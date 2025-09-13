Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una competencia interactiva que se desarrolló entre agosto y septiembre. Se trató de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentó la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú, que este sábado fue declarado campeón.

La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos“, dijo el español sobre la contienda virtual.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Los resultados de la final se revelaron el 13 de septiembre del 2025 al mediodía de Perú, cuando el país fue declarado el gran ganador de un trofeo simbólico: una olla de oro.

Te contamos todos los resultados que lograron los países participantes:

Resultados de “El mundial de los desayunos”

Así cerraron las votaciones el 13 de septiembre, el día final de la competencia:

Perú vs. Venezuela

País Votos en TikTok Votos en Instagram Votos en YouTube TOTAL Perú 6,5 millones 4,9 millones 1,4 millones 12 800 000 Venezuela 6,4 millones 4,9 millones 1,3 millones 12 600 000

Estos fueron los votos en semifinales, hasta el 7 de septiembre del 2025 :

Perú vs. Chile

País Plato elegido Número de votos Perú Pan con chicharrón

Tamales 9.837.000 de votos Chile Marraqueta y palta

Sopaipilla y pebre 7.837.000 de votos

Venezuela vs. Bolivia

País Platos elegidos Número de votos Venezuela Arepa 5.531.000 millones Bolivia Salteña 5.219.000 millones

Estos fueron los votos en cuartos de final, hasta el 1 de septiembre :

Perú vs. Ecuador

País Plato elegido Votos Perú Tamal y pan con chicharrón 8.161.000 millones de votos Ecuador Bolón mixto y encebollado 7.858.000 millones de votos

Colombia vs. Venezuela

País Plato elegido Votos Colombia Arepa de pan y la arepa de maíz con queso 1.764.000 millones de votos Venezuela Arepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín 2.757.000 millones de votos

España vs. Chile

País Plato elegido Número de votos España Tostadas con jamón ibérico 1.117.000 millones de votos Chile Marraqueta con palta 2.097.000 millones de votos

Argentina vs. Bolivia

País Plato elegido Número de votos Argentina Medialunas y facturas 1.404.000 millones de votos Bolivia Salteñas, pastel boliviano y api 1.816.000 millones de votos

Estos fueron los votos en octavos de final, hasta el 27 de agosto :

Perú vs. México

País Plato elegido Número de votos Perú Pan con chicharrón 2,1 millones de votos México Chilaquiles 1,1 millones de votos

Colombia vs. Costa Rica

País Plato elegido Número de votos Colombia Arepas 664 mil votos Costa Rica Gallo pinto 285 mil votos

Francia vs. España

País Plato elegido Número de votos Francia Croissant 545 mil votos España Tostadas con jamón 454 mil votos

Argentina vs. Reino Unido

País Plato elegido Número de votos Reino Unido English Breakfast (sin comentario) Argentina Medialuna 613 mil votos

Ecuador vs. Guatemala

País Plato elegido Número de votos Ecuador Bolón de verde 1,9 millones de votos Guatemala Desayuno chapín 1,8 millones de votos

Chile vs. Japón

País Plato elegido Número de votos Chile Pan con palta 506 mil votos Japón Tamagoyaki 350 mil votos

Venezuela vs. República Dominicana

País Plato elegido Número de votos República Dominicana Mangú 179 mil votos Venezuela Arepas 658 mil votos

Bolivia vs. Estados Unidos

País Plato elegido Número de votos Estados Unidos Pancakes 135 mil votos Bolivia Salteñas 1 millón de votos

¿Qué países compitieron?

Los 16 países que iniciaron la competencia fueron: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se dieron, luego, de esta manera en los octavos de final:

Argentina vs. Reino Unido

España vs. Francia

Estados Unidos vs. Bolivia

Japón vs. Chile

Ecuador vs. Guatemala

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

Venezuela vs. República Dominicana

Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.

Las rondas de cuarto de final fueron de esta manera:

Argentina vs. Bolivia

España vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Colombia vs. Venezuela

Las rondas de semifinales fueron de esta manera:

Bolivia vs. Venezuela

Perú vs. Chile

Y a la final llegaron Perú y Venezuela.