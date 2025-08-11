Conoce cuáles son los 10 restaurantes de Lambayeque nominados a los Premios Somos 2025.
Las diez propuestas nominadas a los es una selección que supone lo más representativo de la cocina chiclayana y que incluyen a restaurantes que se caracterizan por su autenticidad y su vínculo profundo con la cultura culinaria del norte del país

MIRA: Maido y todos los restaurantes peruanos en la lista de los mejores del mundo

Esta categoría es una ventana a la riqueza del sabor regional: desde la fuerza de los sabores picanteros hasta las interpretaciones costeras más frescas, cada nominado hace palpable la diversidad de la cocina lambayecana. El público tendrá la palabra definitiva para elegir al espacio que mejor encarne esta escena apasionada y sabrosa.

Lista de nominados

Estos son los nominados en la categoría “Mejor restaurante en Lambayeque”:

  • Caserío

Dirección: Av. Grau 823, Chiclayo

  • Chifa China

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 769, Chiclayo

  • Fiesta restaurante

Dirección: Av. Salaverry 1820, Chiclayo

  • El Cántaro

Dirección: Calle 2 de Mayo 180

  • El Muelle de Pimentel

Dirección: Rivera Del Mar-Cuadra 1 Frente Al Mar, Pimentel

  • El Rincón del pato

Dirección: Av. Augusto B. Leguía 270

  • La Picantería del mar

Dirección: Rivera del Mar 164, Pimentel

  • Las alforjas de Monsefú

Dirección: Prolongación Tupac Amaru 397, Monsefú

  • Pacífico restaurante

Dirección: Av. Huamachuco 970

  • Vichayo Restobar

Dirección: Calle Los Álamos 230, Urb. Santa Victoria

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

¿Cómo votar en los Premios Somos?

La votación se realiza a través de la web de El Comercio, donde está habilitado desde el 25 de junio .

No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.

