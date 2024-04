Sánguches tigres, la nueva propuesta de la Antigua Taberna Queirolo. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

Los siempre muy solicitados panes con pejerrey, chicharrón de pescado, langostino al panko y hueveras ahora se pueden pedir con un adicional lleno de sabor marino: la potente leche de tigre. Los sánguches tigres de la Taberna Queirolo, como se llama esta nueva propuesta, nacieron siguiendo una tendencia muy popular de TikTok de hundir sánguches en diferentes salsas. Y en el caso de los panes del Queirolo no había un mejor bonus que la sustancia emblema del ceviche.

“La idea nace a partir de que el verano se alargó y con este calor infernal la gente buscaba cosas frescas”, recuerda Katherine Pajuelo, administradora de la taberna, cuando nos presenta en la mesa estos nuevos sánguches. “Nos preguntábamos si pegarían o no, pero ha sido un verdadero éxito. ¡No se imaginan cómo nos fue el Jueves y Viernes Santo! ¡Ya no sabíamos de dónde sacar leche de tigre! Estábamos haciendo la leche de tigre en nuestra licuadora industrial de 10 kg porque no paraban de salir los sándwiches”, recuerda Pajuelo sobre la gran recepción de estos panes combinados con leche de tigre.

Los sánguches tigres llegaron con el verano, pero planean quedarse por una larga temporada. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

Estos bocados son ideales para todo momento. Se han convertido en los favoritos de los desayunos de los clientes de la taberna, servidos con un café o un jugo de fruta, aunque caen bien para una discusión con amigos en la mesa al final de la tarde, acompañados de un clásico chilcano con pisco.

¿Cómo comerlos? En la Taberna te proponen o hundirlos en la taza de leche de tigre o ir bañándolos de a poquito y al gusto con una cuchara. Todos los sánguches ya estaban en la carta del Queirolo, pero probarlos con esta combinación le da un giro a su sabor, otra identidad.

Un chilcano: un buen acompañamiento para los sánguches tigres. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

El favorito del público es el pan con pejerrey: “Es el rey. La gente ya venía bastante por este y ahora que les damos la opción de la leche tigre, está por la por las nubes”, cuenta Pajuelo. Servido con abundante pescado y sarza de cebolla, queda aún mejor remojado en la leche de tigre -en nuestro caso, con un buen toque de picante-. El ‘crunch’ llega a su punto máximo con el sánguche de langostino al panko y hay una sensación de calidez y hogar en el pan con chicharrón, pero nuestro favorito sin dudas fue el de hueveras.

(Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

El sánguche de hueveras es difícil de encontrar con este nivel de sabor y textura. Lo recomendamos ampliamente.

“Todos nuestros insumos son frescos, no trabajamos con una ningún alimento congelado. Y en realidad son recetas de toda la vida, hechas por cocineros que tienen años aquí. El sándwich emblemático de la taberna es el de jamón del país, que lo hacemos artesanalmente nosotros. Aquí tenemos un maestro del jamón que tiene más de 30 años trabajando aquí y haciendo jamón y esas recetas no se cambian”, cuenta Pajuelo.

Y, efectivamente, aunque en tiempos de redes sociales, a los comensales -sobre todo a los jóvenes- les gusta arriesgar por cosas diferentes, lo clásico siempre tiene su encanto.

(Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)

“En redes ahora te ofrecen waffles o crepes para el desayuno, pero el desayuno peruano es un pan con chicharrón, con camote, es algo típico peruano que a la gente le encanta y pues acá lo encuentras en cantidades generosas y a buen precio. Acá sabes que no vas a encontrar waffles, pero sí vas a encontrar un buen desayuno criollo y vas a salir feliz”, destaca la administradora de la taberna.

Además… A saber



Los sánguches tigres tienen un precio de 25 soles. Estas son sus presentaciones disponibles:

Sándwich de Pejerrey

Sándwich de hueveras

Sándwich de chicharrón de pescado

Sándwich de langostinos al panko

La Antigua Taberna Queirolo se ubica en la Av. San Martín 1090, Pueblo Libre.