Ángel Vera siempre soñó con tener un restaurante propio, uno con platos criollos, el estilo de comida que aprendió desde que era un niño. Su padre, Fernando Vera cofundador del conocido restaurante norteño Don Fernando, es su maestro e mayor inspiración. El joven chef, de tan solo 23 años, prepara comida peruana fusión en El Chino Vegano, un espacio propio en el corazón de la Residencial de San Felipe. A continuación te contamos su historia y todo lo que puedes comer en este restaurante vegano.

“La idea nace en el 2020, en plena pandemia, yo me encontraba trabajando en un lugar vegano/ vegetariano en Barranco. Empiezo a trabajar porque quería saber cómo era. Previamente, yo había estudiado hasta el quinto ciclo en Le Cordon Blu y me quedé ahí porque comencé a cambiar mi estilo de vida, y no quería en sí compartir lo que enseñaban con productos cárnicos”, relata sobre las primeras ideas de este proyecto.

Ángel abrió un dark kitchen, con eso inició. Ofrecería hamburguesas hechas con setas empanizadas, nuggets, hot wings; pero con el tiempo también empezó a ofrecer platos criollos y pizzas. La comida era buena y se podía comprobar con el recibimiento del público, que ya era necesario un espacio físico en donde pueda mostrar nuevas creaciones y variaciones de la comida peruana.

Causa chiclayana de El Chino Vegano. (Foto: Patricia Castañeda)

La tradición familiar

El joven chef explica que El Chino Vegano nace gracias al apoyo de sus padres y su vocación para la cocina. “Mi padre es muy conocido en este rubro de comida, de cocina criolla y de pescados y mariscos. Él tiene un restaurante ya hace más de 30 años, Don Fernando. A raíz de eso, yo tuve esa influencia en mi vida. Entonces, luego cuando me vuelvo vegano, quiero plasmar todas esas enseñanzas y aprendizajes con insumos de origen vegetal”, comenta.

El local en el que actualmente El Chino Vegano trabaja es de su abuela, y en ese mismo espacio hace algunos años ella tuvo un restaurante de comida criolla. Sin lugar a dudas, Ángel – chino para los amigos – lleva la cocina en la sangre y la buena sazón en las manos.

Ángel Vera, fundador y chef de El Chino Vegano. (Foto: difusión)

Sus críticos y fortaleza son sus padres. Comenta que ningún plato nuevo de la carta no sale sin la aprobación de ellos, pues, considera que tienen un gran paladar y lo ayudan a finiquitar algunos detalles. “Vieron que era una comida como la que hacía antes, con el mismo sabor e igual se enamoraron de lo que podía hacer, y de que podía compartir el mismo estilo que usaba antes (...) Están muy felices del resultado; comen aquí, y venimos a reunirnos en los almuerzos”, indica.

Ají de gallina de El Chino Vegano.

“La opinión de mi papá es súper importante para mí. Siempre me da tips. ‘Oye, hijo. Mira, acá le falta punche, ponle más jugo o ponle los ingredientes más grandes’. Yo siempre sigo aprendiendo él. Y eso me gusta; podemos compartir esa pasión que tenemos los dos”, comenta.

La carta

El Chino Vegano explica que sabe que a los peruanos le gusta la comida contundente y generosa, y es por eso que quiere mantenerse así siempre. Si bien con la comida vegana uno come más ligero por la cantidad de vegetales que hay en un plato, Ángel desea que los comensales cuando vean su platillo servido en la mesa sientan que no extrañan la comida tradicional. “Aunque hemos cambiado algunos ingredientes, somos peruanos y nos encantan el buen sabor”, agrega.

Ceviche vegano de El Chino Vegano, una buena opción para Semana Santa. (Foto: Patricia Castañeda)

El cocinero indica que con su comida busca que los comensales cambien el concepto de que la comida vegana no tiene buen sabor y que vivir sin carne te enfermará. “Es bonito ver como alguien que toda su vida ha comido animales, venga y le muestres un plato diferente, le cuentes un poco del trasfondo y el beneficio de dejar los productos de origen animal, que hacen tanto daño a la salud y a los animales”, comenta. “Les sirves un plato vegano y los enamoras con esa sazón y sabor tan criollo, es muy bonito, y lo es más cuando conocen el trasfondo”, agrega.

En su carta encontrarán una gran variedad de platos, desde comida criolla y marina hasta pastas, hamburguesas, pizzas; y para quienes buscan algo más ligero encontrarán poke bowls y ensaladas.

Arroz sin mariscos, un plato de El Chino Vegano. (Foto: Patricia Castañeda)

Dentro cuanto a la comida marina, uno de los fuertes de El Chino Vegano, pueden escoger el Ceviche en su versión clásica o carretillera. También tienen leche de tigre, negras a la chalaca y cremoso amarillo. Y si tienen antojo de arroz sin mariscos, aquí encontrarán una opción contundente. Otro favorito es la jalea de la casa, que incluye hongos y berenjena empanizada, yuquitas, zarza criolla y salsa tártara.

Por Semana Santa, la causa chiclayana regresa. Esta es una versión vegana de la tradicional causa norteña, una capa generosa de causa, en el que descansa tofu tipo pescado con escabeche, acompañado con yuca y camote. Un platillo que deben probar sí o sí.

En El Chino Vegano encontrarás muchas opciones de platos marino tradicionales en su versión vegana. (Foto: Patricia Castañeda)

Otras recomendaciones son el ají sin gallina, uno de los mejores que hay en versión vegana; las pizzas, de masa gruesa y vegetales frescos, las hamburguesas, las Bbq Wings, el no lomo saltado y los pokes. En realidad, hay una gran diversidad de platos para que el comensal siempre tenga una opción distinta. El Chino Vegano es un espacio con comida deliciosa y ambiente agradable, déjate sorprender por la buena sazón e insumos de origen vegetal, en Semana Santa y siempre. Provecho.

Además… De aniversario El restaurante El chino vegano celebra este mes de agosto sus 2 años de existencia. Recientemente, uno de los espacios nominados a los Premios Somos 2023 en la categoría Mejor restaurante vegano.

Al detalle:

Dirección: Centro Comercial San Felipe, tienda N° 47 - Segundo Piso. Jesús María.

Centro Comercial San Felipe, tienda N° 47 - Segundo Piso. Jesús María. Horario: de martes a sábado 12:00 a 4:30 p.m. y de 6:30 a 9:30 p.m. Domingos de 12:00 a 5:30 p.m.

de martes a sábado 12:00 a 4:30 p.m. y de 6:30 a 9:30 p.m. Domingos de 12:00 a 5:30 p.m. Pet friendly: Sí.

Sí. Ticket promedio: 45 soles.

45 soles. Tipo de comida: Vegana fusión.