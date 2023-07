La primera edición de los Premios Somos, los trofeos gastronómicos de El Comercio que permiten que los comensales sean quienes elijan a los ganadores, se celebraron la noche de este lunes 17 de julio en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Barranco.

En el evento estuvieron presentes destacadas figuras de la cocina nacional. Pero entre ellas hubo una que tuvo especial brillo, la alemana Astrid Gutsche, que fue la homenajeada de la noche.

La cocinera fundadora del prestigioso Astrid & Gastón, junto a su esposo el chef Gastón Acurio, fue galardonada con uno de los trofeos especiales de la velada, el premio a la trayectoria Bernardo Roca Rey, en honor al periodista gastronómico que publicó en las páginas del diario El Comercio.

Durante su discurso, Astrid Gustche recordó sus inicios en el Perú. En sus tres décadas en el país, la chef pastelera ha sido testigo de cómo ha ido creciendo el reconocimiento de la cocina nacional, así como se han ido revalorizando insumos.

Ella ha sido una de las grandes veladoras del cacao peruano, detalle que recalcó Hirka Roca Rey al presentar la categoría con una serie de elogios merecidos a la cocinera.

Con la voz quebrada, Astrid dijo: “Siempre hay estas personas clave, Hirka entre ellas, que están allí y te dicen que estás haciendo las cosas bien y yo no necesito que me lo digan, trato de levantarme todos los días, creo que parte del trabajo en la gastronomía u trabajar con el corazón. Cuando se hace de esa manera, se deja de lado la cabeza. El corazón es lo que lleva el trabajo muy lejos, incluye mucha gente y une. Eso es lo que trato de hacer todos los días: levantar al que se cayó, tratamos de ayudar a caminar al que gatea, con esto todo fluye y eso es una magia, eso hago yo y no me hace tan especial”.

Finalmente, Astrid también recordó que antes de ser chef pastelera, se dedicó al servicio, siendo mesera, algo que hasta ahora valora mucho: “Me quedo con el servicio, hoy y siempre, es la forma más directa en la que podemos entregar el amor en una bandeja, la conexión entre la cocina y la pastelería, hacen magia”, finalizó.