“Somos Miguel y Pancho, cocinamos, viajamos y te recomendamos dónde comer en Perú”, esa es la descripción de Wariqueando, la cuenta de Instagram de dos amigos que nació como un hobby, pero que hoy es su trabajo. Tal fue su crecimiento que en diciembre de 2022 apostaron por un negocio, una heladería: I Scream, que ya está próxima a tener su segundo local en Lima. Provecho conversó con Miguel y Pancho sobre su camino y la nueva propuesta que es muy buscada por sus seguidores.

Wariqueando, el hobby de Miguel y Pancho.

- ¿Cómo nace la cuenta?

Miguel: Hace cinco años exactamente, ambos trabajábamos y salió justamente una nota de los tres mejores mercados en Lima para comer ceviche y decidimos visitarlos, pero ya antes con un grupo de amigos habíamos empezado a recorrer diferentes ciudades del Perú y hacíamos lo mismo, visitar huariques. Lo que hicimos en el mercado fue tomarle foto al plato y subirla a Facebook. Así que la gente empezó a preguntar ¿Dónde es? ¿Cuánto está? ¿Qué tal es la ubicación? Y ahí nos dimos cuenta de que no había páginas que recomienden dónde comer y empezamos a discutir el proyecto. Un día en el gimnasio empezamos a soltar nombres y salió Rico Pe Causa, pero no era tan comercial, así que días después volvimos con Wariqueando, con “W” porque no había una página con ese nombre y así empezó.





- ¿Cómo empezaron las recomendaciones?

Pancho: Siempre preguntábamos en los mercados, los mejores lugares o en los viajes, a la gente que pasaba dónde se comía mejor. Los dos coincidíamos en que nos gustaba ir a lugares diferentes, a comer, sobre todo, a buscar comida típica. Además, siempre pensábamos en la economía y así tratábamos de descubrir todo, desde un restaurante hasta un huarique. Así empezamos a publicar en nuestra página de Facebook.

- ¿Cuándo empiezan a tomarlo con un trabajo?

Miguel: Ambos trabajamos en oficina, yo trabajaba cerca de la avenida Canadá y Pancho en la torre del BBVA, en San Isidro, por lo que teníamos que hacer nuestros recorridos por la noche. A las 7 de la noche nos íbamos a Villa de El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María, y en esa época ambos vivíamos por Lima Norte, entonces llegábamos a la 1 de la mañana a nuestras casas, esa rutina nos empezó a cansar un poco, además, nos empezaron a invitar a eventos y las excusas para pedir permiso ya se nos acababan, así que yo decidí renunciar para dedicarle tiempo a Wariqueando y a W Store, un emprendimiento de productos personalizados que nace a raíz del lo que iban alcanzando con la página. Meses después renuncia Pancho, para finales de 2019 los dos ya nos dedicábamos a Wariqueando 24/7. Wariqueando empieza a convertirse en un sitio de refrencia para los usuarios de redes sociales, y tal como señalan Pancho y Miguel, el objetivo siempre ha sido ser honestos con sus seguidores y buscar la economía con sus recorridos. Además, la pandemia les permitió reinventarse e inclusive mostrar sus dotes culinarios ofreciéndole a sus usuarios diferentes recetas como la cachanga de la mamá de Miguel, que alcanzó más de 20 millones de visualizaciones. Sin embargo, los retos continúan para estos amigos. A finales de 2022, emprendieron un nuevo proyecto: I scream.

- ¿Cómo se animan a empezar un nuevo negocio como I scream?

Pancho: Siempre hemos tenido el espíritu de emprendor. Mi mamá es negociante, tenemos ese espíritu, esas ganas de emprender y desde que se creó Wariqueando, al inicio nada más quisimos poner justamente una heladería. Hace como siete años se hicieron populares los helados fritos en Perú, entonces, nos metió el bichito de poder sacar una marca, pero una amiga nos recomendó que mejor nos centremos en crear una comunidad. Pero ya desde hace como dos años, nuevamente se nos metió en la cabeza crear algo físico y la gente que nos sigue también nos pedía un restaurante. Entonces, salió la propuesta.

- ¿Cómo ha sido el proceso de este nuevo negocio?

Miguel: Nos juntamos para conversar y ver el local y empezamos a hacer los cambios, contratamos arquitectos y diseñadores para que le den un cambio, un giro a la marca, porque la idea era salir con algo diferente. Y así fue, abrimos el 21 de diciembre con una experiencia distinta para nuestros seguidores, porque en realidad nosotros sabíamos que los potenciales clientes serían nuestros seguidores. Y así fue.

- ¿Sus usuarios los van a buscar al local?

Miguel: Nosotros vamos al local siempre que podemos porque es distinta la experiencia de que tus seguidores vayan y te vean a ti y puedan conversar e interactuar un poco. Igual hay domingos en los que yo estoy en la caja, que es el primer contacto con los clientes. Y es súper chévere darte cuenta que los van desde Villa María, Chorrillo y hasta del extranjero al local de Surquillo.

- ¿Cuál es la oferta de I Scream?

Miguel: Tenemos ocho sabores, pero no solo vendemos helado, tenemos tres presentaciones: En vasito, en waffle, que son los waffle tipo cono, y tenemos también los tacos roll, que son tipo tacos. Todo lo que ofrecemos lo trabajamos nosotros. En cuanto a los sabores tenemos ocho: Mancorita, que es maracuyango mango, lúcuma, Capitán Cracker que es fresa y galleta Cracker de Miel, Brownie, Blueberries y de galleta Oreo.

- En I Scream también generan contenido como en Wariqueando ¿De qué se tratan los retos?

Pancho: Vimos en una página que hacían estos retos y dijimos, ¿por qué no usar ingredientes y hacerlo en helado? Y tenemos un montón de ideas, pero siempre con límite también, pero como nuestro producto es súper versátil nos permite combinarlo con snacks, frutas, entre otros, y así hemos hecho con Cheese Tris, que para serte sincero quedó bastante bien. También hemos hecho con turrón.

Los chicos de Wariqueando están próximos a inaugurar un nuevo local en San Miguel, mucho más grande del que tienen ahora en Surquillo, esto les va a permitir tener ocho mesas. Además, pretenden cerrar el año con cuatro locales. Con lo que respecta a la cuenta, sus seguidores no solo tendrán recomendaciones de Perú, sino también de otros países, porque este año empezaran a viajar fuera del país y el primer punto será Argentina, en donde además de huariques visitarán restaurantes peruanos.

DATO: ¿Dónde está? Ubicación: Av. Manuel Villarán 1147, Lima 1503 Horario de Atención: De 01:00 PM a 08:00 PM de martes a domingo