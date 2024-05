Este rooftop es parte de la propuesta del hotel Hilton Garden Inn Lima Miraflores, que recientemente cumplió dos años de funcionamiento. A propósito, pudimos conocer más sobre las diferentes actividades que ofrecen durante la semana para aprovechar el espacio y la agradable vista.

/ Maria F. Aguayo

“Este espacio está pensado para atender a los huéspedes y ofrecerles una oferta interesante de cocteles en los que aprovechamos productos y licores nacionales. Pero también es un espacio para clientes locales, que buscan aprovechar el rooftop y sus actividades ”, explica Mario Chavez, Head Bartender del espacio.

Música y cócteles ilimitados

Por ejemplo, de lunes a miércoles cuentan con un after office en el que se pueden disfrutar cocteles a base de pisco, gin y ron a precios especiales. Los jueves y viernes la música es la protagonista con Balta Nights, donde cada semana distintos géneros son los protagonistas: desde el rock hasta la salsa, pasando por el latin y jazz.

/ Maria F. Aguayo

Para celebrar una fecha especial, el Open Bar o All you can drink es una opción que permite disfrutar cocteles ilimitados de 8 p.m. a medianoche. La carta incluye bebidas a base de gin, pisco, vodka y también cervezas y vino. Incluye un piqueo, que puede ser desde unas suculentas alitas de pollo hasta unos tequeños con relleno generoso.

/ Pierina Denegri Davies

¿Qué probar?

Si se trata de gin, el Lady T es una opción refrescante pero con el punto preciso de dulce que lo hace aún más encantador. Consiste en gin de frutos rojos, triple sec, jugo de limón y toronja, agua tónica y arándanos como decoración. Combina a la perfección con el chicharrón de pollo criollo, un clásico piqueo que versionan en esta ocasión con patacones, salsa de palta y salsa de queso cheddar.

Para los amantes de los sabores más amaderados y herbales, el Elixir del Amor es el elegido. A base de pisco torontel, se agrega Matacuy -un destilado de hierbas andinas delicioso-, jugo de piña y limón y espumante. Los toques cítricos combinan con el dulce tenue y realzan los sabores del destilado estrella.

/ Pierina Denegri Davies

Los langostinos crocantes son un buen acompañamiento para cualquier coctel. En una cama de guacamole con chalaquita y cocona se sirven langostinos empanizados en tres versiones: con ají panka, coco rallado y hojuelas de maíz.

También podemos encontrar una interesante versión del coctel Paloma pero con pisco, un Mojito de hirbaluisa y un Modern Mule, con Skyy, limón, piña y cerveza de jengibre. Entre las opciones clásicas encontramos el negroni, martini dry, old fashioned y Aperol spritz, entre otros.

/ Pierina Denegri Davies

Los tequeños son al estilo venezolano, con una masa muy suave y perfecta para contener una cantidad considerable de queso. Se sirven con salsa de palta y de queso cheddar.

Incluso encontramos alternativas para quienes no beben, con mocteles o cocteles sin alcohol interesantes. Sunny day combina hierbas con almíbar, manzana y tomillo, mientras que Algo Bravo incorpora flor de Jamaica, jugo de naranja y jengibre.

The Garden Rooftop ofrece una carta variada de cocteles y piqueos bien logrados, además de actividades interesantes, perfectas para compartir y ver Miraflores desde otra perspectiva.