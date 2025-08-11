Las diez propuestas nominadas a los Premios Somos es una selección que supone lo más representativo de la cocina chiclayana y que incluyen a restaurantes que se caracterizan por su autenticidad y su vínculo profundo con la cultura culinaria del norte del país

Esta categoría es una ventana a la riqueza del sabor regional: desde la fuerza de los sabores picanteros hasta las interpretaciones costeras más frescas, cada nominado hace palpable la diversidad de la cocina lambayecana. El público tendrá la palabra definitiva para elegir al espacio que mejor encarne esta escena apasionada y sabrosa.

Lista de nominados

Estos son los nominados en la categoría “Mejor restaurante en Lambayeque”:

Caserío

Dirección: Av. Grau 823, Chiclayo

Chifa China

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 769, Chiclayo

Fiesta restaurante

Dirección: Av. Salaverry 1820, Chiclayo

El Cántaro

Dirección: Calle 2 de Mayo 180

El Muelle de Pimentel

Dirección: Rivera Del Mar-Cuadra 1 Frente Al Mar, Pimentel

El Rincón del pato

Dirección: Av. Augusto B. Leguía 270

La Picantería del mar

Dirección: Rivera del Mar 164, Pimentel

Las alforjas de Monsefú

Dirección: Prolongación Tupac Amaru 397, Monsefú

Pacífico restaurante

Dirección: Av. Huamachuco 970

Vichayo Restobar

Dirección: Calle Los Álamos 230, Urb. Santa Victoria

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

¿Cómo votar en los Premios Somos?

La votación se realiza a través de la web de El Comercio, donde está habilitado desde el 25 de junio este sitio de votaciones.

No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.