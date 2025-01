Aunque la cercanía con el mar hace pensar en comida marina, las alternativas van desde las parrillas hasta la comida italiana y, por qué no, propuestas de autor.

En Provecho, nos animamos a seleccionar entre las mejores opciones disponibles en este balneario de cara al verano 2025.

Entre Mares

Este restaurante de pescados y mariscos poco a poco se ha ido reinventando con novedosas opciones. Uno de sus platos más llamativos es el de tortillas de choclo con cebiche en salsa de ají amarillo. Además, cuenta con los clásicos cebiches, arroz con mariscos y causas, pero también tiene opciones con carnes y vegetarianas. Ofrecen delivery y también cuentan con servicios de pedidos por aplicativos.

Dirección: Mz. E, lote 27, urb. La Planicie, Punta Hermosa.

Tortillas de choclo con cebiche en salsa de ají amarillo en Entre Mares. (Foto: Entre Mares)

Plaza Mis Costillitas

Si lo tuyo no son los pescados y mariscos, esta opción no tiene pierde. Están en Punta Hermosa desde el año 2021, pero las marcas que son parte de este local tienen muchos años en el mercado. Son cinco las marcas que forman parte del espacio físico: Mis Costillitas, donde podemos encontrar las clásicas costillas ahumadas con BBQ; La Kinta, donde las mollejas y pollada no tienen pierde; La Salchipapería, que tiene diferentes opciones de comer las clásicas salchipapas con muchos toppings; Dj Burger, con hamburguesas jugosas y Tiro Loco, con pollos broaster crujientes y alitas con diferentes salsas como la acevichada. Además, el Bar Papi Julio podrá acompañar tus comidas con cócteles, vinos y bebidas con alcohol.

Dirección: Av. Sunset 815, Punta Hermosa

Horario de atención: 12 p.m. a 12 a.m.

Uno de los platos parrilleros de Plaza Mis Costillitas en Punta Hermosa. Tiene costillas, chorizo y carnes. (Foto: Plaza Mis Costillitas)

Il Encontro

Esta trattoría abrió sus puertas el 7 de febrero del 2020, pero la pandemia hizo cerraran temporalmente desde el 15 de marzo. Cuando se permitió la atención en terrazas y espacios abiertos, pudieron volver a recibir a sus comensales. Su carta cuenta con muchas opciones de sabores de pizzas artesanales, pastas y postres, además, de una carta de bar con cerveza artesanal, vinos y cócteles clásicos. Visitar la trattoria significa, no solo disfrutar de buena comida, pues es toda una experiencia la que engloba el local, esto gracias a que cuentan con presentaciones de artistas con música en vivo para disfrutar los fines de semana de playa en el Sur. Grupos de música como Frágil y bandas tributo a Soda Stereo son las que se hacen presentes en el local. Francisco Schettini, dueño del local, recomienda como las mejores opciones de comida las pizzas artesanales, el spaghetti con asado de res y los ravioles con la salsa de casa si deciden visitarlos.

Dirección: Entre las calles Isla Ballesta y Malabrigo en Punta Hermosa.

Horario de atención: De lunes a jueves de 1 p.m. a 11 p.m., viernes y sábados de 1 p.m. a 1 a.m. y domingos de 1 p.m. a 10 p.m.

Algunas de las pizzas artesanales en Il Encontro, las cuales están hechas desde la masa, dándoles un toque único. (Foto: Il Encontro)

Navegante

Propuesta de cocina de autor en Punta Hermosa. El chef Diego Muñoz es quien lidera este proyecto que abrió sus puertas a los comensales el verano pasado. La filosofía que llevan de la mano en la presentación de sus platos es la de “gastronomía sin fronteras”. Los potajes que presentan al público son, en su mayoría, hechos a base de pescados y mariscos, pero también tienen opciones con pollo, cerdo y carne de res. Por otro lado, la carta varía cada cierto tiempo, pues la innovación es un pilar importante para el chef. El vivir la experiencia dentro del local es muy importante, por lo que cada presentación es única. Además, cuentan con alianzas con restaurantes y bares como Lady Bee, que se encuentra en el puesto 16 de los mejores bares del mundo, la Cervecería del Valle y una serie de catas guiadas de vino a cargo de Luis Flores, José Carrera, Cristian Barreto y Diego Cruz, reconocidos bartenders y sommeliers.

Dirección: José Gálvez 233, Punta Hermosa

Horario de atención: miércoles y jueves con almuerzos desde la 1 p.m. y cenas desde las 7 p.m., viernes y sábados de 1 p.m. a 10:30 p.m. con horario corrido y domingos con almuerzos desde la 1 p.m. a 6 p.m.

Algunos de los platos de Navegante. Todos hechos bajo la dirección del chef Diego Muñoz. (Foto: Navegante) / Per Tomas Kjaervik