En el marco del Día del Café Peruano, el Centro Comercial La Rambla de San Borja albergará el Festival “Yo Tomo Café Peruano” del 21 al 24 de agosto. El evento reunirá a 46 organizaciones productoras de café provenientes de regiones como Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, que presentarán sus productos al público.

La actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Devida, contará con la participación de cafeterías asociadas al proyecto Bitácora #EnModoDevida. Estas ofrecerán demostraciones de preparación, una barra de filtrados y exhibiciones de arte con leche.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La feria también contará con degustaciones de 5000 tazas de café y otras bebidas, además de la venta de productos como chocolates, mieles y artesanías.

Treinta de las organizaciones participantes son impulsadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en el marco de una estrategia integral que busca reemplazar cultivos ilegales por actividades agrícolas sostenibles. Esta iniciativa beneficia a 10,700 familias que cultivan café en 11,967 hectáreas. Estas familias están organizadas en 112 cooperativas y asociaciones que han producido variedades de café como Caturra, Geisha, Bourbon, Catuai, Catimores y Típica.

Mediante el fortalecimiento de la asociatividad, el acceso a financiamiento y la obtención de certificaciones ecológicas y de comercio justo, estas organizaciones han comercializado 13,700 toneladas métricas de café verde. Veinte de estas organizaciones han logrado exportar café de especialidad a mercados como Estados Unidos, Europa y Japón. Con estas acciones, se busca conectar a los productores con los consumidores para fortalecer sus negocios y propiciar un modelo de vida lícito.

Según cifras del Mincetur, las exportaciones de café peruano en 2024 alcanzaron más de 1,100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 32.9% en comparación con 2023. Actualmente, el café peruano se exporta a 58 mercados, con la Unión Europea como principal destino, seguida por Estados Unidos y Canadá. El Perú es reconocido como el primer productor y exportador mundial de café orgánico, y se mantuvo al cierre del año pasado como el noveno exportador mundial de café sin tostar.