Central fue elegido el mejor restaurante del mundo en la edición 2023 de la prestigiosa lista The World’s 50 Best y, al regresar a Lima y a la sede barranquina de su establecimiento, el chef Virgilio Martínez realizó un ‘live’ de Instagram para pronunciarse sobre el acontecimiento y responder las preguntas de la gente.

Más de mil personas se conectaron a la transmisión que se realizó por la cuenta oficial de Central al promediar las 11 de la mañana del jueves 22 de junio. En un momento de la transmisión, la chef Pía León, que también participó del ‘live’, hizo notar algunas de las preguntas más llamativas del público, entre ellas una que decía; “por qué no venden salchipapa” en Central.

“No hemos pensado en hacer conceptos o ideas más casuales por el momento. Lo que hacemos probablemente toma mucha gente. Entre Central y Mil hay 130 personas en el equipo y atendemos en los salones a 35 personas. Y en Mil no mas de 30 o veintitantos”, afirmó Virgilio Martínez sobre el formato personalizado de sus restaurantes en los que se destacan las experiencias.

El martes 20 de junio el ránking The World’s 50 Best Restaurants eleva este año la expectativa por un triunfo peruano. Calentamos motores de cara al anuncio desde España, con una entrevista a los chefs Virgilio Martínez y Pía León, a propósito de Central, restaurante peruano que, se espera, suba de ránking en la posición global.

“Nos enfocamos en una cuestión muy personalizada. Hay muchos detalles en lo que sabemos que somos buenos o creemos que somos buenos. Nos esforzamos en hacer esto y no queremos llegar aún a restaurantes masivos. En mi caso, no pretendo ser un empresario, nunca me lo planteé, siempre he pensado que soy un cocinero que tiene que ser empresario de alguna manera”, afirmó Virgilio Martínez.

Por su parte Pía León añadió: “No hacemos salchipapas, pero usamos papas. Eso es lo bonito de este lugar, usamos 100% productos de aquí (del Perú). A veces se olvidan o no lo registran, pero solo usamos productos de aquí, del mar, productos de la Amazonía o frutas que son alucinantes. No hacemos comida peruana tradicional, pero usamos productos peruanos”, destacó la cocinera que también se posicionó en The World’s 50 Best con su restaurante Kjolle, ubicado en la casa Túpac de Barranco, al igual que Central.

Malena Martínez, hermana de Virgilio Martínez y directora de Mater Iniciativa, el centro de investigación de Central, uno de los grandes diferenciales del restaurante, también participó de la transmisión en Instagram y concordó con sus socios en la propuesta diferente que ofrecen.

“Nuestro estilo es otro y es preferible que cada uno haga eso que lo hace sentirse cómodo, satisfecho y feliz. Si hiciéramos otro tipo de comida probablemente no sería lo nuestro”, añadió.

Finalmente, Virgilio destacó que su visión nunca ha estado enfocada en ser un restaurante muy masivo o grande para recibir muchas personas y tener éxito comercial.

“Nunca ha sido parte del plan. No queremos atender más gente, no es la idea. A eso me refiero cuando digo que no sé hacer negocio. De verdad que nunca ha sido el propósito”, declaró el cocinero.

