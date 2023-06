La única leche esencial para la vida es la leche materna. Es por ello, que durante los primeros seis meses se recomienda que el bebé se alimente a base exclusivamente de leche materna. Y tras entrar a la alimentación complementaria, si es posible, continuar con la leche materna. ¿Pero qué ocurre después? ¿Es necesario consumir leche de vaca? Algunos niños empiezan a generar intolerancia a la lactosa o ya de jóvenes por motivos éticos o medio ambientales no desean tomarla. ¿Cómo cubrir el calcio si no podemos o no deseamos consumir leche de vaca? En esta nota te contamos todo lo que debes saber.

Razones por las que no se toma leche

Intolerancia a la lactosa

Quizás una de las razones más fuertes por las que las personas a nivel mundial están cambiando sus hábitos y buscando alternativas es la intolerancia a la lactosa. Esta intolerancia se define como la “incapacidad del intestino para digerir la lactosa y transformarla en glucosa y galactosa”. Esta incapacidad resulta de la escasez de una enzima llamada lactasa, que se produce en el intestino delgado.

Se estima que el 80% de la población mundial es intolerante a la lactosa, el azúcar de la leche, en mayor o menor grado. Los países con mayor cantidad de personas con intolerancia a la lactosa son los de Asia, mientras que los países de Europa son los que menos presencia de intolerantes a la lactosa tienen. Esto podría deberse a que norte y centro de Europa convive con ganado vacuno desde el Neolítico.

Algunos síntomas de la intolerancia a la lactosa son: hinchazón o distensión abdominal, diarrea, gases, náuseas y dolor en el abdomen.

En el Perú las investigaciones acerca del nivel de tolerancia a la lactosa son limitadas, pero un reporte de la consultora Kantar Worldpanel indica que 7 de cada 10 mujeres adultas tienen intolerancia a la lactosa; mientras que 4 de cada 10 hombres tienen el mismo problema. Además, que el 41% de consultados declara que al menos un integrante de su hogar, se reconoce como intolerante a la lactosa. El 71% de mujeres encuestadas aceptó que les cae mal la leche, sobre todo mujeres entre los 18 y 45 años de edad.

Razones medio ambientales

Existe una creciente preocupación sobre el cuidado del medio ambiente y cómo nuestros hábitos pueden generar un impacto positivo o negativo. El año pasado Ipsos Global Advisor realizó un estudio a nivel mundial en donde preguntaba a diferentes poblaciones qué acciones harían para poder combatir el calentamiento global. Hubo dos preguntas en las que Perú tuvo el mayor porcentaje. En una, se les preguntó a los peruanos si estarían dispuestos a reducir su consumo de lácteos o reemplazarlo por otras alternativas más ecológicas por temas medioambientales y el 65% dijo que reemplazaría la leche por alguna alternativa para reducir el cambio climático. La otra pregunta hace referencia sobre reducción de carne y el 64% dijo que podría hacerlo.

Fuente: Ipsos

Un estudio de la revista Science publicado en The New York Times, compara la huella ecológica de distintos tipos de leche (animal y vegetal). Y mostró que la leche de vaca es la menos sostenible en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono y al consumo de agua, sin embargo, la sostenibilidad de las leches vegetales también varía según donde han sido producidas y su composición. Según revela el informe, cada litro de leche de vaca que se produce consume 628 litros de agua y genera 3,2 kg de CO₂.

En el mundo de las bebidas vegetales, la que más agua necesita es la de almendras, pero esta solo consume el 60% de lo que se necesita para el de la leche de vaca. La leche o bebida de soya y avena son las opciones más sostenibles si hablamos de consumo de agua.

Razones éticas

La leche de vaca es para su becerro. Si bien desde hace siglos consumimos leche, muchas personas por razones éticas han decidido dejar de consumir lácteos porque la forma en cómo son criadas las vacas no les parece justo. Además, consideran que es un acto especista. El especismo es definido por la RAE como “discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores, y por ello pueden utilizarlos en beneficio propio”.

Algunas personas al enterarse la forma en cómo son tratadas deciden no seguir consumiendo leche. Por ejemplo, es un mito que las vacas den leche todo el tiempo, para que puedan dar leche – al igual que las humanas– deben tener crías. Así que la industria genera que una y otra vez tengan crías para usar la leche que debería ser para sus becerros, y vendérsela a los consumidores.

El especismo tiene que ver con una actitud y práctica moral de considerar inferior a cualquier otra especie no humana.

¿Cómo obtener calcio si no deseamos tomar leche?

Sea la razón por la que has decidido no tomar leche, es importante que sepas qué existen otros alimentos que te ayudarán a cubrir el requerimiento de calcio. Además, existen formar de mejorar su biodisponibilidad.

El calcio es el mineral más abundante de nuestro organismo, ya que forma parte importante del esqueleto y los dientes. Algunos de los roles del calcio son funciones esqueléticas (huesos y dientes) y funciones reguladoras (mantenimiento de estructuras celulares).

Una taza de brócoli contiene 112 mg de calcio.

Según la Organización Mundial de la Salud, un adulto promedio necesita 1000mg de Calcio al día y esto se debe cubrir sea con lácteos o con alimentos que sean fuente de calcio. Es importante mencionar que importa tanto la cantidad de calcio que tienen los alimentos así como cuánto se puede absorber. Por ejemplo, el calcio de la leche o de los lácteos en general se pueden absorber un 30%, mientras que el calcio del brócoli y otras crucíferasun 50%. Además, tan importante como ingerir calcio es no perderlo a través de la orina, y eso ocurre cuando se lleva una alimentación muy alta en productos ultraprocesados cargados de sodio.

Fuentes de calcio y cantidad de calcio:

1 taza de brócoli: 112 mg

1 taza de col rizada: 90.5 mg

2 cucharadas de ajonjolí: 227 mg

½ tz de higos secos: 120 mg

1 tz de frijoles: 130 mg

25g de almendras: 66 mg

100 g de tofu: 350 mg.

1 tz de bebida vegetal fortificada: mg dependerá de la marca.

100 g de tofu tiene 350 mg de calcio.

Consejos para mejorar su absorción

Activa las semillas y frutos secos sea mediante tostado o remojo.

Evita el consumo de café o té junto con los alimentos ricos en calcio.

Remoja los frejoles blancos para eliminar sus antinutriente.

Cubrir requerimiento de vitamina D, ya que es esencial para la absorción intestinal de calcio.

No consumir cantidades de alimentos ultraprocesados llenos de sodio porque fomentan la pérdida de este mineral a través de la orina.

Ahora que sabes qué comer y cómo mejorar su absorción, a tener huesos y dientes fuertes. No olvides tomar sol para obtener vitamina D y hacer actividad física para complementar tu ingesta de calcio y estar saludable.