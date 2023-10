Gusto Creciente nace desde sus ganas de demostrar que una cocina basada en plantas puede ser igual de rica que cualquier otra. “Yo antes tenía un emprendimiento de quesos veganos fermentados a base de frutos secos y cuando publicaba recetas en las redes sociales mucha gente me escribía y me decía que querían esos platos pero ya preparados, y no tener que hacerlos. Me inspiré en eso”, narra Cristina.

Gusto Creciente nació como un proyecto para satisfacer paladares exigentes que busquen opciones a base de vegetales.

Tras casi dos años de planeación, este nuevo espacio en Miraflores cuenta con una carta larga que va desde desayunos nutritivos, hasta ensaladas coloridas llenas de proteína vegetal y platos de la cultura popular estadounidense como el clásico mac and cheese, pero hecho solo con insumos de origen vegetal.

La decoración es de estilo industrial. Techos altos, mesas de madera, ambientes de colores tierra, pero con mucha vegetación. Cristina comenta que deseaba que las personas al ver el restaurante desde la calle pudieran dejarse cautivar por la estética y sentir curiosidad por saber qué tipo de comida ofrecen.

Gusto Creciente se encuentra en la avenida La Mar 1263.

Todo está pensando para trasladarte a otro espacio y salir de la rutina. Las vajillas fueron hechas especialmente para Gusto Creciente, para que los ingredientes peruanos resalten y los fermentos, que no necesariamente son tan atractivos, cautiven la atención del comensal.

Gusto Creciente es un nuevo espacio vegano en Miraflores.

La carta

El brunch es algo cada vez más común entre los limeños, y este restaurante-cafetería tiene uno de los más saludables y completos. Puedes ordenar un bagel clásico con queso crema y tomates confitados, o el favorito de muchos: el de canela con crema de almendras. Si buscas algo más contundente, encontrarás el capresse con pesto genovés y queso, hecho con rejuvelac, un fermento a base de quinua.

Gusto Creciente fue fundado por Cristina Benavides.

Una opción más atrevida es el Qapchi, un delicioso pan de masa madre con qapchi (platillo de origen ayacuchano) y setas arebozadas. Como siempre hay espacio para el dulce, el brunch se complementa con una panacotta de copoazú.

Las pizzas de Gusto Creciente son las favoritas de los comensales.

En los fondos algunos platillos que se destacan son: el curry de la casa, el kimchi rice con seitán marinado y el meloso amazónico con ostras crujientes. Las pizzas son las favoritas de muchos. Puedes pedir la veggie o la pepperoni, a base de proteína vegetal. La mesa saludable y nutritiva está servida. Provecho.

Tabla de quesos veganos de Gusto Creciente.