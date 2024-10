Desde el 2009, la organización The World’s 50 Best también cuenta con una gala para dar a conocer a los mejores bares del mundo. The World’s 50 Best Bars 2024 es la lista que elige a los más destacados en este rubro. Y todo está listo para dar a presentar a los integrantes de la lista de este año en una ceremonia en Madrid, España.

El top 5 del 2023 estuvo integrado por bares de diferentes continentes, con el bar español Sips, ubicado en Barcelona, a la cabeza. Siguieron el neoyorquino Double Chicken Please (puesto 2) y el mexicano Handshake Speakeasy (puesto 3). Cerrando la lista de los 5 mejores estuvieron: Paradiso, de Barcelona (puesto 4) y Connaught Bar, de Londres, Inglaterra (puesto 5).

El año pasado, solo un bar peruano ingresó en la lista de los 50 mejores. Carnaval quedó en el puesto 43. Este año, sin embargo, descendió hasta el puesto 69. ¿Habrá más peruanos en la lista 2024? Lo podremos saber recién durante la gala, que arrancará después de las 13 horas de Lima, Bogotá, Quito.

Estos son los 50 mejores bares del mundo

La ceremonia de anuncio de The World’s 50 Best Bars 2024 se podrá ver en vivo por YouTube a través de este enlace oficial desde las 13:25 horas (Perú, Ecuador, Colombia).

Estos son los 50 mejores bares del mundo en 2024:

Como antesala al anuncio de la lista principal, The World’s 50 Best Bars reveló qué bares quedaron entre los puestos 100 y 51. Estos fueron: