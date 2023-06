Asianica

El restaurante peruano fusión, toma lo mejor de la gastronomía peruana y la mezcla con tradiciones asiaticas. El espacio liderado por Ruei Tang Yeh ofrece ceviches que no tienen pescado y que además son ayurvedas, es decir, no contienen ni ajos ni cebollas en su preparación. Sin embargo, al utilizar otras especias logra un delicioso sabor.

“Lo que hace único a nuestro ceviche es que es vegano. Utilizamos hongos ostra, dos tipos de alga, frutos secos y vegetales. Además es ayurveda y aún así logramos una gran similitud a los ceviches clásicos”, comenta.

Ceviche de Asianica.

El joven chef explica que la clave para un buen ceviche es la leche de tigre. Ellos han utilizado distintas técnicas para lograr un buen sabor y textura.

Si desean probar otros platos marinos que no incluyan pescados ni mariscos, Asianica es el lugar. “Durante nuestra apertura hasta la actualidad hemos preparado platos marinos como leche de tigre, tiraditos, jalea, arroz marino y sobre todo distintos ceviches. Además, en nuestra nueva carta estamos alistando nuevos platos marinos que están increíbles”, añade.

Ceviche de Asianica.

Finalmente, Yeh indica que una cocina debe se sostenible porque “ayuda a preservar la vida animal”. “Se debe tener una cocina más consciente y responsable; eso conlleva a que tengamos una mayor equilibrio en nuestra vida, y así levar una vida más sana y armoniosa”, finaliza.

Al detalle: Delivery: sí

Dirección:Av. Petit Thouars 5230, Miraflores

Horario: lunes a jueves de 12:00 a 4:00 | 6:00 a 9:00; viernes y sábado de 12:00-4:00 | 6:00 a 10:00; y domingos de 12:30 a 5:00

Samsara:

La cocina liderada por Luis Del Carpio tiene opciones marinas que no incluyen pescados ni mariscos. Para él, un buen ceviche puede trasladarte a “un mundo de sabores a mar, sin la necesidad de depredar peces, gracias a las algas y acompañamientos clásicos de un buen ceviche cruelty free”.

“Trabajamos con el ideal de cuidar nuestros recursos y no depredarlos, definitivamente podemos crear platos con sabores marinos que no tienen nada que envidiarle a los convencionales”, comenta Del Carpio.

Ceviche de Samsara.

Además del ceviche de hongos ostra que Samsara tiene y se ha vuelto un clásico, pueden encontrar arroz en salsa de no mariscos, causa acevichada, Tacu tacu Poseidón ( con salsa de no mariscos, arroz al forn ( arroz marino con costra gratinada de quesos veganos) y leche de tigre.

Al detalle Delivery: sí

Horario: de lunes a domingo de 12 a 9 p.m. Sábados se atiende de forma presencial.

Pedidos: 953 570 861

Asianica Street Food

Asianica Street Food

La cocina liderada por Ranul Rayme explora la comida marina sin la necesidad de utilizar pescados ni mariscos. “Nuestro ceviche está hecho a base de hongos ostra, durante cinco años ha tenido algunas modificaciones hasta llegar a punto deseado. Siento que el secreto está en la leche de tigre que está elaborado a base de caldo de algas concentrada, también usar limón de buena calidad lo hace único”, indica.

Ceviche de Asianica Street Food.

“Considero que una cocina debe ser consciente respetando a todos los animales y al medio ambiente.Siento que como cocineros tenemos que respetar esa simbiosis”, añade.

Además de su ceviche de hongos ostra, Asianica cuenta con otros platos con sabor marino tales como causa acevichada, jalea de setas y arroz marino, una versión del arroz con mariscos a base de hongos y algas.

Al detalle: Delivery: sí

Horarios: lunes a jueves de 12 p.m. a 9 p. m., viernes y sábado de 12 p.m. a 10 p.m. y domingos de 12 p.m. a 6 p.m.

Dirección: Av. la Paz 678, Miraflores.

Limaná

Uno de los ceviches más innovadores que no incluyen insumos de origen animal es el ceviche de coco de Limaná. El restaurante de Anita Belaunde explora por nuevas técnicas culinarias y sabores. Además, es el único restaurante en Perú que cuenta con la certificación de sostenibilidad que otorga Food Made Good (The Sustainable Restaurant Association), el cual indica que es 100 % sostenible.

Limaná tiene un ceviche de coco que tiene buen sabor y que lograra integrarse bastante con los sabores tradicionales del ceviche. “Es un plato que hemos desarrollado para que tenga un buen aporte de nutrientes; conjuga muchos superfoods como el coco, la palta y el camote”, añade Belaunde.

Ceviche de coco de Limaná.

La fundadora de este espacio sostenible explica que “ya está ampliamente difundido que no es sostenible que la población mundial siga con los patrones alimenticios actuales, el consumo de agua y las grandes extensiones de pastos que demanda la ganadería industrial”. “No son la manera más eficiente de aprovechar esos recursos. Además, la industria ganadera tiene un trato cruel hacía los animales, creo que ese nivel de crueldad tiene que parar si queremos vivir en una sociedad mejor, más humana, más sensible al sufrimiento ajeno”, agrega.

Al detalle: Horarios: martes a viernes 13:00 - 23:00. sábados 9:00 - 23:00 y domingos 9:00 - 17:00

Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2011, San Isidro

El Chino vegano

Este restaurante de comida peruana fusión tiene una gran inspiración en la comida norteña. La cocina liderada por Ángel Vera tiene varios platos marinos, como ceviches, jalea, arroz sin mariscos, entre otros. “Nuestro ceviche es preparado con los ingredientes más frescos del mercado, cuidamos la calidad del producto para lograr el sabor esperado en cada preparación”, comenta Vera.

El joven chef explica que se “debe apuntar hacia una cocina sostenible y la mejor manera de hacerlo es reducir el consumo de productos de origen animal”. “Además del gran impacto ambiental que genera su consumo, la búsqueda de una alimentación más consiente es lo que considero debe ser prioridad en nuestro día a día”, complementa.

Ceviche de El Chino Vegano.

“En nuestra carta podrás encontrar muchas opciones marinas cómo: ceviches: clásico, carretillero, al ají amarillo, de “negras”, leche de tigre, además de arroz sin mariscos y chupe marino. Todos estos platos ofrecen el sabor de las recetas tradicionales marinas, pero sin ningún ingrediente de origen animal”, añade.

Al detalle: Delivery: sí

Horarios: martes a sábado 12:00 a 4:30 PM - 6:30 a 9:30 PM; domingo de 12 PM a 5:30 PM

Dirección: C.c comercial San Felipe tienda N° 47 -Segundo Piso, Jesús María.

Pedidos al: 971 317 768

Cocina Natural:

Este restaurante vegano y vegetariano de Jesús María cuenta con una diversidad de platos marinos, incluidos ceviches que están hechos con insumos de origen vegetal y del reino fungi. “Nuestro ceviche es una opción única y saludable gracias a la inclusión de súper alimentos como los hongos ostra, algas tipo nori, wakame, cushuro y kombu. Estos ingredientes no solo aportan una gran cantidad de nutrientes, sino que también son respetuosos con el medio ambiente, lo que lo convierte en una opción sostenible y consciente”, explica el equipo de Cocina Natural.

“Nuestro ceviche utiliza productos locales y no contiene ajo ni cebolla, lo que lo hace amigable para el cuerpo y fácil de digerir. En resumen, nuestro ceviche es la comida del futuro, ya que combina ingredientes saludables y sostenibles con un sabor delicioso y fresco”, añade.

Ceviche de Cocina Natural.

En cuanto a otros platos marinos pero sin insumos de origen animal encontrarán: causas acevichadas y al panko, sopa de chilcano, leche de tigre, jaleas, arroz marino, chaufa marino y tiradito de setas al ají amarillo.

Para ellos es muy importante que una cocina “sea sostenible y consciente del bienestar animal ya que es esencial para garantizar la supervivencia del planeta y de todas las especies que lo habitan, así como para promover un estilo de vida más ético”.

“La producción de carne y otros productos animales puede tener un impacto negativo en el medio ambiente y en el bienestar animal, por lo que es importante elegir de manera sostenible y ética. Al hacerlo, podemos reducir nuestro impacto en el medio ambiente y contribuir a la protección del planeta, así como tratar a los animales con respeto y dignidad”, concluye.