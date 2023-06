‘Las Misias pero viajeras’ se reencontraron en Londres, en donde pasaron unos días visitando los lugares más populares de la ciudad, siempre intentando gastar lo menos posible. Y la comida no fue la excepción, en su último video de YouTube hicieron un Tour de comida barata, en el que probaron los platos más populares a bajo costo. Sin embargo, las redes sociales se dejaron escuchar a raíz de un comentario de Fátima.

Fue en el bloque en el que mostraron el “Afternoon Tea” que se desató el debate. Tanto Fátima como Daniela y una amiga se acercaron a un supermercado para comprar todos los productos que forman parte de esta comida londinense, desde sandwiches hasta tartaletas. Sin embargo, por lo único que tuvieron que ir a una cafetería fue por el famoso ‘Té inglés’, que su característica es que viene con leche. El valor de este té es de 3.45 dólares.

“Me ha parecido curioso que siempre te preguntan si deseas agregarle leche con el té, ¿pueden creerlo? Pero miren le ponen leche al té que así es como lo suele tomar la realeza porque ojo, esta tradición viene de la realeza (...) Pero dense una idea que este es el famoso ‘English tea’, la leche es opcional y es solamente un chorro, pero me parece curioso porque en Perú no se toma el té con leche y es rico’, se le escucha decir a Fátima.

Pero precisamente estos comentarios son los que han generado el debate. En una cuenta de Twitter compartieron el extracto del video con esta frase: “En Perú no se toma té con leche, solo lo toma la realeza” ¿En serio? En Perú se toma desde niños y no somos de la realeza”. Los comentarios no se han hecho esperar y todos han tenido una opinión al respecto.

"En Perú no se toma té con leche, sólo lo toma la releaza" ¿En serio? en Perú se toma desde niños y no somos de la realeza 😅 pic.twitter.com/sycLAgGJ2K — Chacotero (@ChacoteroPeru) June 17, 2023

Algunos usuarios aseguran no haber tomado té con leche en su vida, otros, por el contrario, señalan que se debe a un tema generacional, es decir, en otras épocas se hacía y era muy frecuente darle esta bebida a niños pequeños y otros cuentan que en regiones diferentes a Lima, el té con leche es una tradición. El debate una vez más está servido.