial y por delivery.

¿Dónde canjear el pavo San Fernando?

Si tú eres de las personas que recibió un vale físico o digital de pavo San Fernando y quieres canjearlo, se han dispuesto 54 puntos de recojo a nivel nacional. Estas son los lugares a los que te puedes acercar:

Recojo en Lima

- Ate/Salamanca: Av. Los Paracas 162 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- Breña: Jr. Carhuaz 597 Urb. Chacra Colorada - De Lunes a Sábado de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. Excepto 24 y 31 de Dic de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

- Carabayllo: Jr. Amarantos 122, Urb. Sta. Isabel - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- Chorrillos: Jr. Justo Naveda Nro. 136 (entre la cuadra 5 Y 6 de la Av. Huaylas) - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- Comas: Av. Universitaria 6951 Urb. Santa Luzmila - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- La Molina: Av. De Los Constructores N° 875 Santa Raquel Zona Oeste ET. Uno - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- La Victoria: Jr. 3 de Febrero 1247 Urb. Apolo - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- Lince: Av. Petit Thouars 2260 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- Magdalena Del Mar: Jr. General José de San Martín 480 Urb. Orbea - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- Pueblo Libre: Av. Brasil Nro. 1512 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Borja: Av. Aviación 3431 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Juan De Lurigancho: Calle Chavin de Huantar N° 826, Urb. Zarate - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Juan De Miraflores: Av. Jose Gabriel Charriarse Nro. 496 Zona A - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Martin De Porres: Mza. N Lote 09 Coo Santa Apolonia - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Martin De Porres: Av. Martir Olaya 413 Zarumilla - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Martin De Porres: Jr. Iquitos 347 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

- San Miguel: Av. Elmer Faucett N° 579 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Excepto 24 y 31 de Dic 8:00 a.m a 1:00 p.m

- Surco: Av. Caminos Del Inca N°1012 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Excepto 24 y 31 de Dic de 08:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Surco: Av. La Encalada N° 464 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Excepto 24 y 31 de Dic 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Surquillo: Av. Republica De Panama N° 4299 - De Lunes a Domingo de 6:30 a.m. a 10:00 p.m. Excepto 24 y 31 de Dic 6:30 a.m y 6:00 p.m.

- Villa El Salvador: Mza.I Lote.17 Sector 2 Grupo 5 - De Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. excepto 24 y 31 de Dic 8 a.m - 1 p.m.

Recojo en provincias

- Abancay: Av. Villa El Sol S/N MZ.H LT1

- Arequipa: Av. Daniel Alcides Carrión 168. Cercado (frente a la Facultad De Medicina de la Universidad San Agustin)

- Cajamarca: Instituto Superior Tecnologico de Cajamarca Carretera Baños del Inca km-3

- Cañete: Jr. Marchand 505 Mala, Cañete

- Chanchamayo: Calle Sor Albina MZ B - LOTE 05 URB. Pampa del Carmen - Chanchamayo, Junín

- Chiclayo: Estadio Elías Aguirre Calle del Deporte N° 180

- Chimbote (Santa): Av. Pardo 1570 PJ Miramar Bajo, Chimbote

- Chincha: Carr. Panamericana Sur # 1719 Sunampe Chincha

- Cusco: Av. Via Expresa Mza. E Lote. 7 Urb. Parque Industrial Cusco Wanchaq

- Huamanga: Av. Ramón Castilla # 876 int. B, San Juan Bautista, Ayacucho

- Huancayo: Av. Miguel Grau S/N, El Tambo (Frente al Estadio de Saños Grande)

- Huánuco: Jr. Leoncio Prado N° 1003

- Huaraz: Barrio de Tacllan Car. Huaraz-Pativilca Sector SUR KM 2

- Huaura: Calle Andrés Avelino Cáceres 285 (Costado Colegio Agropecuario)

- Ica: Av. JJ.Elias # 451

- Ilo: Parque Industrial Mz. “51″ lote 1, Pampa Inalámbrica

- Iquitos (Maynas): Calle Las Colinas 277 San Juan Bautista

- Jaen: Calle Micaela Bastidas 2320 Urb. Los Jazmines (A 1 Cuadra de la marisquería EL PULPO), Jaén

- Juliaca (San Román): Av. Tacna 420, Juliaca, San Roman, Puno

- Pasco: Circunvalación Túpac Amaru 219 - Avicola Fanny

- Piura: Av. San Martin s/n esq c/Circunvalación Colegio Coronel Joaquin Inclan

- Pucallpa (Coronel Portillo): Jr. Guillermo Sisley Nro. 504 Int. a Coronel Portillo, Pucallpa, Ucayali

- Puerto Maldonado (Tambopata): Jr. Ica Nro. 813 Madre De Dios

- Puno: Av. Floral Nro. 940, Barrio Vallecito (camino a la UNA)

- Tacna: Mza. I Lote. 9B Parque Industrial

- Talara: Villa FAP, AV FAP S/N Talara Alta

- Tarapoto: Jr. Leticia N° 430, Morales (a 1.5 cuadras de la Casa Blanca)

- Tingo María (Leoncio Prado): Av. Antonio Raymondi 1150 Leoncio Prado

- Trujillo: Av. América Norte 2213 Urb. Las quintanas

- Trujillo: Av. Prolongación Vallejo Mz. E Lote 29, Urb. Ingeniería ( al costado del UPAO )

- Trujillo: Av. Larco 1357, Urb. La Merced

- Trujillo: Prolongación Av. Fátima S/N - La Encalada (a 3 cuadras de Real Plaza Trujillo)

Puedes confirmar las direcciones ingresando a este link: www.san-fernando.com.pe/puntosdecanje. Luego eliges el distrito o provincia en donde quieres recoger, el producto y el tipo de vale.

Recojo de pavos San Fernando por delivery

Tienda online San Fernando

Si prefieres canjear tu vale físico sin salir de casa, lo puedes hacer a través de la tienda online de San Fernando, a través del siguiente enlace. Además, encontrarás los otros productos disponibles.

App San Fernando

San Fernando también ha puesto a disposición su aplicación móvil en donde podrás canjear tu vale digital o físico y recibirás tu pavo en la puerta de tu casa. La app está disponible para Android y Apple.

¿Cuánto cuesta un pavo San Fernando?

El precio del pavo San Fernando dependerá del kilaje de estos:

Pavo de 7k: 107.40 soles

Pavo de 8k: 122.70 soles

Pavo de 9k: 137.10 soles

Pavo de 10K: 153.30 soles

Pavo de 11K: 168.70 soles

Pavo de 12K: 184 soles

El kilo de pavo en supermercados y tiendas cuesta alrededor de 17 soles.