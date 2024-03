El Oscar 2024 no acabará cuando se entregue la última estatuilla. De ahí viene el after party, más conocido como el Baile de los Gobernadores, al que solo asiste una acotada lista de las personalidades más influyentes de Hollywood. El famoso chef Wolfgang Puck ha preparado un menú para todos los gustos; mientras que Charles Joly fue el encargado de crear cuatro cocteles inéditos en base a Tequila Don Julio para celebrar la ocasión.

La fiesta cinéfila también se celebrará en Lima y desde diferentes barras. Hasta el 10 de marzo, distintos restaurantes y bares de la ciudad ofrecerán una carta especial con la versión local de los cocteles que seguro probarán estrellas como Emma Stone y Cillian Murphy.

EL OSCAR EN LIMA

Puedes ser uno de los primeros en probarlos en Osso, Limaq, Belo Bar de Miraflores Park a Belmond Hotel, Rafael, Sastreria Martinez, La Gloria, Humo, Fuego, Viva Lima, Sayani, Gaijin, Shizen y Hotel B.

Entre los cuatro cócteles Don Julio que disfrutarán las estrellas de Hollywood están: ‘It´s Showtime’, el protagonista sugerido de la velada, ya que combina cítricos y botánicos herbáceos que da como resultado una bebida compleja pero elegante. Y el ‘1942 Encore’, un giro a un clásico que ofrece un equilibrio de sabores inesperado pero delicioso.

También están ‘Round of Applause’ (que combina tequila, vermut Bianco y diferentes amargos) y ‘Written in the Stars’ (que añade tequila, champán rosado, jarabe de guayaba mexicana y jugo de sandía).

MATCH EN LA BARRA

Por séptimo año consecutivo, los invitados al Baile de los Gobernadores brindarán con cocteles a base de Tequila Don Julio. Para la marca, crear una experiencia de bebidas de lujo para las estrellas de Hollywood no es una tarea fácil. Con anticipación, Joly y su equipo han buscado que la experiencia del coctel combine perfectamente con la oferta gastronómica.

Durante la fiesta, los ganadores posan y celebran junto a la botella de Don Julio 1942, uno de los tequilas más codiciados del mundo. Lo es porque se produce en pequeños lotes, se añeja un mínimo de dos años y medio. Actualmente tiene un precio en torno a los S/. 1 190 la botella.