La historia

Katherine Dextre relata que este negocio de postres saludables “nació en una clase de emprendimiento en University of South Florida”. “Se nos asignó en clase crear una empresa del rubro que más nos apasione, es así como junto a mis amigas Adrianna Cangahuala y Klara Moebius desarrollamos un plan de negocios sobre una pastelería saludable; sin embargo, todo quedó plasmado en papeles, nunca se desarrolló como tal”, recuerda.

Con el tiempo, Katherine sintió que era momento de llevar esa idea a la realidad. “Después de un tiempo me animé a preparar postres saludables en casa, los cuales llevaba a la universidad para compartirlos con mis amigas, una de ellas, Klara, la amiga con quien trabajé el proyecto de repostería saludable, se convirtió en mi primera cliente, haciéndome un pedido de brownies veganos. A partir de entonces cada semana solía comprarme bronwies, alfajores y kekes de avena y plátano. Siempre le estaré muy agradecida a Klara porque ella fue la primera que confió en mí”, añade.

Cheesecake crudivegano de Dolce Vita. / Yashira Torrealba

Un año antes que iniciara la pandemia, Katherine tuvo que tomar decisión muy difícil: irse a Ucrania, en donde tendría un buen trabajo; o luchar por sus sueños en Perú. “El destino de Dolce Vita se definió a inicios de 2019, año en el cual obtuve una plaza para trabajar como asistente de ventas y marketing en Ucrania. En aquel entonces tuve que tomar una gran decisión, quedarme en mi país y hacer patria, o dejar todo y viajar a otro país”, recuerda con mucha nostalgia.

Si bien le costó algunas horas de sueño y pensarlo mucho, ella decidió quedarse y perseguir ese gran sueño al que llamó Dolce Vita. “Finalmente, Dolce Vita nace formalmente en septiembre del 2019 ante la SUNAT”, indica.

Catering de Dolce Vita. / Yashira Torrealba

La joven empresaria comenta durante la entrevista que durante estos años, y apesar de todo, su mayor apoyo siempre fueron sus padres y hermanos. “Al inicio muchos no creyeron en este sueño llamado Dolce Vita; sin embargo, ellos (padres y hermanos) me apoyaron y jamás juzgaron mis sueños. Actualmente mi padre Pablo Dextre, me apoya en el área de contabilidad; mi hermano Dennyz Dextre es mi mano derecha, así como el jefe de personal de la planta de producción; mi hermano Alejandro Dextre, quien también cuenta con un emprendimiento en el rubro textil, me provee los uniformes para mi equipo de trabajo; y mi madre Dora Acevedo es mi principal soporte, siempre está a mi lado dándome ánimos dispuesta a apoyarme en lo que sea posible”, indica.

Actualmente, según revela la empresaria Dolce Vita cuenta con la asesoría de un ingeniero de calidad, quien los guía en el proceso de obtención de las certificaciones de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) y Programa de Higiene y Saneamiento (PHS). “Estos certificados nos servirán como respaldo para garantizarle a nuestros clientes que nuestros postres se producen de manera segura e higiénica, garantizando su inocuidad en cada delicioso bocado. Asimismo, mediante la obtención de estos certificados apuntamos a ingresar como proveedores a grandes cadenas de supermercados”, añade.

Mini tortas de Dolce Vita. / Yashira Torrealba

Katherine afirma que cree en la frase: “Cuando Dios te bendice económicamente no eleves tu nivel de vida, eleva tu nivel de bondad”, es por ello, que lo poco o mucho que tiene le gusta compartirlo con su equipo, y así que el crecimiento sea en conjunto.

Brownie de Dolce Vita. / Yashira Torrealba

Postres saludables

Katherine explica que ella y todo su equipo creen firmemente que lo “delicioso y lo saludable pueden ir de la mano”. “Nuestro enfoque se basa en aprovechar las propiedades de las frutas, verduras y frutos secos. Esta combinación nos permite crear postres que no solo sean sabrosos pero a la vez nutritivos y saludables”, añade.

Los insumos que utilizan son de calidad, pero solo todo se siente agradecida y orgullosa de trabajar con productores locales de la sierra y selva peruana, y así “asegurando la excelencia de nuestros ingredientes”. La empresaria menciona que para llevar a la calidad y sabor de sus postres actuales ha pasado por muchas pruebas, ha innovado y ha tenido muchas horas de práctica y trabajo hasta llegar a lo que actualmente deleita a sus clientes.

Postres de Dolce Vita. / Yashira Torrealba

La carta de Dolce Vita es amplia y generosa. Encontramos postres veganos, saludables, sin azúcar y keto. Hay para todos los gustos, pues no solo encontraremos postres sin huevos ni lácteos, sino que también es variada en cuanto a los sabores. Si eres amante del chocolate, su torta de chocolate vegana, la cual es húmeda y muy “chocolatosa” será una de tus favoritas.

Si eres más de otro tipo de tortas como de la de zanahoria, choco-lúcuma manzana o moka, también encontrarás opciones que te gustarán. Otros postres que debes probar son sus alfajores veganos cubiertos de chocolate y los cheesecakes crudiveganos, frescos y deliciosos.

Postres de Dolce Vita / Yashira Torrealba

Al detalle Delivery Whatsapp: 902109566