A continuación restaurantes y deliveries veganos que demuestran que la comida basada en vegetales es deliciosa y creativa.

Plant Food & Wine Lima

Si estás buscando una cena en un ambiente cálido y romántico, Plant Food & Wine Lima es una opción para ti. Su decoración minimalista, techo alto, vegetación colgante y manteles blancos brindan un espacio acogedor, perfecto para cenar con quien quieres.

Según explicó su chef y fundador André Patsias, para esta fecha tendrán solo un menú degustación especial de 5 tiempos especial. El costo por pareja es de S/. 390 e incluye un copas de unas burbujas Australianas para la celebración.

Plant Food + Wine Lima está ubicado en Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores. (Foto: Camila Novoa)

El cocinero indica que “siempre es una buena opción visitar propuestas de este tipo”. “En nuestro caso se celebra como Vegantines”, añade.

Todos los platos son hechos 100% a base de vegetales, en donde alimentos peruanos como la oca, la arracacha, la yuca, papas nativas, y entre otros, son los protagonistas. Entre los platos que ofrecerán están los Gunkan Brasa, torreja de choclo, tacos, ceviche del huerto, french fries, anticuchos PFW, entre otros.

French fries, la versión de Plant Food and Wine, hechas con arracachas con yuca fritas, junto a salsa al batan y de queso andino.

Al detalle:

Dirección: Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores

Horarios: de lunes a sábado de 1 p.m. a 4 p.m. y de 6 p.m. a 10 p.m. y domingos de 1 p.m. a 4 p.m.

Precio por persona: 195 soles

Seitan Urban Bistro

Seitan Urban Bistro es un restaurante que fue creado en el 2016, con el objetivo de " difundir y fomentar una nueva percepción de la comida vegana en el país”. “En el 2016 no existían muchas propuestas veganas y la demanda era pequeña. Los consumidores solían asociar la cocina vegana con comida de hospital, saludable, insípida y aburrida. Sin embargo, poco a poco logramos cautivar a veganos y no veganos, sobre todo pudimos cambiar la imagen que tenían de la cocina vegana. Hoy en día tenemos muchos clientes veganos pero sobre todo muchos no veganos, y eso nos motiva mucho, pues es una forma de activismo culinario para que las personas reduzcan el consumo de productos de origen anima l ”, añade Santiago Santolalla, chef y fundador.

Seitan Urban Bistro tendrá menú degustación por San Valentín.

“Es una buena opción asistir a un restaurante vegano porque la comida es más saludable y mucho más fácil de digerir. Asimismo, las propuestas veganas hoy en día son muy creativas, arriesgadas y se emplean muchos insumos locales que fomentan el comercio local. Para las personas que presentan alergias alimentarias, es más cómodo asistir a un restaurante plantbased porque no se usan ingredientes alergenos como mariscos, lácteos, etc”, agrega.

Seitan Urban Bistro está ubicado en Miraflores.

Para San Valentín, este restaurante ha lanzado un menú de degustación de siete pasos, inspirado en los siete pecados capitales. “Es una propuesta lúdica que juega con los sentimientos opuestos al amor y amistad que celebramos en esta fecha”, añade.

Al detalle:

Dirección: Calle Schell 685, Miraflores

Horarios: Lunes a domingo de 12 a 9:30 p.m.

Precio: 95 soles por persona

Noqa

Este restaurante fue creado por Norma Olivo y Carlos Zamora “con el fin de poder ofrecer comida vegana latina”. “Soy cocinero hace 8 años, y recién hace 2 somos veganos, sin embargo, estamos encantados de haber tomado esta decisión”, añade Zamora.

Para él, explica que comer en un restaurante vegano es una forma saludable, ética, sabrosa y emocionante de experimentar con nuevos platos y estilos culinarios.

Noqa tendrá un menú especial por San Valentín.

Para este San Valentín, trae una carta especial, en donde realza la comida italiana en su versión vegana. Encontraremos brusquettas, risotto, lasaña, fetuccini, entre otros. Todo hecho solo con insumos de origen vegetal, en donde la creativida prima.

Al detalle:

Dirección: Av. P.º de la República 475, La Victoria

Horario: de lunes a miércoles de 9:30 a.m. a 6 p.m. y de jueves a domingo de 10:00 a.m. a 9:30 p.m.

Precio: Desde los 40 soles

Florencia

Este es un empresa familia. “Nuestro emprendimiento nació en la ciudad de Cusco como una tienda de productos naturales, orgánicos y veganos y vegetarianos. Luego a raíz de la pandemia, tuvimos que buscar nuevas oportunidades y es así cómo nos mudamos a Lima y decidimos cambiar nuestro nombre a Florencia Vegan Kitchen y ofrecer solamente productos veganos”, explica Angela Castañeda, co fundadora.

Plato vegano de Florencia, risotto en salsa de vino tinto, con peras y verduras asadas.

“Nosotros ofrecemos alternativas diferentes para personas que tienen alergias por ejemplo, al gluten o a los lácteos. De esa forma evitamos la contaminación cruzada. Y aún si sólo quieres disfrutar de algo más sano o sin carne alguna vez, pero sin perder la esencia de la comida criolla, te ofrecemos las versiones veganas de los platos tradicionales peruanos”, complementa.

“Por San Valentín estamos ofreciendo un combo Valentino, que consta de un plato de fondo y un postre. Además brindamos un cóctel de cortesía”, añade.

Seitan al vino tinto con frutos del bosque y puré enamorado de Florencia.

Hay dos opciones de platos de fondo, uno es Seitan al vino tinto con frutos del bosque y puré enamorado, y el Cremoso tinto de verano, un risotto en salsa de vino tinto, con peras y verduras asadas. Para el postre, se podrá elegir cualquiera de la carta.

Al detalle:

Dirección: Jirón Cora 364, Barranco

Horarios: de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 7 p.m.

Ticket promedio: 70 soles

Plan en casa

Si lo que buscas es evitar el tráfico de Lima y disfrutar de una velada en casa, estas son las opciones para ti:

Delivegan

Es una empresa familia que “busca cambiar la forma de alimentarnos, trayendo alternativas ricas y nutritivas”. “La propuesta conceptual se basa en tres pilares fundamentales, nutrición, a través del conocimiento y la constante investigación; cocina, rica que busca generar conciencia, trayendo técnicas pasadas y tratando de generar mejores procesos y así mejorar el impacto en nuestro cuerpo de lo que comemos, busca nutrir y alimentar el cuerpo. Por último, buscamos mantenernos en armonía con nuestro entorno, los espacios que manejamos de cultivo son orgánicos y nuestra propuesta busca armonía con todos los seres vivos”, añade Jacobo Arllentar Vitko, co fundador y sommelier.

Lasaña y vino vegano de Delivegan.

“Comer vegano es comer rico. Estar en armonía con tu entorno, es una alternativa altamente gratificante y más consciente”, complementa.

Para este San Valentín, Delivegan trae un Pack San Valentín, el cual incluye lasaña a la boloñesa de un kilo, Vino tinto Malbec y Trufas.

Al detalle:

Para pedidos: al WhatApp +51 968 631 003 o al Instagram @deliveganperu

Precio: 125 soles

Veggie Mikuy

El emprendimiento a cargo de Andrea Ortiz Navarro nace con la intensión de ofrecer comida saludable hecha en casa basada 100% en plantas, libre de derivados de origen animal.

“No es necesario ser vegano para comer nuestra propuesta, todos aquellos que son intolerante a la lactosa, al huevo podrán comer la mejor lasaña vegana y otros platos sin preocupación, ligero y sobre todo delicioso con un detalle de filigrana de papel hecha a mano que realza estos packs”, comenta.

Para San Valentín tendrá tres propuestas, una para desayuno, una para almuerzo y una para un picnic o cena romántica.

Propuesta de Veggie Mikuy por San Valentín.

El desayuno incluye minis triples, minis panes sin pollo, jugo de naranja y mando, mini cheesecake de choco berries, y un mini cuadro Love de la marca de diseño Karowll.

El almuerzo, incluye, una lasaña personal o canelones de espinaca con salsa boloñesa, panes al ajo y cheesecake en forma de corazón. La tercera opción, que puede ser para almuerzo, cena o picnic, incluye dos lasañas o canelones personales, panes al ajo, chessecake de corazón, cuadro Love hecha de filigrana de papel por la marca de diseño Karowll.

Al detalle: