La ciudad de Rioja, en la región de San Martín, será el escenario de la tercera edición del Festival de la Gastronomía Sabor a Selva, evento que se llevará a cabo desde el jueves 18 hasta el domingo 21 en el balneario San Juan de Urifico.

Este festival concentrará a cocineros de las regiones de Amazonas, Ucayali, Loreto y San Martín, quienes presentarán una variedad de más de cien potajes, bebidas y helados elaborados con productos locales.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar platos tradicionales y nuevas propuestas. Entre los insumos principales de las preparaciones se encuentran la cecina de cerdo y de res, el chorizo, el plátano bellaco, el sachaculantro, el maní, la yuca, así como pescados de río, el suri y la hormiga siquisapa.

(Foto: Difusión)

La oferta gastronómica incluirá platos como el lechonapi y el pururuca, ambos elaborados con maní molido en batán, y la mazamorra de doncella, preparados al estilo de la provincia de Picota.

La región de Amazonas participará en el evento con su juane de yuca y cecina majada de res, además de una costilla de cerdo ahumada en salsa de maushan. Por su parte, la provincia de Moyobamba, en San Martín, ofrecerá platos como el chaufa nativo con hormiga siquisapa, el mix moyoshito, el avispa juane y el suri asado con patacones. Estas propuestas buscan mostrar la diversidad de la cocina de la selva peruana y los ingredientes característicos de cada zona.

(Foto: Difusión)

El festival es organizado por el gobierno regional de San Martín en conjunto con la Municipalidad Provincial de Rioja. Se espera la asistencia de más de 44 mil visitantes. El ingreso es libre.