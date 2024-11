El mundo de los mocktails (también los puedes conocer como cocteles sin alcohol) es nuevo y en expansión. Su popularidad responde a una simple demanda: los clientes que no beben alcohol (por el motivo que sea) quieren disfrutar de una bebida más sofisticada que un simple jugo o agua. “Han tomado protagonismo porque hay gente que no toma, pero quiere sentir que igual está en el grupo o en la fiesta”, comenta Renzo Miñán, la mente detrás de Festivo. Con sus decoraciones y texturas, uno piensa que la persona realmente estás tomando un trago y, en realidad, no tienen ni una gota de alcohol. A medida que aumenta su popularidad, las barras de restaurantes y cafeterías empiezan a ofrecer una mayor oferta de mocktails. Conozcamos algunas de las propuestas.

MIRA: Este es el lado más irresistible del chocolate: 5 maneras innovadoras de disfrutarlo más allá del postre FESTIVO En el restaurante, que celebra la cocina norteña, se preocupan tanto en los cocteles de autor como en las bebidas sin alcohol. Son 6 opciones que, por sus presentaciones y texturas, bien podrían pasar por un coctel. Es el caso del berry mule (berries, ginger beer y limón) o el festival (chirimoya, piña, maracuyá, crema de coco y leche de almendras). Pero, el más representativo bien podría ser la chicha festiva: la clásica chicha llevada a otro nivel al endulzarla con miel de higo y estar coronada con una espuma de chicha y limón. Toda una experiencia. Dir: San Fernando 320, Miraflores. Los mocktails de Festivo: tropical (izquierda) y luchita (derecha). Ambos tienen toques dulces y cítricos.

KILO Para los amantes de las carnes y parrillas, una copa de vino o un coctel ahumado podría ser la mejor opción de maridaje. Pero un buen mocktail también puede ser una opción para acompañar un corte de carne o un platillo de confort food como los que ofrece Kilo. Por ejemplo, está el cítrico vanilla & citrus (con naranja, maracuyá, limón, vainilla y soda); el ligeramente especiado hibiscus punch (con sirope de flor de Jamaica, piña clarificada y limón) y el semidulce exotic & fresh (con camu camu, carambola, naranja y sirope de almendra). ¿Cuál eliges? Dir: Calle Cantuarias 156, Miraflores. En Kilo, el hibiscus punch es una opción para quienes buscan una bebida refrescante, semidulce y ligeramente especiada. ORIUNDA Esta cafetería, con decoración aesthetic rosa, ofrece una experiencia inmersiva que celebra a las regiones, especialmente Amazonas y San Martín. En medio de un ambiente relajante, puedes disfrutar de uno de sus cuatro mocktails con tés: casa blanca (mezcla de frutas con sabor a manzana, canela y almendras tostadas), bora bora (flor de Jamaica, anís, cardamomo y frutos rojos), sunny day (con rooibos, rosas, pimienta y otros ingredientes) y coco ice tea (infusión de coco y nibs de cacao). Lo puedes acompañar con piqueos como club sándwich. Dir: Av. Ricardo Palma 240, Surquillo. En Oriunda, disfruta del coco iced tea: una infusión de coco y nibs de cacao. PANCHO FIERRO El café bar, que rinde homenaje al famoso acuarelista con su nombre, ofrece una nutrida selección de mocktails para disfrutar en cualquier momento del día. Tenemos bebidas en base a café (acompañadas con naranja o tónica) y té (de naranja y jarabe); también está el strawberry highball (con fresa, ginger ale y limón) y el coconut tea (lleva piña, matcha, naranja y crema de coco). Así, encontramos desde bebidas cítricas hasta dulce; todas con buena cantidad de hielo y decoraciones. Dir: Jr. Ica 153, Cercado de Lima⁣⁣. En Pancho Fierro, prueba el coconut tea que lleva piña, matcha, naranja y crema de coco. SONG Detrás de la barra de Song, se preparan innovadores cocteles de autor donde están presentes las tradiciones chinas (incluida en su coctelería) y algunos de sus ingredientes. Entre los mocktails tenemos el ‘bamboo’, una sabrosa combinación de té verde, crema de coco y un fruit punch (con piña, naranja y granadilla). Además del ‘chinese punch’, que incluye granadilla, naranja, lychee y almibar de romero. Acompaña con los platillos de su primera carta “Investigación”, con sabores fusión y más tradicionales. Dir: Av. Augusto Pérez Araníbar 2106, San Isidro. En Song, podemos probar el chinese punch que incluye granadilla, naranja, lychee y almibar de romero. ACHE El restaurante nikkei -donde la fusión se hace presente en técnicas, insumos y combinación de sabores- ofrece una carta de coctelería clásica. Y, para quienes desean tomar algo sin alcohol, están algunas bebidas diferentes como este refrescante coctel virgen con té verde, jarabe de hierba buena, tónica y zumo de limón. Dir: Av. La Paz 1055, Miraflores. La propuesta de Ache de bebidas sin alcohol. VIDEO RECOMENDADO TE PUEDE INTERESAR Bar de Lima, coctelería con historias de criollismo y terror en el Centro de Lima

¿Dónde comer en el Perú? Estos son los 10 mejores restaurantes, según los principales premios

¿Cuáles son los mejores pescados para hacer ceviche? Rodrigo Fernandini revela sus favoritos

Song, sabor y tradición: ¿cómo llevar el chifa al siguiente nivel?