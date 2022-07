The World’s 50 Best, la gala que reúne a los mejores cocineros del mundo, se celebró este lunes en Old Billingsgate, Londres, y culminó con el anuncio del restaurante danés Geranium como el mejor del mundo. En la misma ceremonia, el restaurante peruano Central fue elegido como el segundo mejor del mundo y el mejor de América Latina.

Con una importante presencia peruana en el Top 50 del 2021, este año el Perú era voceado entre los favoritos a convertirse en el mejor del mundo gracias al trabajo de sus chefs Virgilio Martínez y Pía León. Aunque no logró el puesto principal, logró mejorar 2 posiciones en comparación al ránking del 2022.

Otros restaurantes peruanos elegidos entre los 50 mejores del mundo fueron Mayta, de Jaime Pesaque, uno de los nuevos ingresos en la lista de este año. El establecimiento ubicado en Miraflores quedó en el puesto 31. Por su marte, Maido, de Mitsuharu Tsumura, que el 2021 logró el puesto 7, esta vez salió del Top 10 y se posicionó en el puesto 11.

Semanas atrás, se habían develado los restaurantes que quedaron entre los puestos 100 y 51. Aquí el restaurante peruano Kjollé, de Pía León, ubicado en el mismo espacio que Central, se ubicó en el puesto 68, mejorando 27 posiciones en relación al año anterior.

La mala noticia es que dos restaurantes peruanos salieron de la lista de los 100 mejores del mundo: Mil (Puesto 90 en 2021) y Astrid & Gastón (Puesto 96 en 2021).

Puedes revivir aquí la ceremonia de anuncio:

Este fue el desempeño de los restaurantes peruanos en comparación con otros restaurantes de América Latina:

PAÍS NÚMERO DE RESTAURANTES EN EL TOP 50 RESTAURANTES Y PUESTO Colombia 1 LEO (48) Brasil 1 Oteque (47) Chile 1 Boragó (43) Argentina 1 Don Julio (14) México 2 Quintonil (9), Pujol (5) Perú 3 Mayta(31), Maido (11), Central (2) Brasil 1 A casa do porco (8)

Pía León anunció a la Mejor chef del 2022.

Estos son los mejores restaurantes del mundo en 2022

Puesto 50: Singlethread (EE.UU).

Puesto 49: Ikoyi (Inglaterra)- NUEVO INGRESO.

Puesto 48: LEO (Colombia).

Puesto 47: Oteque (Brasil)- NUEVO INGRESO.

Puesto 46: Belcanto (Portugal).

Puesto 45: Narisawa (Japón).

Puesto 44: Le Bernardin (EE.UU).

Puesto 43: Boragó (Chile).

Puesto 42: Quique da costa (España).

Puesto 41: La Cime (Japón).

Puesto 40: Schloss Schauenstein (Suiza).

Puesto 39: Sorn (Tailandia).

Puesto 38: Jordnær (Dinamarca).

Puesto 37: FYN (Sudáfrica) - Mejor restaurante de África.

Puesto 36: Odette (Singapur).

Puesto 35: The Cove Club (Inglaterra).

Puesto 34: Hiša Franko (Eslovenia).

Puesto 33: Atomix (EE.UU).

Puesto 32: Mayta (Perú).

Puesto 31: Arpege (París).

Puesto 30: Florilege (Tokio).

Puesto 29: St. Hubertus (Italia).

Puesto 28: Le Clarance (Francia).

Puesto 27: Hof Van Cleve (Bélgica).

Puesto 26: Tim Raue (Alemania).

Puesto 25: Frantzen (Suecia)

Puesto 24: The Chairman (Hong Kong, China)

Puesto 23: The Jane (Bélgica)

Puesto 22: Septime (Francia)

Puesto 21: Mugaritz (España)

Puesto 20: Den (Japón)- Mejor restaurante de Asia.

Puesto 19: Piazza Duomo (Italia).

Puesto 18: Alchemist (Dinamarca).

Puesto 17: Novelhart Shmutzig (Alemania).

Puesto 16: Elkano (España).

Puesto 15: Reale (Italia).

Puesto 14: Don Julio (Argentina).

Puesto 13: Steirereck (Austria).

Puesto 12: Uliassi (Italia)- Mejor nuevo ingreso

Puesto 11: Maido (Perú) .

TOP 10:

Puesto 10: Le Calandre (Italia).

Puesto 9: Quintonil (México).

Puesto 8: Gardone Riviera (Italia).

Puesto 7: A casa do porco (Brasil).

Puesto 6: Asador Etxebarri (España).

Puesto 5: Pujol (México)- Mejor de América del Norte.

Puesto 4: Diverxo (España).

Puesto 3: Disfrutar (España).

Puesto 2: Central (Perú) .

Puesto 1: Geranium (Dinamarca).

En el 2021, estos fueron los restaurantes peruanos de la lista de los 100 mejores del mundo:

Puesto 4: Central, de Pía León y Virgilio Martínez

Puesto 7: Maido, de Mitsuharu “Micha” Tsumura

Puesto 90: Mil, de Virgilio Martínez y Pía León

Puesto 95: Kjolle, de Pía León

Puesto 96: Astrid y Gastón, de Gastón Acurio y Astrid Gutsche