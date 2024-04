Una historia que toca los corazones de todos los amantes de los animales. ‘Vaguito’ es la nueva propuesta nacional que la viene ‘rompiendo’ en los cines. El número de espectadores creció durante el último fin de semana y eso se debe a la tierna y triste historia en la que se inspiraron.

Esta cinta recuerda los fuertes lazos de amor que se puedan dar entre personas y animales, pero también retrata una realidad que hasta ahora se ve: el abandono de mascotas.

¿De qué se trata ‘Vaguito’?

‘Vaguito’ es un perro que, por azares del destino, terminó siendo adoptado por un pescador de Punta Negra. Todos los días, el can acompañaba a su dueño a la playa y también lo esperaba para regresar a casa.

Sin embargo, un día su compañero no regresó, ya que tuvo un accidente en el mar . Desde entonces, el perrito se quedó en la orilla con la esperanza de que se vuelvan a reencontrar. Esta triste historia está inspirada en hechos reales.

Alex Hidalgo está detrás del film peruano, que cuenta con un gran reparto, entre los que destacan Fiorella Rodríguez, Julián Legaspi, Fernando Arze y Daniela Darcourt.

“En marzo de 2022, cuando me llega a traer las redes sociales la historia de un perrito que espera a su mejor amigo todos los días frente al mar. Me causó mucha curiosidad, pero que me hizo recordar a Hachiko ”, comentó el director de la cinta a RPP.

¿Entradas a 6 soles?

Los amantes del cine pueden comprar sus entradas a solo 6 soles , ya que se encuentra disponible ‘La fiesta del cine’. Esta promoción estará disponible del lunes 22 de abril al miércoles 24 del mismo mes .

¿Qué películas se pueden ver?

• ‘Vaguito’ (Estreno)

• ‘Abigail’ (Estreno)

• ‘Guerra civil’ (Estreno)

• ‘Selena’ (Estreno)

• ‘Vivo o muerto: el expediente Alan García’ (Estreno)

• ‘Yana-Wara’

• ‘57 segundos atrás’

• ‘Arthur’

• ‘Atrapados en lo profundo’

• ‘Back to Black’

• ‘Chabuca’

• ‘Duna: parte 2′

• ‘Ghostbusters apocalipsis fantasma’

• ‘Godzilla y Kong: el nuevo imperio’

• ‘Kung fu panda 4′

• ‘La melodía del diablo’

• ‘La primera profecía’

• ‘Patos’

• ‘Un gato con suerte’.