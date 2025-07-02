Sastrería Martínez ingresa al World’s 50 Best Bars: conoce la carta de uno de los bares más aclamados de Lima

El bar oculto ubicado en Miraflores ingresó al ránking de los 50 mejores bares del mundo en el puesto 33.
/ Sastrería Martínez
Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Pocas cosas pueden hacernos sentir más orgullosos que la diversidad de la tierra que nos vio nacer. Los peruanos y peruanas inflamos el pecho -con justa razón- cuando hablamos de los insumos que se pueden encontrar en las diferentes regiones. Este es el caso de Diego Macedo, un bartender y creador del bar Sastrería Martínez. Él y su apasionado equipo emprendieron distintos viajes por las regiones del Perú para conocer más sobre el potencial de frutos, raíces y otros alimentos. ¿El resultado? Una carta que, además, se inspira en elementos de la textilería.

