Premios Somos 2025: Así se celebró la tercera edición de esta fiesta gastronómica

Como cada año, los Premios Somos apelan al voto más importante -el de los comensales- para encontrar a los mejores restaurantes, cafeterías, bares, cocineros y demás protagonistas de este creativo y sabroso mundo gastronómico. En la tercera edición se dieron a conocer nuevos ingresos a la lista de ganadores que sorprendieron: desde las mejores hamburguesas hasta el mejor bartender.

En la ceremonia, que reunió a un diverso grupo en el clásico Museo Pedro de Osma, se pudo disfrutar de música en vivo, comida y bebidas para todos los gustos. Además, se anunció que se contó con los votos de más de 52 mil personas, quienes eligieron a los mejores en 39 categorías en total.

En el grupo de Mesas Especializadas encontramos a Neira Café Lab como el mejor café de especialidad; Boycott obtuvo el crédito a las Mejores hamburguesas; María Almenara siguió su reinado como Mejor Pastelería; y las pizzas de La Linterna fueron elegidas como las mejores. Por su parte, El Chinito se posicionó con el título de Mejores sánguches con 6172 votos.

En Sazones del Perú celebramos la cocina nacional no solo en nuestro territorio, sino también en el mundo. Por eso, La Mar y sus locales en Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Miami obtuvieron los títulos a mejor restaurante peruano en sus respectivos países.

Como su nombre lo indica, Los Protagonistas es un segmento dedicado a aquellas figuras y propuestas que conquistan a un público diverso. El reconocido formato El Gran Chef obtuvo el título de Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía, mientras que Juan Sicha Quispe (@juansichaquispe) se coronó como el Mejor creador de contenido gastronómico. Gracias a su contenido interesante, obtuvo la mayor cantidad de votos de esta edición, con 6497.

La última sección celebra una mezcla de sabores y propuestas que ya conocemos y apreciamos. Por ejemplo, Pasta fue nombrado como Mejor restaurante de comida italiana; Isolina como la Mejor taberna; Don Tito como la Mejor pollería, y María Mezcal como Mejor Bar. El Tití fue reconocido por tercer año consecutivo como Mejor Chifa, mientras que la cocina piurana brilla de la mano de Alegría Picantería, el Mejor nuevo restaurante.

Los premios del jurado

Este año, el jurado tuvo la compleja tarea de elegir el Mejor ají de gallina, los Mejores anticuchos y el Mejor turrón de doña Pepa. Los ganadores de estas categorías fueron El Rincón que no conoces, Candelo y el Señorío de Sulco, respectivamente. Por otro lado, Mayra Flores, chef de Shizen, obtuvo el título a Cocinera del año; mientras que Mónica Huerta fue celebrada con el premio a la Trayectoria.

Mitsuharu “Micha” Tsumura se coronó con el título a Cocinero del año. “Lo único que puedo decir es que es un año hermoso para el Perú. Esta celebración resume lo que somos, somos un país multicultural y diverso en todo sentido. Es importante mencionar lo contento que tenemos que estar por lo que nos dejaron los chefs nikkei que hoy recordamos. (...) Esto es para estar muy agradecidos y contentos, celebrar al Perú y cómo dijo Gastón (Acurio): celebrarnos mutuamente”, dijo el chef de Maido, que este año obtuvo el premio al Mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best. Esta propuesta también recibió el premio al Mejor restaurante de comida contemporánea y de autor del Perú en esta edición.

Así como los Premios Somos, esta fue una noche donde brilló la cocina peruana en todas sus apetitosas formas, así como la creatividad de cada uno de los cocineros, cocineras, bartenders y figuras de la gastronomía.

Esta fue la lista completa de ganadores de la noche:

Mejor panadería: El Pan de la Chola Mejor pastelería: María Almenara Mejor cafetería y restaurante: La Bonbonniere Mejor café de especialidad: Neira Café Lab Mejores pizzas: La Linterna Mejores hamburguesas: Boycott Mejores sánguches: El Chinito Mejor espacio de comida saludable: La Nevera Fit Mejor restaurante o bar de hotel en Lima: Maras (The Westin Lima Hotel) Mejor restaurante de estilo campestre: Granja Azul (Santa Clara) Mejor heladería: Cafeladería 4D Mejor restaurante peruano en Argentina: La Mar Buenos Aires Mejor restaurante peruano en Chile: La Mar Santiago Mejor restaurante peruano en España: La Mar Madrid Mejor restaurante peruano en Estados Unidos: La Mar Miami Mejor restaurante de comida regional en Lima: El Rocoto Mejor restaurante en San Martín: La Patarashca Mejor restaurante en Ica: Lagunilla Restaurante Mejor restaurante en Lambayeque: Fiesta Lambayeque Mejor restaurante en Arequipa: La Nueva Palomino Mejor restaurante en Cusco ciudad: Chicha por Gastón Acurio Mejor escuela o facultad de cocina: Instituto Le Cordon Bleu Perú Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía: El gran Chef (Latina) Mejor bartender: Diego Macedo Mejor creador de contenido gastronómico: Juanpi (@juansichaquispe) Mejor barra cevichera: Terminal Pesquero Mejor restaurante de comida italiana: Pasta Mejor taberna: Isolina Mejor restaurante nikkei: Maido Mejor restaurante de cocinas del mundo: La Gloria Mejor propuesta fusión: Museo Larco Restaurante Mejor restaurante de comida criolla: Panchita Mejor restaurante de comida marina: La Mar Mejor pollería: Don Tito Mejor chifa: Tití Mejor bar: María Mezcal Mejor restaurante de carnes: El Hornero Mejor nuevo restaurante: Alegría Picantería Mejor restaurante de comida contemporánea y de autor del Perú: Maido

