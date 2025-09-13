Consulta el histórico de votos del Mundial de los desayunos.
Redacción EC
Redacción EC

, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una competencia interactiva que se desarrolló entre agosto y septiembre. Se trató de , una competencia que enfrentó la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú, que este sábado fue declarado campeón.

La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos“, dijo el español sobre la contienda virtual.

Los resultados de la final se revelaron el 13 de septiembre del 2025 al mediodía de Perú, cuando el país fue declarado el gran ganador de un trofeo simbólico: una olla de oro.

Te contamos todos los resultados que lograron los países participantes:

Resultados de “El mundial de los desayunos”

Así cerraron las votaciones el 13 de septiembre, el día final de la competencia:

  • Perú vs. Venezuela
PaísVotos en TikTokVotos en InstagramVotos en YouTubeTOTAL
Perú6,5 millones4,9 millones1,4 millones12 800 000
Venezuela6,4 millones4,9 millones1,3 millones12 600 000

Estos fueron los votos en semifinales, hasta el 7 de septiembre del 2025:

  • Perú vs. Chile
PaísPlato elegidoNúmero de votos
PerúPan con chicharrón
Tamales		9.837.000 de votos
ChileMarraqueta y palta
Sopaipilla y pebre		7.837.000 de votos
  • Venezuela vs. Bolivia
PaísPlatos elegidosNúmero de votos
VenezuelaArepa5.531.000 millones
BoliviaSalteña5.219.000 millones

Estos fueron los votos en cuartos de final, hasta el 1 de septiembre:

  • Perú vs. Ecuador
PaísPlato elegidoVotos
PerúTamal y pan con chicharrón8.161.000 millones de votos
EcuadorBolón mixto y encebollado7.858.000 millones de votos
  • Colombia vs. Venezuela
PaísPlato elegidoVotos
ColombiaArepa de pan y la arepa de maíz con queso1.764.000 millones de votos
VenezuelaArepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín2.757.000 millones de votos
  • España vs. Chile
PaísPlato elegidoNúmero de votos
EspañaTostadas con jamón ibérico1.117.000 millones de votos
ChileMarraqueta con palta2.097.000 millones de votos
  • Argentina vs. Bolivia
PaísPlato elegidoNúmero de votos
ArgentinaMedialunas y facturas1.404.000 millones de votos
BoliviaSalteñas, pastel boliviano y api1.816.000 millones de votos

Estos fueron los votos en octavos de final, hasta el 27 de agosto:

  • Perú vs. México
PaísPlato elegidoNúmero de votos
PerúPan con chicharrón2,1 millones de votos
MéxicoChilaquiles1,1 millones de votos
  • Colombia vs. Costa Rica
PaísPlato elegidoNúmero de votos
ColombiaArepas664 mil votos
Costa RicaGallo pinto285 mil votos
  • Francia vs. España
PaísPlato elegidoNúmero de votos
FranciaCroissant545 mil votos
EspañaTostadas con jamón454 mil votos
  • Argentina vs. Reino Unido
PaísPlato elegidoNúmero de votos
Reino UnidoEnglish Breakfast(sin comentario)
ArgentinaMedialuna613 mil votos
  • Ecuador vs. Guatemala
PaísPlato elegidoNúmero de votos
EcuadorBolón de verde1,9 millones de votos
GuatemalaDesayuno chapín1,8 millones de votos

Chile vs. Japón

PaísPlato elegidoNúmero de votos
ChilePan con palta506 mil votos
JapónTamagoyaki350 mil votos

Venezuela vs. República Dominicana

PaísPlato elegidoNúmero de votos
República DominicanaMangú179 mil votos
VenezuelaArepas658 mil votos

Bolivia vs. Estados Unidos

PaísPlato elegidoNúmero de votos
Estados UnidosPancakes135 mil votos
BoliviaSalteñas1 millón de votos

¿Qué países compitieron?

Los 16 países que iniciaron la competencia fueron: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se dieron, luego, de esta manera en los octavos de final:

  • Argentina vs. Reino Unido
  • España vs. Francia
  • Estados Unidos vs. Bolivia
  • Japón vs. Chile
  • Ecuador vs. Guatemala
  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • Venezuela vs. República Dominicana
Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.
Las rondas de cuarto de final fueron de esta manera:

  • Argentina vs. Bolivia
  • España vs. Chile
  • Ecuador vs. Perú
  • Colombia vs. Venezuela

Las rondas de semifinales fueron de esta manera:

  • Bolivia vs. Venezuela
  • Perú vs. Chile

Y a la final llegaron Perú y Venezuela.

