Amalia Rottmann, socia fundadora de Franklin relata a Provecho que abrieron sus puertas “hace casi 5 años inspirados en los restaurantes de cocina comfort gourmet americana”. Y desde el año pasado cuentan con algunos platos veganos como la hamburguesa, los rollos vietnamitas con tofu y un club sandwich que podía ser “veganizado”, sin embargo, desde hace unas semanas, decidieron implementar una carta adicional a la tradicional, en donde se pueden encontrar varios platos veganos.

Franklin tiene una nueva carta vegana. Además, todos los cocktails ahora cuenta con un sello para saber si son veganos o no.

Esta carta hecha solo insumos de origen vegetal fue trabajada por el chef de Franklin Junior Arenas y la creadora de contenido vegana Emily Bennett quienes unieron talentos y conocimientos para crear las versiones veganas los clásicos de Franklin.

“Fue una iniciativa de los dueños de seguir innovando en la propuesta de ser un restaurante de cocina moderna americana, que hoy en día no puede dejar de ofrecer comida no solo variada de muchos países sino también vegana”, comenta el chef Arenas.

Para Arenas, uno de los retos más grandes fue “convertir las recetas icónicas de Franklin en 100% veganas sin dejar de ser sabrosas, finas y copiosas”.

Club sandwich vegano de Franklin.

Por su parte, Amalia Rottmann, fundadora del restaurante, relata que la vegan burger fue el primer plato en salir y que ahora la estrella de la nueva carta es el Mac & Cheese trufado. “Aunque la logística, el costo y la formación de personal es un enorme esfuerzo e inversión vale la pena ir a la par de las tendencias mundiales e innovar en el Perú”, comenta Rottmann.

Rottmann comenta si bien el trabajar en una carta vegana puede ser algo muy retador, también han tenido momentos enriquecedores como probar insumos veganos de calidad así como descubrir una corriente fuerte de veganismo y conocer a Emily, con quién armaron la carta.

Además, de tener una carta vegana, todos los platos de la carta tradicional que son veganos tienen la etiqueta para que sea más fácil de encontrar, así como los cócteles de su gran carta de bebidas. De esta forma, es mucho más sencillo reconocer qué platos y cocteles son veganos.

Pasta Udon con cajus y tofu crocante. (Foto: Patricia Castañeda)

“Usamos mucho productos como leche, crema y quesos vegetales de alta calidad, insumos en su mayoría importados y muchas verduras orgánicas locales”, añade Rottmann.

Hasta el momento, según revela la fundadora del restaurante, la recepción ha sido muy buena y esperan “poder tentar a qué gente no vegana se una al movimiento”.

El inicio de la carta

El chef Junior Arenas trabajó la carta vegana en conjunto con Emily Bennett, una creadora de contenido británica que lleva años viviendo en el Perú. En su cuenta de Instagram, ha ‘veganizado’ platos tanto peruanos como internacionales.

“Fui vegetariana durante mucho tiempo gracias a mi mamá (que también es vegetariana). Pero a los 21 años, me enteré de lo que implica consumir leche y huevos, así que decidí volverme vegana de golpe luego de regresar de un viaje”, cuenta Bennett sobre cómo se volvió vegana.

Hamburguesa vegana de Franklin. Viene acompañada de papas fritas. (Foto: Patricia Castañeda)

La joven relata que esta colaboración inició casi sin querer cuando un día ella les respondió una historia de Instagram y les dijo que deberían sacar una versión vegana de su tan famoso chicken cashew udon. “Es algo que siempre hago, para mi propio beneficio y también para que los restaurantes vean que queremos ir si hay opciones para nosotros. Muchas veces, me dejan en visto o me dan like y nunca llega a nada. Pero esta vez, Amalia me respondió y me dijo ‘hagámoslo’, y con ese plato inició todo. Luego vimos que más se podía veganizar de la carta, y así llegamos a tener la carta completa de varios platos”, comenta.

La creadora de recetas veganas indica que ha “sido una experiencia súper linda y enriquecedora”. “He aprendido mucho sobre cómo funciona un restaurantes y los millones de factores que se deben considerar. También trabajar con Junior, el chef, ha sido increíble, tiene una sazón muy muy rica y es muy creativo al ver formas de reemplazar ingredientes de original animal”, añade.

Rollos vietnamitas de Franklin. (Foto: Patricia Castañeda)

La carta

En anteriores ocasiones ya había visitado Franklin y había comido la hamburguesa vegana que ofrecen, hecha con beyond burger, una de las más ricas que existen en el mundo así como los rollos vietnamitas. Pero, la nueva carta es otra historia, es regresar a sabores que en algún momento habíamos probado en casa o en algún restaurante — antes de ser veganos— y que por fin están disponibles en versión 100% basada en plantas.

La primera recomendación es el Mac & cheese trufado, hecho con dos tipos de queso veganos. Si bien existen opciones deliciosas hechas con cajus y levadura nutricional, esta hecha con quesos especiales es realmente superior. Además, llega a la mesa humeante y con un olor que engañará a cualquiera.

Mac & cheese vegano de Franklin. (Foto: Patricia Castañeda)

Lo segundo que se debe probar es la pasta udon con cajus y tofu. Los cajus son los protagonistas, pero con el tofu crocante y la pasta udon al dente es una combinación que será infaltable en una visita a Franklin.

Si deseas comer más verduras puedes venir la ensalada de quinua o el club sandwich, este último es como para dos personas. El tapenade de aceitunadas y la mayonesa vegana y casera le dan un toque que nunca antes había comido en un club sandwich vegano. Además, viene con una ensalada de papa.

Udon con cajus y tofu crocante de Franklin.

Los clásicos como la hamburguesa vegana y los rollos vietnamitas también son una gran opción; el primero, cuando aún eres tímido en experimentar con comida vegana y el segundo, cuando quieres comer muchas verduras crujientes como una antesala a un fondo contundente.

Tostadas francesas veganas de Franklin. (Foto: Patricia Castañeda)

Y como la comida no puede terminar sin un postre, la carta “Classics but vegan by Emily Bennett” termina de la mejor manera: tostadas francesas veganas. Hechas con pan vegano de la casa, con leche vegetal, frutos rojos y miel de maple real. Una delicia para coronar una visita inolvidable. Provecho.

