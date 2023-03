Cabe mencionar que este artículo no reemplazar una consulta médica o nutricional, es solo un guía para conocer algunos beneficios y usos de la estevia basado en evidencia científica. Ante cualquier duda, siempre consulte con su médico o nutricionista. Continuemos.

No hay suficiente información confiable para saber si es seguro tomar estevia durante el embarazo o la lactancia.

Existen varios “reemplazos” del azúcar. De hecho, muchas personas reemplazan el azúcar por panela, pensando que es más saludable o que es menos calórica; y no es así. La panela y el azúcar son básicamente lo mismo. En lo que se diferencian es que la panela tiene un proceso de refinado menos que el azúcar, pero no la convierte en un reemplazo seguro para personas con diabetes o que no desean calorías extras. Luego tenemos las mieles, como la de abeja, la agave, la de maple, etc. Estás también tienen calorías y el índice glucémico (el impacto del alimento en la glucosa en sangre) de estas va a variar según su origen. La que tiene un índice glucémico menor son las mieles de agave y cabuya.

En el mundo de los edulcorantes existen los calóricos y los acalóricos (los que no tienen calorías). También pueden clasificarse en edulcorantes naturales y artificiales. Estos últimos, aún generan controversia si son totalmente seguros o si afectan la microbiota intestinal.

En esta oportunidad, hablaremos de la estevia, un edulcorante natural y acalórico, al cual se le han atribuido varios beneficios y que es tan vendido por la industria alimentaria que lo vamos a encontrar en muchas variedades.

La estevia parece ser un edulcorante seguro ya que no genera toxicidad o incrementa las ganas de comer.

La planta dulce

La estevia (Stevia rebaudiana) se obtiene de un arbusto originario del noreste de Paraguay, en donde la llamaban ka’a-hée (hierba dulce). En 1887, fue introducida a Europa, y fue hasta el 1889 que fue descrita y clasificada por el botánico suizo Moisés Santiago Bert. Esta planta también crece en Brasil, Perú, Chile y Argentina.

Actualmente, se conocen más de 200 tipos de estevia, sin embargo, la Stevia rebaudiana es la más popular, la más estudiada y la única que por tener compuestos esteviósidos funciona muy bien como edulcorante. Hoy por hoy, está siendo cultiva en Canadá, Estados Unidos, China, Corea y México.

La estevia tiene no tiene calorías y tampoco tiene efectos sobre el azúcar en la sangre, esto la convierte en un edulcorante ideal para personas que tienen diabetes o que se encuentran en un régimen de pérdida de peso.

Algunos papers sugieren que podría tener otros beneficios para la salud como control de la hipertensión, prevenir daño hepático o nivelar el azúcar en sangre, sin embargo, aún no son concluyentes porque cuyas hipótesis han sido probadas en ratas o en poblaciones muy pequeñas, y se necesita más estudios para confirmarlo. Mientras tanto, podemos concluir que es segura y aceptada a nivel mundial como un edulcorante no calórico que no elevará el azúcar en sangre. En el caso de los niños, mujeres embarazadas y lactantes, la recomendación siempre será evitar los edulcorantes y preferir el azúcar natural de las frutas.

Uso de estevia

La estevia se puede usar en repostería, en cocina o simplemente para endulzar bebidas. Actualmente, podemos encontrar la estevia en polvo, en pastillas, en gotero, en hoja, y entre otras variedades. Cada una de ellas cumple una función en el mundo de la cocina. Por ejemplo, la estevia en polvo funciona bien para endulzar bebidas, postres, entre otros. Las pastillas solo van bien con bebidas. La estevia en gotas es perfecta para postres porque se disuelve bastante bien en la mezcla.

La estevia se puede utilizar en la repostería.

Si buscas algo más natural, puedes comprar la estevia en hojas y hacer tu propio polvo de estevia. Muchas personas prefieren esto porque así se evitan el proceso de refinamiento que se utiliza en las otras presentaciones y ya que muchas veces, la estevia está combinada con otros edulcorantes artificiales o naturales.

Formas de presentación Uso de la estevia en la gastronomía e industria alimentaria Hojas frescas Se usan en salsas e infusiones, llegan a ser entre 15 a 30 veces más dulce que el azúcar. Al masticarla deja un sabor a regaliz y al final un ligero amargor. Hojas secas Se emplea para infusiones o elaborar extractos líquidos. Son 10 a 15 veces más dulces que la sacarosa. Hojas molidas en polvo Pueden encontrarse a granel y en saquitos de té, de color verdoso se usan como un potenciador del sabor y como edulcorante en el té, ensaladas, frutas, café, etc. Las hojas molidas de stevia no se disuelven Extracto oscuro Jarabe concentrado de color verde oscuro hecho de hojas secas a base de agua y alcohol. Tiene un poder edulcorante 70 veces superior al azúcar. Potencia los sabores de los alimentos. Se emplea para endulzar bebidas Extracto claro Una solución blanca traslúcida de cristales de esteviósido disueltos en agua, alcohol o glicerina. Se emplea para endulzar bebidas y postres. Tabletas Se disuelven rápidamente. Normalmente contienen esteviósidos junto con otros ingredientes. Usadas como edulcorantes de bebidas

(Cuadro adaptado de “La Stevia (Rebaudiana) como edulcorante acalórico”)

Nuestra recomendación será que cuando compre su estevia, lea la etiqueta y verifique no tiene otros edulcorantes calóricos que podrían incrementar el azúcar en sangre. Por ejemplo, la maltodextrina es una edulcorante calórico, y muchas veces viene acompañando a la estevia en un mismo frasco.

Algo importante de mencionar es que aún existe problemas éticos en la industria alimentaria sobre este producto, sobre todo al hacerla polvo o extracto, por ello, es importante que al comprarla siempre sea con registro sanitario.

Ahora que conoce los pro y contras de la estevia, podrá decidir usarla en la elaboración de sus bebidas y postres favoritos.