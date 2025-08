De un puesto en La Parada a llevar la cultura emolientera al norte del Perú: la historia detrás de Qhata, la marca que triunfa con sus “viajes de sabor”

Todo comienza con Abraham Aliaga, un migrante que llegó de Huancayo a la capital en los años 60. Fue un hierbero o yerbero -persona que prepara bebidas con hierbas particulares para atender o prevenir ciertos males- que llegó al conocido mercado La Parada. “El emoliente era un complemento, porque era una bebida dulce que solían tomar después de consumir algún preparado. Mi abuelo preparó una receta saludable pero agradable también. Con toques frutados y con hierbas como menta, hierba luisa, muña, entre otros”, explica la nieta de Aliaga.

"Qhata" es una palabra en quechua que significa ladera o falda de un cerro. Con este nombre, Raquel busca hacer homenaje a los origenes de su abuelo. / Julio Reaño / GEC

Posicionó su espacio en el Mercado 3 de febrero (La Victoria), que se fundó en 1980 y se retiró en 1995, para poder jubilarse. Fue entonces que la receta se guardó.

Con el tiempo, el señor Abraham cambió de rubro, pero siempre tuvo un gran cariño por el emoliente y su receta. En 1999, sufrió un derrame facial que limitó algunas posibilidades de continuar con el proyecto y crear algo interesante. Afortunadamente, Raquel -su nieta- decidió continuar con el legado que dejó su abuelo.

Raquel nos compartió una foto junto a su abuelo, Abraham Aliaga, creador de la receta de emolientes que hoy comparte a través de Qhata. / Cortesía de Raquel Aliaga

“Hace como siete u ocho años, yo quería comenzar un emprendimiento y aposté por los helados. Pero, en el camino, me propuse vender emoliente como una alternativa al café y mi mamá me dio la idea de pedirle la receta del emoliente a mi abuelo. Me la dio y logramos crear una marca que logró estar en los Juegos Panamericanos 2019”, comenta Aliaga sobre el camino recorrido. Lamentablemente, la pandemia a causa de covid-19 hizo que detuvieran operaciones por completo y, en el transcurso, la familia de Raquel perdió a su abuelo.

Ya sea con sus versiones frías o calientes, Qhata Emolientería conquistó a los visitantes de la feria Perú Mucho Gusto Lambayeque 2025. / Julio Reaño / GEC

“Tengo otro emprendimiento, de coctelería, por el cual migré de Lima y me fui a Huanchaco (Trujillo). Ahí comenzamos a introducir la idea de los emolientes en el norte, sabemos que el clima está cambiando y cada vez más personas buscan algo caliente”, señala. Junto a Gerardo Gutiérrez crearon Qhata Emolienteria y decidieron compartir sus creaciones a través de un carrito emolientero. Poco tiempo después, fueron invitados a participar de Perú Mucho Gusto, en su edición de Lambayeque de 2025.

La idea de Qhata Emolienteria es aprovechar la despensa local con ingenio y transportar a los comensales a distintas regiones con los sabores que aprovechan. “Queremos crear una tradición emolientera que te lleve a un viaje de sabores, por ejemplo, puedes tomar un emoliente con camu camu que te transporte a la selva o un con menta y muña que te lleva a la sierra”, comenta Raquel.

Los emolientes que preparan incluyen insumos como tamarindo, miel, menta, muña, cedrón y frutas frescas. Algunas opciones incluyen fresas, maracuyá, arándano, camu camu o frutas deshidratadas. La flor de Jamaica es otro insumo importante en algunas versiones que ofrecen. ¿Lo mejor? Si bien ofrecen opciones calientes, quienes prefieren opciones frescas o con mucho hielo, pueden encontrar alternativas en esta marca.

La marca llegó a Lima para quedarse, porque reconocieron este espacio como uno ideal para continuar promoviendo la cultura emolientera. “Tenemos diferentes actividades o eventos en la capital y ya estamos buscando algún local aquí. El clima ayuda mucho y queremos incentivar el consumo de esta bebida que es para todos y todas”, cuenta con alegría Raquel Aliaga.

Qhata Emolientería vino a Lima para buscar nuevas oportunidades en el rubro. / Qhata Emolienteria